Le congrès des Entreprises du Voyage s'ouvre ce lundi !

🕘 09:00 → 09:10

L’instant Partenaires MSC // CONVERA



🕘 09:10 → 09:50

Le train : un levier de croissance pour les agences de voyages ?

Concurrence ferroviaire et mobilité durable

Nouvelles opportunités pour les agences



Intervenants :

Hugo BAZIN, TICTACTRIP

Patrick METIVIER, RAIL CHARTER SERVICE

Fabrice TOLEDANO, TRENITALIA

Valérie MAUCOTEL, VELVET



🕘 09:50 → 10:30

Quels clients en 2026 ?

Évolution des attentes clients (contexte géopolitique, IA)

Transformation de la relation client



Intervenants :

Cyrille FRADIN, FRAM-Promovacances

Charlotte BERNIN, CLUB MED

Rose-Marie FARRUGIA, Cercle des Vacances



🕥 10:30 → 10:45

L’instant Partenaires XPLORASSUR // AMADEUS // AVIS



🕥 10:45 → 11:15

Workshop des partenaires & pause-café



🕦 11:15 → 11:55

La place du tourisme, des voyages et des vacances dans la société française contemporaine

Jérôme FOURQUET, IFOP



🕦 11:55 → 12:15

La météo de la Commission Digital & Innovation EdV



Marie ALLANTAZ

Nicolas DE DIANOUS

Frédéric PILLOUD





🕑 14:00 → 14:15

L’instant Partenaires APG // IFTM // CIVITATIS



🕑 14:15 → 14:55

Une nouvelle génération aux commandes !

Transition générationnelle dans l’industrie du voyage



Intervenants :

Blanche GIRARDOT, Girardot Groupe

Laura MARTINEZ, Groupe Amplitudes

Jonathan LAMENT, Syltours

Sofiane LESAGE, Riwaya Travel



🕑 14:55 → 15:25

Les aéroports au défi de l’expérience client

Interview de Justine Coutard, Groupe ADP



🕒 15:25 → 15:45

Workshop des partenaires & pause-café



🕒 15:45 → 16:30

Intervention exceptionnelle de Jean-François Copé



🕟 16:30 → 17:10

Pourquoi et comment la guerre mondiale n’aura pas lieu !

Interview de Frédéric Encel (géopoliticien, Sciences Po)



🕔 17:10 → 17:40

Intervention exceptionnelle de Serge Papin

Ministre des PME, Commerce, Artisanat, Tourisme et Pouvoir d’Achat



🕠 17:40 → 17:50

Clôture