TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Climats du Monde absorbe la hausse des surcharges

"Cette décision vise à préserver la compétitivité commerciale"


Face à la hausse des surcharges carburant imposée par les compagnies aériennes dans un contexte géopolitique tendu, Climats du Monde annonce une mesure exceptionnelle : le tour-opérateur choisit d’absorber ces augmentations sur ses forfaits packagés déjà réservés.


Rédigé par le Lundi 23 Mars 2026 à 12:24

Climats du Monde absorbe la hausse des surcharges - Depositphotos.com Auteur jittawit21
Climats du Monde absorbe la hausse des surcharges - Depositphotos.com Auteur jittawit21
ôvoyages
Face à un contexte international instable marqué par des tensions persistantes au Moyen-Orient, les compagnies aériennes ont récemment annoncé une augmentation des surcharges carburant. Une décision qui impacte directement les coûts des voyages.

Dans ce contexte, le tour-opérateur Climats du Monde a choisi d'absorber cette hausse sur les voyages packagées et ainsi soutenir ses partenaires agences de voyages.

Dans un communiqué adressé Climats du Monde annonce qu’il ne répercutera pas ces hausses de surcharge carburant sur ses forfaits packages déjà réservés au 20 mars 2026.

Concrètement, le tour-opérateur s’engage à absorber ces augmentations ou, lorsque cela est nécessaire, à procéder à l’émission anticipée des billets afin de figer les tarifs.

Cette mesure concerne l’ensemble des packages vendus (en ligne ou par téléphone) et déjà enregistrés au 20 mars 2026, à l’exception des dossiers incluant des vols à la carte ou vols flex.

Cas spécifiques pour les départs de juin 2026

Autres articles
Pour les départs à compter de juin 2026, les agences concernées auront le choix entre deux options pour les voyages incluant un vol à la carte ou un vol Flex :

  • procéder à une émission anticipée des billets, impliquant le règlement d’un acompte,
  • ou accepter la répercussion de la hausse carburant sur le client final.

Les agences recevront une communication dédiée pour chaque dossier impacté.

"Cette décision vise à préserver votre compétitivité commerciale et à sécuriser vos/nos ventes dans un environnement instable. Nos équipes restent bien entendu à votre disposition pour toute précision et pour vous accompagner." indique le tour-opérateur.

A lire aussi : Surcharge carburant : quelles sont les règles ?

Lu 210 fois

Tags : climats du monde
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme
Dernière heure

New York : ce que l'on sait de l'accident du vol d'Air Canada Express ?

Vietnam Airlines réorganise ses opérations à Paris-Charles de Gaulle...

Climats du Monde absorbe la hausse des surcharges

Air Mauritius renforce sa desserte Paris-CDG avec de nouveaux vols supplémentaires

Cruisepro représente Corazul Cruceros sur le marché français

Brand News

Ollandini Voyages : « La Corse s’impose comme la destination refuge de cet été »

Ollandini Voyages : « La Corse s’impose comme la destination refuge de cet été »
Nouveaux produits hors des sentiers battus, offres packagées à petits prix… Ollandini Voyages met...
Les annonces

KUONI TUMLARE - Events Coordinator - MICE H/F - CDI - (Saint Ouen (93))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TURQUOISE TO - Billettiste confirmé(e) Service Transport H/F - CDD ou CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HEWAGO - 2 Agents de réservation back-office H/F - CDI - (Paris (75) ou Nice (06))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

ITA Airways permet de relier Marseille à l’Italie

ITA Airways permet de relier Marseille à l’Italie

Une délégation taïwanaise en tournée européenne : succès du workshop à Paris avant l’ITB Berlin

Une délégation taïwanaise en tournée européenne : succès du workshop à Paris avant l’ITB Berlin
Distribution

Distribution

EDV Grand Est : Michelle Kunegel passe le relais Fabrice Poulain (Fensch Voyages)

EDV Grand Est : Michelle Kunegel passe le relais Fabrice Poulain (Fensch Voyages)
Partez en France

Partez en France

Le Gouffre de Padirac rouvre avec une programmation anniversaire

Le Gouffre de Padirac rouvre avec une programmation anniversaire
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Minecraft : un parc d'attraction va ouvrir sur le célèbre jeu vidéo !

Minecraft : un parc d'attraction va ouvrir sur le célèbre jeu vidéo !
Production

Production

Climats du Monde absorbe la hausse des surcharges

Climats du Monde absorbe la hausse des surcharges
AirMaG

AirMaG

New York : ce que l'on sait de l'accident du vol d'Air Canada Express ?

New York : ce que l'on sait de l'accident du vol d'Air Canada Express ?
Transport

Transport

« Espresso Riviera » : la liaison Rome - Riviera française ne sera pas reconduite en 2026

« Espresso Riviera » : la liaison Rome - Riviera française ne sera pas reconduite en 2026
La Travel Tech

La Travel Tech

Travelsoft : Orchestra fragilisé par l'IA et la crise du private equity ?

Travelsoft : Orchestra fragilisé par l'IA et la crise du private equity ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

En Alsace, le Domaine de Haslach entame une nouvelle vie

En Alsace, le Domaine de Haslach entame une nouvelle vie
HotelMaG

Hébergement

NH Hotels & Resorts rénove deux hôtels stratégiques à Paris

NH Hotels &amp; Resorts rénove deux hôtels stratégiques à Paris
Futuroscopie

Futuroscopie

« Même pas peur ! » : un nouvel inventaire des craintes touristiques [ABO]

« Même pas peur ! » : un nouvel inventaire des craintes touristiques [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

À Brême, voyager durable devient avantageux grâce à BremenPay

À Brême, voyager durable devient avantageux grâce à BremenPay
CruiseMaG

CruiseMaG

Cruisepro représente Corazul Cruceros sur le marché français

Cruisepro représente Corazul Cruceros sur le marché français
TravelJobs

Emploi & Formation

Go&Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026

Go&amp;Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

José Martinez : "Faire d’Amplitudes une entreprise européenne, puis internationale" (Vidéo)

José Martinez : "Faire d’Amplitudes une entreprise européenne, puis internationale" (Vidéo)
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias