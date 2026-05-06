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Relais & Châteaux poursuit sa croissance en 2025 et dépasse les 3,3 milliards de volume d’affaires

Une expansion maîtrisée à l’échelle mondiale


Le réseau Relais & Châteaux enregistre une nouvelle année de croissance en 2025, avec un volume d’affaires dépassant 3,3 milliards d’euros. Portée par une clientèle internationale dynamique et un modèle fondé sur l’excellence hôtelière et gastronomique, l’association confirme la solidité de son positionnement à l’échelle mondiale.


Rédigé par le Jeudi 7 Mai 2026 à 08:02

Le réseau Relais & Châteaux enregistre une nouvelle année de croissance en 2025 - Depositphotos.com @ Efetova
Le réseau Relais & Châteaux enregistre une nouvelle année de croissance en 2025 - Depositphotos.com @ Efetova
Exotismes
L’association Relais & Châteaux confirme la solidité de son modèle. Selon son baromètre annuel d’activité 2025, basé sur les déclarations de 94 % de ses membres, le réseau enregistre un volume d’affaires cumulé de 3,308 milliards d’euros, en progression de 7 % par rapport à 2024.

En France, les établissements ayant participé à l’enquête totalisent 644 millions d’euros.

En 2025, Relais & Châteaux a accueilli 34 nouveaux membres répartis dans 65 pays, poursuivant un développement équilibré sur les cinq continents.

L’Asie, notamment l’Inde et le Japon, constitue un axe de croissance prioritaire, tandis que l’Europe, les Amériques, l’Afrique et certaines destinations insulaires restent des marchés stratégiques.

En France, quatre nouvelles adresses ont rejoint le réseau : le Domaine Le Mouflon d’Or en Corse, l’Hôtel Les Roches au Lavandou, l’Auberge de l’Ill – Hôtel des Berges & Spa en Alsace, ainsi que l’Auberge du Pont de Collonges – Paul Bocuse, près de Lyon.

L’association insiste sur une stratégie de développement sélective, privilégiant des établissements incarnant des standards élevés "d’authenticité et d’excellence". Cette attractivité se reflète dans la hausse du nombre de candidatures, en progression de 14 % en un an, passant de 540 à 615 dossiers.

Un modèle économique équilibré

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Relais & Châteaux conserve un équilibre stable entre ses principales activités. L’hébergement représente 51 % du chiffre d’affaires global, contre 41 % pour la restauration. Les activités annexes, comme les spas ou les expériences, complètent ce modèle.

La gastronomie demeure un pilier structurant, portée par un réseau international de chefs engagés dans la valorisation des terroirs et de la biodiversité.

Environ 15 % des membres de l’association sont des restaurants sans hébergement, soit près de 80 établissements répartis dans 24 pays. Ensemble, ils représentent près de 315 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Les tendances observées en 2025 traduisent une évolution des pratiques. Près de 63 % des restaurants ont renforcé leur approvisionnement local ou hyperlocal, tandis que 41 % ont développé leur offre végétarienne et végane.

Dans le même temps, 20 % des établissements ont simplifié leur carte. Le menu dégustation continue de séduire, choisi par 80 % des clients, en légère progression.

Parallèlement, les habitudes de consommation évoluent : 34 % des restaurateurs constatent une baisse des ventes d’alcool, tandis que 50 % enregistrent une hausse des boissons sans alcool. Désormais, 77 % proposent des accords sans alcool, principalement à base de thés et de jus.

Une clientèle internationale dominée par les États-Unis

La clientèle américaine constitue le principal moteur de la croissance du réseau, générant 42 % du chiffre d’affaires des séjours. La clientèle française arrive en deuxième position (11 %), suivie par le Royaume-Uni (9 %) et l’Allemagne (5 %).

En France, le marché domestique reste majoritaire, représentant 43 % du volume d’affaires des établissements. Les clients américains y occupent également une place significative (21 %), devant les Britanniques (7 %) et la clientèle du Benelux (5 %).

À travers ces résultats, Relais & Châteaux met en avant la résilience d’un modèle fondé sur l’exigence, l’ancrage territorial et la valorisation de l’expérience, dans un contexte de transformation des attentes des voyageurs.


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Tags : asie, europe, relais & chateaux
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