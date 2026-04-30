Faillite de Spirit Airlines : 15 000 emplois menacés aux États-Unis - Depositphotos.com Auteur Boarding2Now
La compagnie américaine Spirit Airlines, pionnière du modèle ultra low cost aux États-Unis, a annoncé l’arrêt immédiat de ses opérations samedi 2 mai 2026. Tous les vols ont été annulés et les passagers invités à ne pas se rendre à l’aéroport.
L’entreprise, en grande difficulté financière depuis plusieurs années, n’a pas survécu à la récente flambée des prix du carburant, dans un contexte de crise énergétique mondiale liée au conflit en Iran.
Selon la direction, cette hausse « soudaine et durable » des coûts du kérosène a rendu impossible la poursuite de l’activité sans injection massive de liquidités. Spirit, qui avait déjà engagé deux procédures de faillite en 2024 et 2025, manquait de plusieurs centaines de millions de dollars pour continuer à opérer rappelle le journal spécialisé Skift.
Spirit transportait jusqu’à 40 millions de passagers annuels avant 2020 et représentait environ 5 % du marché américain. Mais ses difficultés se sont accentuées avec des problèmes opérationnels, des avions immobilisés et l’échec de plusieurs tentatives de fusion, notamment avec JetBlue en 2023, bloquée pour des raisons de concurrence, rappelle les différents articles de presse parus outre-Atlantique.
L’administration Trump a tenté d’éviter la faillite via un plan de sauvetage incluant un prêt de 500 millions de dollars en échange d’une prise de participation majoritaire. Mais, faute d’accord et de trésorerie suffisante, Spirit a engagé une liquidation ordonnée de ses activités.
L’entreprise, en grande difficulté financière depuis plusieurs années, n’a pas survécu à la récente flambée des prix du carburant, dans un contexte de crise énergétique mondiale liée au conflit en Iran.
Selon la direction, cette hausse « soudaine et durable » des coûts du kérosène a rendu impossible la poursuite de l’activité sans injection massive de liquidités. Spirit, qui avait déjà engagé deux procédures de faillite en 2024 et 2025, manquait de plusieurs centaines de millions de dollars pour continuer à opérer rappelle le journal spécialisé Skift.
Spirit transportait jusqu’à 40 millions de passagers annuels avant 2020 et représentait environ 5 % du marché américain. Mais ses difficultés se sont accentuées avec des problèmes opérationnels, des avions immobilisés et l’échec de plusieurs tentatives de fusion, notamment avec JetBlue en 2023, bloquée pour des raisons de concurrence, rappelle les différents articles de presse parus outre-Atlantique.
L’administration Trump a tenté d’éviter la faillite via un plan de sauvetage incluant un prêt de 500 millions de dollars en échange d’une prise de participation majoritaire. Mais, faute d’accord et de trésorerie suffisante, Spirit a engagé une liquidation ordonnée de ses activités.
La fermeture de Spirit affecte entre 14 000 et 17 000 salariés. Plusieurs compagnies américaines ont annoncé des mesures pour absorber une partie des passagers et proposer des opportunités d’emploi aux employés licenciés, ajoute Skift.
Sur le marché, les concurrents, notamment les autres transporteurs low cost, cherchent déjà à récupérer les actifs de la compagnie, dont sa flotte et ses créneaux aéroportuaires.
Sur le marché, les concurrents, notamment les autres transporteurs low cost, cherchent déjà à récupérer les actifs de la compagnie, dont sa flotte et ses créneaux aéroportuaires.