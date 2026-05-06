Relais & Châteaux poursuit sa croissance en 2025 et dépasse les 3,3 milliards de volume d’affaires

Relais & Châteaux conserve un équilibre stable entre ses principales activités. L’hébergement représente 51 % du chiffre d’affaires global, contre 41 % pour la restauration. Les activités annexes, comme les spas ou les expériences, complètent ce modèle.



La gastronomie demeure un pilier structurant, portée par un réseau international de chefs engagés dans la valorisation des terroirs et de la biodiversité.



Environ 15 % des membres de l’association sont des restaurants sans hébergement, soit près de 80 établissements répartis dans 24 pays. Ensemble, ils représentent près de 315 millions d’euros de chiffre d’affaires.



Les tendances observées en 2025 traduisent une évolution des pratiques. Près de 63 % des restaurants ont renforcé leur approvisionnement local ou hyperlocal, tandis que 41 % ont développé leur offre végétarienne et végane.



Dans le même temps, 20 % des établissements ont simplifié leur carte. Le menu dégustation continue de séduire, choisi par 80 % des clients, en légère progression.



Parallèlement, les habitudes de consommation évoluent : 34 % des restaurateurs constatent une baisse des ventes d’alcool, tandis que 50 % enregistrent une hausse des boissons sans alcool. Désormais, 77 % proposent des accords sans alcool, principalement à base de thés et de jus.