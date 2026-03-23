Climats du Monde absorbe la hausse des surcharges

procéder à une émission anticipée des billets, impliquant le règlement d’un acompte,

ou accepter la répercussion de la hausse carburant sur le client final.

"Cette décision vise à préserver votre compétitivité commerciale et à sécuriser vos/nos ventes dans un environnement instable. Nos équipes restent bien entendu à votre disposition pour toute précision et pour vous accompagner.

Pour les départs à compter de juin 2026, les agences concernées auront le choix entre deux options pour les voyages incluant un vol à la carte ou un vol Flex :Les agences recevront une communication dédiée pour chaque dossier impacté." indique le tour-opérateur.