Le congrès des Entreprises du Voyage s'ouvre ce lundi !

Le Congrès des Entreprises du Voyage ouvre ses portes lundi à Disneyland Paris dans un contexte international particulièrement tendu. Alors que la guerre au Moyen-Orient pèse sur les équilibres géopolitiques et sur les flux touristiques, les professionnels du secteur se retrouvent pour trois jours d’échanges et de débats, du 4 au 6 mai 2026.
L’événement affiche complet avec plus de 310 participants attendus.
Les congressistes entreront dans le vif du sujet dès 14h, avec une série de plénières. "Nous aborderons bien sûr des sujets très liés au métier, en donnant la parole à des professionnels lors de tables rondes. En parallèle, nous proposerons également des thématiques plus transversales, apportant de la hauteur, avec des éclairages économiques, sociaux et, politiques. L’idée est donc de combiner ces différentes approches." nous avait expliqué Valérie Boned, Présidente des Entreprises du Voyage dans un précédent article.
Plusieurs grandes thématiques seront au programme. Le transport ferroviaire fera l’objet d’une table ronde. Le client sera également largement abordé. .
Autre sujet : la consolidation du secteur. Les opérations de croissance externe et les rachats d’entreprises seront analysés. En parallèle, une nouvelle génération de dirigeants prendra la parole pour partager sa vision et ses ambitions.
Au-delà des problématiques strictement métiers, le congrès proposera également des éclairages économiques, sociaux et politiques. Plusieurs personnalités interviendront pour apporter une lecture plus globale des transformations en cours : Amir REZA-TOFIGHI, Président CPME, Thierry MARX, Président confédéral UMIH, Jean Castex Président de la SNCF, Jérôme FOURQUET de l'IFOP ou encore Jean-François Copé Maire de Meaux et Frédéric Encel géopoliticien.
Serge Papin Ministre des PME, Commerce, Artisanat, Tourisme et Pouvoir d’Achat clôturera le congrès.
Enfin, la matinée du mercredi sera consacrée à des ateliers pratiques : facturation électronique, intelligence artificielle, transmission d’entreprise ou encore cadre juridique du transport aérien.
L’événement affiche complet avec plus de 310 participants attendus.
Les congressistes entreront dans le vif du sujet dès 14h, avec une série de plénières. "Nous aborderons bien sûr des sujets très liés au métier, en donnant la parole à des professionnels lors de tables rondes. En parallèle, nous proposerons également des thématiques plus transversales, apportant de la hauteur, avec des éclairages économiques, sociaux et, politiques. L’idée est donc de combiner ces différentes approches." nous avait expliqué Valérie Boned, Présidente des Entreprises du Voyage dans un précédent article.
Plusieurs grandes thématiques seront au programme. Le transport ferroviaire fera l’objet d’une table ronde. Le client sera également largement abordé. .
Autre sujet : la consolidation du secteur. Les opérations de croissance externe et les rachats d’entreprises seront analysés. En parallèle, une nouvelle génération de dirigeants prendra la parole pour partager sa vision et ses ambitions.
Au-delà des problématiques strictement métiers, le congrès proposera également des éclairages économiques, sociaux et politiques. Plusieurs personnalités interviendront pour apporter une lecture plus globale des transformations en cours : Amir REZA-TOFIGHI, Président CPME, Thierry MARX, Président confédéral UMIH, Jean Castex Président de la SNCF, Jérôme FOURQUET de l'IFOP ou encore Jean-François Copé Maire de Meaux et Frédéric Encel géopoliticien.
Serge Papin Ministre des PME, Commerce, Artisanat, Tourisme et Pouvoir d’Achat clôturera le congrès.
Enfin, la matinée du mercredi sera consacrée à des ateliers pratiques : facturation électronique, intelligence artificielle, transmission d’entreprise ou encore cadre juridique du transport aérien.
Lundi 4 mai 2026
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Congrès des EDV à Disneyland Paris : découvrez le programme et le casting !
