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Le congrès des Entreprises du Voyage s'ouvre ce lundi !

A DisneyLand Paris du 4 au 6 mai 2026


Le Congrès des Entreprises du Voyage s’ouvre lundi à Disneyland Paris dans un climat international sous tension, marqué par la guerre au Moyen-Orient. Plus de 310 professionnels du secteur sont attendus pour trois jours d’échanges. Au programme : tables rondes, débats, interventions de personnalités et ateliers pratiques. Voici le déroulé de ces 3 jours.


Rédigé par le Samedi 2 Mai 2026 à 10:00

Le congrès des Entreprises du Voyage s'ouvre ce lundi ! Depositphotos.com Auteur AntonioGravante
Le congrès des Entreprises du Voyage s'ouvre ce lundi ! Depositphotos.com Auteur AntonioGravante
IFTM
Le Congrès des Entreprises du Voyage ouvre ses portes lundi à Disneyland Paris dans un contexte international particulièrement tendu. Alors que la guerre au Moyen-Orient pèse sur les équilibres géopolitiques et sur les flux touristiques, les professionnels du secteur se retrouvent pour trois jours d’échanges et de débats, du 4 au 6 mai 2026.

L’événement affiche complet avec plus de 310 participants attendus.

Les congressistes entreront dans le vif du sujet dès 14h, avec une série de plénières. "Nous aborderons bien sûr des sujets très liés au métier, en donnant la parole à des professionnels lors de tables rondes. En parallèle, nous proposerons également des thématiques plus transversales, apportant de la hauteur, avec des éclairages économiques, sociaux et, politiques. L’idée est donc de combiner ces différentes approches." nous avait expliqué Valérie Boned, Présidente des Entreprises du Voyage dans un précédent article.

Plusieurs grandes thématiques seront au programme. Le transport ferroviaire fera l’objet d’une table ronde. Le client sera également largement abordé. .

Autre sujet : la consolidation du secteur. Les opérations de croissance externe et les rachats d’entreprises seront analysés. En parallèle, une nouvelle génération de dirigeants prendra la parole pour partager sa vision et ses ambitions.

Au-delà des problématiques strictement métiers, le congrès proposera également des éclairages économiques, sociaux et politiques. Plusieurs personnalités interviendront pour apporter une lecture plus globale des transformations en cours : Amir REZA-TOFIGHI, Président CPME, Thierry MARX, Président confédéral UMIH, Jean Castex Président de la SNCF, Jérôme FOURQUET de l'IFOP ou encore Jean-François Copé Maire de Meaux et Frédéric Encel géopoliticien.

Serge Papin Ministre des PME, Commerce, Artisanat, Tourisme et Pouvoir d’Achat clôturera le congrès.

Enfin, la matinée du mercredi sera consacrée à des ateliers pratiques : facturation électronique, intelligence artificielle, transmission d’entreprise ou encore cadre juridique du transport aérien.

Lundi 4 mai 2026

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Ouverture : Valérie BONED, Présidente EdV

🕑 14:15 → 14:25
L’instant institutionnels
Mumtaz TEKER, Président APST
Patrice CARADEC, Président SETO

🕑 14:25 → 14:40
Christophe MURPHY, Senior Vice President, Disneyland Paris

🕑 14:40 → 14:50
L’instant Partenaires Air France

🕑 14:50 → 15:30
Quelles tendances de consommation sur internet ?

État des lieux, conséquences de la guerre au Moyen-Orient
Impact sur le voyage
Interview de Marc Lolivier, Délégué Général de la FEVAD
🕑 (horaire non visible précisément, mais après 15:30)

Workshop des partenaires & pause-café

🕑 16:10 → 16:50
Quel rôle pour les entreprises dans la société ?
Depuis la loi Pacte de 2019 : rôle économique, social et environnemental
Débat sur les contraintes pour les dirigeants

Intervenants :
Amir REZA-TOFIGHI, Président CPME
Thierry MARX, Président confédéral, UMIH

🕑 16:50 → 17:35
Rachats et fusions d’entreprises : les enjeux de la consolidation
Contexte : choc démographique et transformation du secteur
Opportunités de consolidation

Intervenants :
Laurent ABITBOL, Marietton Développement
Morgann LESNÉ, Cambon Partners
Philippe GUETTA, Finaxy Group
Marc de NAVACELLE, Carré Voyages

🕑 17:35 → 18:15
Où va la SNCF ?
Interview de Jean Castex Président de la SNCF

Mardi 5 mai 2026

🕘 09:00 → 09:10
L’instant Partenaires MSC // CONVERA

🕘 09:10 → 09:50
Le train : un levier de croissance pour les agences de voyages ?
Concurrence ferroviaire et mobilité durable
Nouvelles opportunités pour les agences

Intervenants :
Hugo BAZIN, TICTACTRIP
Patrick METIVIER, RAIL CHARTER SERVICE
Fabrice TOLEDANO, TRENITALIA
Valérie MAUCOTEL, VELVET

🕘 09:50 → 10:30
Quels clients en 2026 ?
Évolution des attentes clients (contexte géopolitique, IA)
Transformation de la relation client

Intervenants :
Cyrille FRADIN, FRAM-Promovacances
Charlotte BERNIN, CLUB MED
Rose-Marie FARRUGIA, Cercle des Vacances

🕥 10:30 → 10:45
L’instant Partenaires XPLORASSUR // AMADEUS // AVIS

🕥 10:45 → 11:15
Workshop des partenaires & pause-café

🕦 11:15 → 11:55
La place du tourisme, des voyages et des vacances dans la société française contemporaine
Jérôme FOURQUET, IFOP

🕦 11:55 → 12:15
La météo de la Commission Digital & Innovation EdV

Marie ALLANTAZ
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L’instant Partenaires APG // IFTM // CIVITATIS

🕑 14:15 → 14:55
Une nouvelle génération aux commandes !
Transition générationnelle dans l’industrie du voyage

Intervenants :
Blanche GIRARDOT, Girardot Groupe
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Clôture

Mercredi 6 mai 2026 : Place aux Ateliers

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Tags : edv
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