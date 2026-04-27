Expedia TAAP, la première plateforme de réservation pour les professionnels du voyage !

Après un début d’année marqué par la French 66, opération menée avec Brand USA pour aller à la rencontre de toutes les agences de voyage de France de Metz à Biarritz en 6 jours, et notre tournée avec Travel Alberta à Rennes, Toulouse & Nice ainsi qu’avec Travel South à Nantes, Expedia TAAP reprend la route pour aller à la rencontre de tous les agents de voyage qui nous font confiance au quotidien.



Nous serons présents aux congrès des EDV nationales, Antilles, Grand Est & Ouest, ainsi qu’à l’IFTM et aux rendez-vous incontournables des réseaux Manor et Selectour. Nous vous attendons nombreux sur notre stand à l’IFTM en septembre (nombreuses surprises à la clé).



Ces célébrations ne sauraient être complètes sans saluer les milliers d’agences de voyages qui ont choisi Expedia TAAP comme partenaire de confiance. Leur fidélité et leur engagement ont constitué le socle du succès de ce programme, nous sommes plus que jamais convaincus que la meilleure manière de préparer l’avenir est de continuer à investir dans des relations solides, une technologie de pointe et une vision partagée de l’excellence dans le voyage.



Merci de faire partie de cette aventure, ensemble, écrivons l’avenir de l’industrie du tourisme !