🕑 14:00 → 14:15
Ouverture : Valérie BONED, Présidente EdV
🕑 14:15 → 14:25
L’instant institutionnels
Mumtaz TEKER, Président APST
Patrice CARADEC, Président SETO
🕑 14:25 → 14:40
Christophe MURPHY, Senior Vice President, Disneyland Paris
🕑 14:40 → 14:50
L’instant Partenaires Air France
🕑 14:50 → 15:30
Quelles tendances de consommation sur internet ?
État des lieux, conséquences de la guerre au Moyen-Orient
Impact sur le voyage
Interview de Marc Lolivier, Délégué Général de la FEVAD
🕑 (horaire non visible précisément, mais après 15:30)
Workshop des partenaires & pause-café
🕑 16:10 → 16:50
Quel rôle pour les entreprises dans la société ?
Depuis la loi Pacte de 2019 : rôle économique, social et environnemental
Débat sur les contraintes pour les dirigeants
Intervenants :
Amir REZA-TOFIGHI, Président CPME
Thierry MARX, Président confédéral, UMIH
🕑 16:50 → 17:35
Rachats et fusions d’entreprises : les enjeux de la consolidation
Contexte : choc démographique et transformation du secteur
Opportunités de consolidation
Intervenants :
Laurent ABITBOL, Marietton Développement
Morgann LESNÉ, Cambon Partners
Philippe GUETTA, Finaxy Group
Marc de NAVACELLE, Carré Voyages
🕑 17:35 → 18:15
Où va la SNCF ?
Interview de Jean Castex Président de la SNCF
Ouverture : Valérie BONED, Présidente EdV
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L’instant institutionnels
Mumtaz TEKER, Président APST
Patrice CARADEC, Président SETO
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Où va la SNCF ?
Interview de Jean Castex Président de la SNCF
Mardi 5 mai 2026
🕘 09:00 → 09:10
L’instant Partenaires MSC // CONVERA
🕘 09:10 → 09:50
Le train : un levier de croissance pour les agences de voyages ?
Concurrence ferroviaire et mobilité durable
Nouvelles opportunités pour les agences
Intervenants :
Hugo BAZIN, TICTACTRIP
Patrick METIVIER, RAIL CHARTER SERVICE
Fabrice TOLEDANO, TRENITALIA
Valérie MAUCOTEL, VELVET
🕘 09:50 → 10:30
Quels clients en 2026 ?
Évolution des attentes clients (contexte géopolitique, IA)
Transformation de la relation client
Intervenants :
Cyrille FRADIN, FRAM-Promovacances
Charlotte BERNIN, CLUB MED
Rose-Marie FARRUGIA, Cercle des Vacances
🕥 10:30 → 10:45
L’instant Partenaires XPLORASSUR // AMADEUS // AVIS
🕥 10:45 → 11:15
Workshop des partenaires & pause-café
🕦 11:15 → 11:55
La place du tourisme, des voyages et des vacances dans la société française contemporaine
Jérôme FOURQUET, IFOP
🕦 11:55 → 12:15
La météo de la Commission Digital & Innovation EdV
Marie ALLANTAZ
Nicolas DE DIANOUS
Frédéric PILLOUD
🕑 14:00 → 14:15
L’instant Partenaires APG // IFTM // CIVITATIS
🕑 14:15 → 14:55
Une nouvelle génération aux commandes !
Transition générationnelle dans l’industrie du voyage
Intervenants :
Blanche GIRARDOT, Girardot Groupe
Laura MARTINEZ, Groupe Amplitudes
Jonathan LAMENT, Syltours
Sofiane LESAGE, Riwaya Travel
🕑 14:55 → 15:25
Les aéroports au défi de l’expérience client
Interview de Justine Coutard, Groupe ADP
🕒 15:25 → 15:45
Workshop des partenaires & pause-café
🕒 15:45 → 16:30
Intervention exceptionnelle de Jean-François Copé
🕟 16:30 → 17:10
Pourquoi et comment la guerre mondiale n’aura pas lieu !
