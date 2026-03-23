Climats du Monde absorbe la hausse des surcharges

Face à un contexte international instable marqué par des tensions persistantes au Moyen-Orient, les compagnies aériennes ont récemment annoncé une augmentation des surcharges carburant. Une décision qui impacte directement les coûts des voyages.
Dans ce contexte, le tour-opérateur Climats du Monde a choisi d'absorber cette hausse sur les voyages packagées et ainsi soutenir ses partenaires agences de voyages.
Dans un communiqué adressé Climats du Monde annonce qu’il ne répercutera pas ces hausses de surcharge carburant sur ses forfaits packages déjà réservés au 20 mars 2026.
Concrètement, le tour-opérateur s’engage à absorber ces augmentations ou, lorsque cela est nécessaire, à procéder à l’émission anticipée des billets afin de figer les tarifs.
Cette mesure concerne l’ensemble des packages vendus (en ligne ou par téléphone) et déjà enregistrés au 20 mars 2026, à l’exception des dossiers incluant des vols à la carte ou vols flex.
Dans ce contexte, le tour-opérateur Climats du Monde a choisi d'absorber cette hausse sur les voyages packagées et ainsi soutenir ses partenaires agences de voyages.
Dans un communiqué adressé Climats du Monde annonce qu’il ne répercutera pas ces hausses de surcharge carburant sur ses forfaits packages déjà réservés au 20 mars 2026.
Concrètement, le tour-opérateur s’engage à absorber ces augmentations ou, lorsque cela est nécessaire, à procéder à l’émission anticipée des billets afin de figer les tarifs.
Cette mesure concerne l’ensemble des packages vendus (en ligne ou par téléphone) et déjà enregistrés au 20 mars 2026, à l’exception des dossiers incluant des vols à la carte ou vols flex.
Cas spécifiques pour les départs de juin 2026
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Pour les départs à compter de juin 2026, les agences concernées auront le choix entre deux options pour les voyages incluant un vol à la carte ou un vol Flex :
Les agences recevront une communication dédiée pour chaque dossier impacté.
"Cette décision vise à préserver votre compétitivité commerciale et à sécuriser vos/nos ventes dans un environnement instable. Nos équipes restent bien entendu à votre disposition pour toute précision et pour vous accompagner." indique le tour-opérateur.
A lire aussi : Surcharge carburant : quelles sont les règles ?
- procéder à une émission anticipée des billets, impliquant le règlement d’un acompte,
- ou accepter la répercussion de la hausse carburant sur le client final.
Les agences recevront une communication dédiée pour chaque dossier impacté.
"Cette décision vise à préserver votre compétitivité commerciale et à sécuriser vos/nos ventes dans un environnement instable. Nos équipes restent bien entendu à votre disposition pour toute précision et pour vous accompagner." indique le tour-opérateur.
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