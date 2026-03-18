logo TourMaG  
Recherche avancée

Yannick Faucon réélu Président des EDV Centre-Est

Première délégation régionale à avoir élu son bureau et ses administrateurs


Yannick Faucon est le premier Président des délégations régionales des Entreprises du Voyage à être élu en 2026. L'ensemble du conseil d'administration a été également réélu.


Rédigé par le Mercredi 18 Mars 2026 à 07:27

Yannick Faucon réélu Président des EDV Centre-Est - Photo CE
Yannick Faucon réélu Président des EDV Centre-Est - Photo CE
CroisiEurope
2026 est une année de renouvellement des mandats pour les Entreprises du Voyage.

Tout est remis à zéro. Et le coup d'envoi a été donné à Lyon, ce 17 mars, avec la première élection régionale, celle de la délégation Centre-Est du syndicat, organisée dans le cadre de l'évènement "Confluence du Tourisme" qui se tenait à Lyon sur un bateau CroisiEurope.

Yannick Faucon a été réélu à l'unanimité. Philippe Le Fur (Keep Call) et Claire Vert (Sélectour Strategy Voyages Millevista) ont été respectivement réélus Vice-Président et trésorière.

Deux nouveaux membres entrent au bureau : il s'agit de Laurène Barbeillon (Dili Voyages) et Julien Carret (Supernova).

Voici également les administrateurs élus : Pascal Girardot (Girardot Voyages), Tristan Daube (TravelAssist.io), Angelina Re (Agence TUI), Franck Chapus (Le Voyage selon Alfred), Gérard La Rocca (Evao, Hotelissima), Jean-Marc Folliet (Axaltis Groupe), Bruno Menu (Shak’Heart Events), Éric Grange (Oasis voyages), Jean Geneyne (SLD Voyages) et Yannick Rébet (Traces et Découverte).

A lire aussi : Entreprises du Voyage : tout savoir sur le calendrier des futures élections !

Les membres du bureau et les administrateurs des EDV Centre - Est élus ce jeudi 17 mars 2026 - Photo CE
Les membres du bureau et les administrateurs des EDV Centre - Est élus ce jeudi 17 mars 2026 - Photo CE
Autres articles
Le président fraichement réélu a annoncé la destination de la prochaine convention régionale qui se tiendra en janvier 2027. Il s'agit de la Colombie ! La convention aura lieu à Carthagène, ville située du côté de la mer des Caraïbes.

Lu 253 fois

Tags : edv
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Dernière heure

Guerre au Moyen-Orient : Emirates, Qatar Airways... où en est la reprise des vols ?

Retournement d'entreprise : Asia finaliste du Prix Ulysse 2026

Naar ajoute une nouvelle destination à sa production !

Aranui : l’Aranoa, deuxième navire de la compagnie, attendu dans un an

Séjours sportifs : Damien Delarbre souhaite s'ouvrir au B2B avec sa marque Amardi

Brand News

Hong Kong, la porte de l’Asie : les plus beaux combinés de voyages avec Climats du Monde

Hong Kong, la porte de l’Asie : les plus beaux combinés de voyages avec Climats du Monde
Facilement combinable avec la Thaïlande, le Vietnam, l’Indonésie, les Philippines ou encore la...
Les annonces

DURANCE EVASION - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Châteaurenard (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

PROMOTION CONSEIL VACANCES - Commercial expérimenté H/F - CDI - (France entière)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages H/F - CDI - (Orléans (45))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : trois expériences complémentaires à Zanzibar

RIU Hotels &amp; Resorts : trois expériences complémentaires à Zanzibar

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme
Distribution

Distribution

Séjours sportifs : Damien Delarbre souhaite s'ouvrir au B2B avec sa marque Amardi

Séjours sportifs : Damien Delarbre souhaite s'ouvrir au B2B avec sa marque Amardi
Partez en France

Partez en France

Le Grand Sancerrois lance officiellement sa stratégie de destination

Le Grand Sancerrois lance officiellement sa stratégie de destination
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Tahiti Et Ses Îles : la préservation de l’océan au cœur du modèle touristique

Tahiti Et Ses Îles : la préservation de l’océan au cœur du modèle touristique
Production

Production

Retournement d'entreprise : Asia finaliste du Prix Ulysse 2026

Retournement d'entreprise : Asia finaliste du Prix Ulysse 2026
AirMaG

AirMaG

Guerre au Moyen-Orient : Emirates, Qatar Airways... où en est la reprise des vols ?

Guerre au Moyen-Orient : Emirates, Qatar Airways... où en est la reprise des vols ?
Transport

Transport

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne
La Travel Tech

La Travel Tech

Kolet enrichit son application avec les appels internationaux

Kolet enrichit son application avec les appels internationaux
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Neuf nouvelles adresses rejoignent Relais & Châteaux à travers le monde

Neuf nouvelles adresses rejoignent Relais &amp; Châteaux à travers le monde
HotelMaG

Hébergement

Hôtellerie : la croissance passe désormais par la valeur plutôt que par les réservations

Hôtellerie : la croissance passe désormais par la valeur plutôt que par les réservations
Futuroscopie

Futuroscopie

Des voyageuses aux influenceuses : nous les femmes ! [ABO]

Des voyageuses aux influenceuses : nous les femmes ! [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Aranui : l’Aranoa, deuxième navire de la compagnie, attendu dans un an

Aranui : l’Aranoa, deuxième navire de la compagnie, attendu dans un an
TravelJobs

Emploi & Formation

Go&Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026

Go&amp;Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

All Nippon Airways renouvelle ses trousses de confort sur les vols internationaux

All Nippon Airways renouvelle ses trousses de confort sur les vols internationaux
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias