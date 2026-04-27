Expedia TAAP, la première plateforme de réservation pour les professionnels du voyage !

Expedia TAAP : une plateforme au service des pros du voyage
Expedia a créé sa plateforme B2B « TAAP » (travel agent affiliated platform) pour donner aux agences de voyage un accès privilégié à l’un des inventaires de voyages les plus vastes et les plus diversifiés au monde, et tout cela à des tarifs préférentiels et commissionnés. Grâce à une technologie de pointe, des commissions compétitives et des offres exclusives, Expedia TAAP permet aux agents de proposer à leurs clients les meilleures expériences de voyage tout en maximisant leurs revenus.
Expedia TAAP en chiffres :
Avec Expedia TAAP, les agences de voyages accèdent à :
- 3 millions d’hébergement, d’hôtels de chaîne
- 500 compagnies aériennes
- 220 000 activités
- 3900 transfers
- 175 loueurs de voiture partout dans le monde
- 75 millions d’avis
- 13 millions de photos
- Des commissions sur toutes nos offres
- Des informations en temps réel et des filtres avancés pour une recherche optimisée
- Un accès exclusif aux chaînes internationales : Marriott, Accor, IHG, Best western
- Une offre proposée en marque blanche
- Un service client direct, sans intermédiaire, et une équipe 24/24 offrant à vos clients une assistance sans faille
- Une possibilité de paiement différé de toutes les réservations remboursables
- L’accès aux tarifs TO en exclusivité sur notre plateforme
- 3 millions d’hébergement, d’hôtels de chaîne
- 500 compagnies aériennes
- 220 000 activités
- 3900 transfers
- 175 loueurs de voiture partout dans le monde
- 75 millions d’avis
- 13 millions de photos
- Des commissions sur toutes nos offres
- Des informations en temps réel et des filtres avancés pour une recherche optimisée
- Un accès exclusif aux chaînes internationales : Marriott, Accor, IHG, Best western
- Une offre proposée en marque blanche
- Un service client direct, sans intermédiaire, et une équipe 24/24 offrant à vos clients une assistance sans faille
- Une possibilité de paiement différé de toutes les réservations remboursables
- L’accès aux tarifs TO en exclusivité sur notre plateforme
Un partenariat étayé par la confiance
Depuis sa création, Expedia TAAP a toujours vu les agences de voyages comme de véritables partenaires stratégiques, bien au-delà du simple rôle d’utilisateurs. « Leur réussite est aussi la nôtre, et nous avons constamment œuvré pour bâtir une relation pérenne et avantageuse pour chacun », souligne Edyta Rutkowska, responsables des marchés français et Benelux pour Expedia TAAP.
Un regard vers l’avenir : un partenariat avec Pliant, qui propose des cartes de bleue au service des pros du voyage
Alors que le secteur du voyage rebondit, Expedia TAAP continue d’innover pour répondre à de nouveaux besoins. Parmi les initiatives récentes, nous proposons le paiement par Pliant, une solution intelligente qui révolutionne la gestion des dépenses en entreprise, notamment dans le secteur du voyage.
Afin d'optimiser vos gains sur Expedia TAAP et de booster vos ventes, nous vous proposons des formations sur cette solution de paiement, qui permet d’automatiser vos dépenses en toute sécurité, de simplifier vos processus comptables et d’optimiser vos revenus.
Que vous soyez une agence de voyage, un tour-opérateur ou un acteur du business travel, découvrez comment optimiser votre gestion financière tout en gagnant en flexibilité et en efficacité. Nous vous donnons rendez-vous dès maintenant pour transformer votre gestion des paiements et maximiser vos gains sur Expedia TAAP !
Afin d'optimiser vos gains sur Expedia TAAP et de booster vos ventes, nous vous proposons des formations sur cette solution de paiement, qui permet d’automatiser vos dépenses en toute sécurité, de simplifier vos processus comptables et d’optimiser vos revenus.
Que vous soyez une agence de voyage, un tour-opérateur ou un acteur du business travel, découvrez comment optimiser votre gestion financière tout en gagnant en flexibilité et en efficacité. Nous vous donnons rendez-vous dès maintenant pour transformer votre gestion des paiements et maximiser vos gains sur Expedia TAAP !
Une année 2026 avec de beaux projets en perspective !
Après un début d’année marqué par la French 66, opération menée avec Brand USA pour aller à la rencontre de toutes les agences de voyage de France de Metz à Biarritz en 6 jours, et notre tournée avec Travel Alberta à Rennes, Toulouse & Nice ainsi qu’avec Travel South à Nantes, Expedia TAAP reprend la route pour aller à la rencontre de tous les agents de voyage qui nous font confiance au quotidien.
Nous serons présents aux congrès des EDV nationales, Antilles, Grand Est & Ouest, ainsi qu’à l’IFTM et aux rendez-vous incontournables des réseaux Manor et Selectour. Nous vous attendons nombreux sur notre stand à l’IFTM en septembre (nombreuses surprises à la clé).
Ces célébrations ne sauraient être complètes sans saluer les milliers d’agences de voyages qui ont choisi Expedia TAAP comme partenaire de confiance. Leur fidélité et leur engagement ont constitué le socle du succès de ce programme, nous sommes plus que jamais convaincus que la meilleure manière de préparer l’avenir est de continuer à investir dans des relations solides, une technologie de pointe et une vision partagée de l’excellence dans le voyage.
Merci de faire partie de cette aventure, ensemble, écrivons l’avenir de l’industrie du tourisme !
Nous serons présents aux congrès des EDV nationales, Antilles, Grand Est & Ouest, ainsi qu’à l’IFTM et aux rendez-vous incontournables des réseaux Manor et Selectour. Nous vous attendons nombreux sur notre stand à l’IFTM en septembre (nombreuses surprises à la clé).
Ces célébrations ne sauraient être complètes sans saluer les milliers d’agences de voyages qui ont choisi Expedia TAAP comme partenaire de confiance. Leur fidélité et leur engagement ont constitué le socle du succès de ce programme, nous sommes plus que jamais convaincus que la meilleure manière de préparer l’avenir est de continuer à investir dans des relations solides, une technologie de pointe et une vision partagée de l’excellence dans le voyage.
Merci de faire partie de cette aventure, ensemble, écrivons l’avenir de l’industrie du tourisme !
Expedia TAAP est le programme d’affiliation B2B d’Expedia Group, dédié aux agences de voyages. Il propose un accès direct à une offre globale et compétitive, via une interface intuitive, conçue pour optimiser la réservation et la satisfaction client.
Nous contacter
Email : commercial@expediataap.fr
Téléphone : 01 57 32 90 11
Inscription sur https://www.expediataap.fr/
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