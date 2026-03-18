Yannick Faucon réélu Président des EDV Centre-Est

2026 est une année de renouvellement des mandats pour les Entreprises du Voyage.
Tout est remis à zéro. Et le coup d'envoi a été donné à Lyon, ce 17 mars, avec la première élection régionale, celle de la délégation Centre-Est du syndicat, organisée dans le cadre de l'évènement "Confluence du Tourisme" qui se tenait à Lyon sur un bateau CroisiEurope.
Yannick Faucon a été réélu à l'unanimité. Philippe Le Fur (Keep Call) et Claire Vert (Sélectour Strategy Voyages Millevista) ont été respectivement réélus Vice-Président et trésorière.
Deux nouveaux membres entrent au bureau : il s'agit de Laurène Barbeillon (Dili Voyages) et Julien Carret (Supernova).
Voici également les administrateurs élus : Pascal Girardot (Girardot Voyages), Tristan Daube (TravelAssist.io), Angelina Re (Agence TUI), Franck Chapus (Le Voyage selon Alfred), Gérard La Rocca (Evao, Hotelissima), Jean-Marc Folliet (Axaltis Groupe), Bruno Menu (Shak’Heart Events), Éric Grange (Oasis voyages), Jean Geneyne (SLD Voyages) et Yannick Rébet (Traces et Découverte).
A lire aussi : Entreprises du Voyage : tout savoir sur le calendrier des futures élections !
Tout est remis à zéro. Et le coup d'envoi a été donné à Lyon, ce 17 mars, avec la première élection régionale, celle de la délégation Centre-Est du syndicat, organisée dans le cadre de l'évènement "Confluence du Tourisme" qui se tenait à Lyon sur un bateau CroisiEurope.
Yannick Faucon a été réélu à l'unanimité. Philippe Le Fur (Keep Call) et Claire Vert (Sélectour Strategy Voyages Millevista) ont été respectivement réélus Vice-Président et trésorière.
Deux nouveaux membres entrent au bureau : il s'agit de Laurène Barbeillon (Dili Voyages) et Julien Carret (Supernova).
Voici également les administrateurs élus : Pascal Girardot (Girardot Voyages), Tristan Daube (TravelAssist.io), Angelina Re (Agence TUI), Franck Chapus (Le Voyage selon Alfred), Gérard La Rocca (Evao, Hotelissima), Jean-Marc Folliet (Axaltis Groupe), Bruno Menu (Shak’Heart Events), Éric Grange (Oasis voyages), Jean Geneyne (SLD Voyages) et Yannick Rébet (Traces et Découverte).
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Les membres du bureau et les administrateurs des EDV Centre - Est élus ce jeudi 17 mars 2026 - Photo CE
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