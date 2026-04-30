Faillite de Spirit Airlines : 15 000 emplois menacés aux États-Unis

La fermeture de Spirit affecte entre 14 000 et 17 000 salariés. Plusieurs compagnies américaines ont annoncé des mesures pour absorber une partie des passagers et proposer des opportunités d’emploi aux employés licenciés, ajoute Skift.



Sur le marché, les concurrents, notamment les autres transporteurs low cost, cherchent déjà à récupérer les actifs de la compagnie, dont sa flotte et ses créneaux aéroportuaires.