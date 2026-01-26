TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Vers un tourisme inclusif et durable pour Tahiti Et Ses Îles : les fondations posées pour l’avenir de la destination

Une trajectoire collective pour faire évoluer le modèle touristique polynésien


Face aux mutations profondes du secteur touristique mondial et aux fragilités révélées par la crise sanitaire, la Polynésie française a engagé une réflexion de fond sur l’évolution de son modèle touristique. Cette démarche s’inscrit dans une vision à long terme visant à concilier développement économique, préservation des ressources naturelles et prise en compte des attentes de la population locale.

À travers plusieurs documents structurants, Tahiti Tourisme et les institutions du Pays ont posé les bases d’une trajectoire claire vers un tourisme inclusif et durable, pensée comme un projet collectif impliquant l’ensemble des acteurs du territoire.


Rédigé par Tahiti Tourisme le Lundi 2 Février 2026

Fāri’ira’a Manihini 2027 : une feuille de route partagée pour le tourisme polynésien


La stratégie Fāri’ira’a Manihini 2027 constitue le cadre de référence du développement touristique en Polynésie française pour la période 2022–2027. Élaborée à l’issue d’une démarche participative inédite, elle repose sur une large concertation associant acteurs publics, professionnels du tourisme, société civile et population locale.

Cette feuille de route rappelle le rôle central du tourisme dans l’économie du Pays, tout en soulignant la nécessité de faire évoluer les pratiques afin de répondre aux enjeux sociaux, environnementaux et territoriaux. Elle fixe un cap clair : faire de la Polynésie française une destination reconnue pour son tourisme inclusif, mettant la population au cœur des décisions, valorisant les identités culturelles et veillant à une répartition plus équilibrée des retombées économiques entre les archipels.

La stratégie s’articule autour de plusieurs axes prioritaires, parmi lesquels la diversification de l’offre touristique, le renforcement de la durabilité, la structuration des filières et l’amélioration des infrastructures, avec une attention particulière portée à la gouvernance et à la mobilisation collective.

Vers un tourisme inclusif et durable : une vision portée par l’ensemble du territoire

Dans la continuité de cette stratégie, Tahiti Tourisme a formalisé une vision détaillée du tourisme inclusif et durable, présentée dans le document Vers un Tourisme Inclusif & Durable.

Cette approche repose sur plusieurs principes fondamentaux : placer la population au centre du développement touristique, encourager les dynamiques collectives entre acteurs et territoires, préserver et régénérer l’environnement, et renforcer les interactions entre le tourisme et les autres filières économiques locales.

L’objectif est de construire un modèle qui bénéficie à l’ensemble du Pays, améliore la qualité de vie des habitants et propose aux visiteurs une expérience authentique, respectueuse des cultures et des écosystèmes.

Cette trajectoire s’appuie également sur des actions concrètes de co-construction, comme l’organisation de forums et d’ateliers associant professionnels, institutions et citoyens, afin de traduire cette vision en actions opérationnelles et mesurables.

Un engagement déjà ancré dans les pratiques et reconnu à l’international

La Polynésie française s’inscrit depuis plusieurs décennies dans une logique de préservation de son patrimoine naturel et culturel. Cette dynamique se traduit notamment par des initiatives fortes en matière de protection de la biodiversité marine, de gestion durable des ressources et de valorisation des savoir-faire traditionnels
Ces engagements trouvent aujourd’hui un écho à l’international, comme en témoigne la reconnaissance obtenue lors du Luxury Lab Global 2024, où la destination a été distinguée pour ses efforts en faveur d’un tourisme de luxe durable.

Ces distinctions viennent conforter les dynamiques locales et soulignent la cohérence entre les orientations stratégiques définies et les actions menées sur le terrain.

Le Guide des gestes et recommandations : accompagner les professionnels au quotidien

Pour traduire ces orientations en pratiques concrètes, un Guide des gestes et recommandations pour un tourisme durable a été conçu à destination des professionnels du tourisme en Polynésie française.

Ce guide propose une approche progressive et accessible, structurée autour de quatre piliers du tourisme durable : gestion globale et continue, engagement social et économique, préservation de l’environnement et valorisation culturelle. Il s’adresse à l’ensemble des acteurs, quels que soient leur taille, leur activité ou leur localisation, et vise à encourager une amélioration continue des pratiques.

Pensé comme un outil d’accompagnement, il rappelle que chaque geste compte et que la réussite de cette trajectoire repose sur la mobilisation collective, soutenue par les comités du tourisme, le Service du tourisme et Tahiti Tourisme.

Le Programme Spécialiste de Tahiti : un point d’entrée structurant pour les professionnels

Dans le prolongement de cette trajectoire vers un tourisme plus inclusif et durable, le Programme Spécialiste de Tahiti s’impose comme le dispositif central d’accompagnement des professionnels du tourisme.

Il permet de suivre les actions menées par Tahiti Tourisme, d’accéder aux ressources mises à disposition, de s’inscrire aux webinaires et de rester informé des principaux temps forts de la destination.

Dans un contexte marqué par l’évolution continue de l’offre et des attentes des voyageurs, ce programme constitue un point d’entrée structurant pour les agents de voyages et tour-opérateurs souhaitant actualiser leurs connaissances, renforcer leur expertise et mieux appréhender les orientations portées pour la destination Tahiti Et Ses Îles.

Vers un tourisme inclusif et durable pour Tahiti Et Ses Îles : les fondations posées pour l'avenir de la destination
