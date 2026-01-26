Vers un tourisme inclusif et durable pour Tahiti Et Ses Îles : les fondations posées pour l’avenir de la destination

Une trajectoire collective pour faire évoluer le modèle touristique polynésien

Face aux mutations profondes du secteur touristique mondial et aux fragilités révélées par la crise sanitaire, la Polynésie française a engagé une réflexion de fond sur l’évolution de son modèle touristique. Cette démarche s’inscrit dans une vision à long terme visant à concilier développement économique, préservation des ressources naturelles et prise en compte des attentes de la population locale.



À travers plusieurs documents structurants, Tahiti Tourisme et les institutions du Pays ont posé les bases d’une trajectoire claire vers un tourisme inclusif et durable, pensée comme un projet collectif impliquant l’ensemble des acteurs du territoire.

Rédigé par Tahiti Tourisme le Lundi 2 Février 2026