Interview de Frédéric Encel (géopoliticien, Sciences Po)
🕔 17:10 → 17:40
Intervention exceptionnelle de Serge Papin
Ministre des PME, Commerce, Artisanat, Tourisme et Pouvoir d’Achat
🕠 17:40 → 17:50
Clôture
L’instant Partenaires MSC // CONVERA
🕘 09:10 → 09:50
Le train : un levier de croissance pour les agences de voyages ?
Concurrence ferroviaire et mobilité durable
Nouvelles opportunités pour les agences
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Hugo BAZIN, TICTACTRIP
Patrick METIVIER, RAIL CHARTER SERVICE
Fabrice TOLEDANO, TRENITALIA
Valérie MAUCOTEL, VELVET
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Transformation de la relation client
Intervenants :
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Charlotte BERNIN, CLUB MED
Rose-Marie FARRUGIA, Cercle des Vacances
🕥 10:30 → 10:45
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🕥 10:45 → 11:15
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🕦 11:15 → 11:55
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Jérôme FOURQUET, IFOP
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Nicolas DE DIANOUS
Frédéric PILLOUD
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Blanche GIRARDOT, Girardot Groupe
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🕒 15:25 → 15:45
Workshop des partenaires & pause-café
🕒 15:45 → 16:30
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🕟 16:30 → 17:10
Pourquoi et comment la guerre mondiale n’aura pas lieu !
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🕔 17:10 → 17:40
Intervention exceptionnelle de Serge Papin
Ministre des PME, Commerce, Artisanat, Tourisme et Pouvoir d’Achat
🕠 17:40 → 17:50
Clôture
Mercredi 6 mai 2026 : Place aux Ateliers
Co-créer la valeur :
La magie Disneyland Paris comme accélérateur de croissance avec les professionnels du tourisme
Intervenants :
Nadia SQUIRE, Disneyland Paris
Valérie LAROCHE, Selectour
Thème :
L’IA, c’est maintenant !
Intervenants :
Marie ALLANTAZ
Nicolas DE DIANOUS
Frédéric PILLOUD
(Commission Digital & Innovation EdV)
Facturation électronique :
Les repères indispensables pour votre agence
Intervenants :
Xavier BAUDRY, Ventya
Anne-Sophie de BECHADE, KPMG Avocats
Roman KOWALIK, KPMG Avocats
Guillaume BEURDELEY, EdV
Transmission et reprise d’entreprises :
Que d’opportunités… à encadrer et réussir !
Intervenants :
Me Marie-Laure TARRAGANO, DTMV Avocats
Dominique BAYON, Sapaudia
Turbulences dans le voyage :
Les obligations des compagnies aériennes face aux tensions géopolitiques
Intervenants :
Emmanuelle LLOP, Equinoxe Avocats
Victor BOINET, Upclaim
Cissé DIANKA, EdV
Estelle VIDAL, EdV
La magie Disneyland Paris comme accélérateur de croissance avec les professionnels du tourisme
Intervenants :
Nadia SQUIRE, Disneyland Paris
Valérie LAROCHE, Selectour
Thème :
L’IA, c’est maintenant !
Intervenants :
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Frédéric PILLOUD
(Commission Digital & Innovation EdV)
Facturation électronique :
Les repères indispensables pour votre agence
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Xavier BAUDRY, Ventya
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Guillaume BEURDELEY, EdV
Transmission et reprise d’entreprises :
Que d’opportunités… à encadrer et réussir !
Intervenants :
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Dominique BAYON, Sapaudia
Turbulences dans le voyage :
Les obligations des compagnies aériennes face aux tensions géopolitiques
Intervenants :
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Victor BOINET, Upclaim
Cissé DIANKA, EdV
Estelle VIDAL, EdV