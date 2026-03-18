Dans les coulisses de Climats du Monde, n°1 sur la Thaïlande et le Vietnam (vidéo)

À ces mutations technologiques s’ajoute une autre pression, plus récente mais devenue incontournable : celle de l’impact environnemental du tourisme.



Dans ce contexte, Climats du Monde a mis en place plusieurs initiatives, notamment en partenariat avec ClimatePartner.



L’entreprise propose ainsi à ses clients de contribuer à l’absorption d’une partie des émissions de CO₂ liées à leur transport aérien, en finançant des projets environnementaux.



Le principe repose sur ce que l’on appelle l’absorption carbone : capter ou éviter des émissions de gaz à effet de serre afin de compenser celles générées par une activité, en l’occurrence le voyage.



Concrètement, un vol long-courrier comme un Paris-Bangkok peut représenter plus de deux tonnes de CO₂ par passager. Climats du Monde offre la possibilité d’en compenser 50% ou la totalité, moyennant une contribution financière.



Ces fonds servent notamment à soutenir des projets de reforestation, comme celui mené à Dingxi, en Chine, où des milliers d’hectares de terres dégradées sont progressivement transformés en zones boisées capables de stocker du carbone.



Au-delà de cette démarche, l’entreprise met en avant une offre orientée vers un tourisme plus responsable, intégrant des hébergements engagés, des circuits en petits groupes et des mobilités moins polluantes sur place.



Dans ce contexte, l’entreprise marseillaise apparaît comme un acteur en transition. Attachée à son fonctionnement humain et à son expertise historique, elle cherche à s’adapter à de nouvelles attentes, tout en conservant ce qui fait sa singularité.