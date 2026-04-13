logo TourMaG  
Recherche avancée

Encadrement des travel planners : le ministre du tourisme interpelé par une question écrite [ABO]

question écrite adressée au Ministre du Tourisme


Une question écrite sur l'encadrement juridique du métier de travel planner a été adressée par une député PS, à l'attention du Ministre du Tourisme, Serge Papin. Derrière cette initiative parlementaire, qui évoque une activité en plein essor, les Entreprises du Voyage dénoncent une vision biaisée du secteur et alertent sur les risques d’un assouplissement des règles.


Rédigé par le Lundi 13 Avril 2026 à 07:21

Encadrement des travel planners : une question écrite interpelle le Ministre du Tourisme ! Deposiphotos.com Auteur sbonaime
Encadrement des travel planners : une question écrite interpelle le Ministre du Tourisme ! Deposiphotos.com Auteur sbonaime
Top of Travel
Les travel planners passent-ils à l’offensive sur le terrain politique pour obtenir une reconnaissance officielle ?

En effet une question écrite sur l'encadrement juridique du métier de travel planner a été adressée le 7 avril dernier par la député, Fanny Dombre Coste (PS) à l'attention du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat.

L’élue interroge le gouvernement sur l’opportunité de « définir un cadre juridique spécifique permettant de reconnaître et d’encadrer le métier de travel planner, afin de sécuriser les pratiques, protéger les consommateurs et accompagner le développement de cette activité dans des conditions transparentes et équilibrées. »


Travel Planner : la député souligne l’absence de cadre juridique clair

Dans le préambule de sa question, la députée met en avant « une activité en plein essor », répondant selon elle à une demande croissante de voyageurs en quête d’accompagnement personnalisé, sans passer par une agence traditionnelle. « Ces professionnels interviennent en tant que conseillers indépendants, sans vendre ni encaisser de prestations touristiques, ce qui les distingue du statut d'opérateur de voyages. » ajoute-t-elle.

Elle souligne toutefois l’absence de cadre juridique clair, source potentielle d’incompréhensions pour les professionnels comme pour les consommateurs, et évoque des enjeux de protection, de lisibilité de l’offre et de concurrence équitable. « Plusieurs initiatives parlementaires ont récemment mis en lumière la nécessité de clarifier ce cadre et d'engager un dialogue avec les professionnels concernés, notamment les associations représentatives du secteur, » poursuit-elle.

Les Entreprises du Voyage contestent les fondements de la question

Autres articles
Contacté, le cabinet du ministre n’a pas encore répondu à nos sollicitations, tout comme la député Fanny Drombe Coste que nous avons tenté de joindre. En revanche, les Entreprises du Voyage que nous avons également contacté a souhaité réagir par la voie de sa Présidente Valérie Boned.

Le syndicat conteste fermement les fondements mêmes de la question parlementaire.

Selon elle, celle-ci « repose sur une présentation très contestable de la réalité du secteur » et relayerait davantage « les revendications d’acteurs en quête de légitimation » qu’un besoin avéré des consommateurs.

Elle remet notamment en cause l’idée d’une « demande croissante », estimant qu’elle n’est étayée par aucune donnée solide, et y voit plutôt l’effet d’une multiplication des offres de formation destinées à promouvoir cette activité « promettant à des particuliers de devenir travel planners, en leur vendant l’idée d’une activité valorisante, accessible et peu contrainte. Cela ne suffit pas à démontrer l’existence d’une demande réelle et structurée de la part des clients. »

Dans la continuité, Valérie Boned dénonce également une opposition jugée artificielle entre travel planners et agences de voyages dites « traditionnelles », « comme si les opérateurs immatriculés étaient par nature dépassés, standardisés et incapables de proposer du sur-mesure. C’est faux. Les agences de voyage françaises sont, pour beaucoup, modernes, innovantes et parfaitement capables de concevoir des voyages personnalisés, tout en assumant les obligations légales qui protègent le consommateur. »

La présidente des EdV insiste sur les obligations qui encadrent les opérateurs immatriculés : « C’est d’ailleurs le point central. Les opérateurs immatriculés auprès d’Atout France supportent des obligations précises : garantie financière, assurance de responsabilité civile professionnelle, information du client, responsabilité en cas de défaillance. À l’inverse, derrière le terme de travel planner, on trouve aujourd’hui des pratiques extrêmement diverses, du simple conseil à des situations pouvant relever de l’exercice illégal de l’activité d’opérateur de voyages et parfois de l’escroquerie. Vouloir donner un statut à cet ensemble flou reviendrait à consacrer une appellation avant même d’en avoir défini le contenu, les limites et les responsabilités. »

Dès lors, créer un statut spécifique reviendrait, selon le syndicat, à légitimer une activité encore mal définie, sans en avoir fixé clairement les contours ni les responsabilités. « La vraie question n’est pas de savoir s’il faut créer un statut ad hoc pour contourner les règles existantes, mais pourquoi certains pourraient intervenir sur le marché sans avoir à respecter les obligations qui s’imposent aux autres professionnels », affirme-t-elle.

Elle poursuit : « Poussée à son terme, cette logique conduirait à des raisonnements absurdes. Faudrait-il demain créer un statut pour les personnes qui pratiquent des injections esthétiques sans être médecins, au motif qu’il existerait un besoin de « lisibilité des offres » et de « concurrence équitable » avec les professionnels du secteur ? De la même manière, face à une demande croissante de particuliers souhaitant conduire sans permis, faudrait-il envisager un statut particulier pour accompagner cette activité « en plein essor » ? »

Les Entreprises du Voyage sont « favorables à l’innovation, mais pas à l’effacement des règles. On ne peut pas revendiquer une place sur le marché du voyage sans en assumer les obligations, les garanties et les responsabilités. La priorité n’est pas de créer un statut pour des acteurs qui cherchent à rester hors du cadre, mais de faire respecter le droit existant et de protéger clairement les clients. »

Les questions écrites au gouvernement : comment ça marche ?

Les questions écrites constituent un outil de contrôle parlementaire permettant aux députés d’interroger officiellement le gouvernement sur des sujets précis, qu’il s’agisse de politiques publiques, de situations locales ou de l’application des lois. Adressées à un ministre et publiées au Journal officiel, elles appellent en principe une réponse dans un délai de deux mois. Dans les faits, ce délai est fréquemment dépassé, sans qu’aucune sanction ne soit prévue. Les réponses, elles aussi rendues publiques, participent néanmoins à la transparence de l’action gouvernementale.

Lu 349 fois

Tags : edv
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Promotion touristique : comment faire mieux avec moins ? [ABO]

Promotion touristique : comment faire mieux avec moins ? [ABO]

Encadrement des travel planners : le ministre du tourisme interpelé par une question écrite [ABO] Encadrement des travel planners : le ministre du tourisme interpelé par une question écrite [ABO]

Guerre au Moyen Orient, TUI, Hilton... Quoi de neuf dans le monde du tourisme cette semaine ? Guerre au Moyen Orient, TUI, Hilton... Quoi de neuf dans le monde du tourisme cette semaine ?

Annulation de vol dans un forfait touristique : le voyageur doit-il maitriser les dépenses engagées ? [ABO] Annulation de vol dans un forfait touristique : le voyageur doit-il maitriser les dépenses engagées ? [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Fin de Sora : l'IA, le temps des illusionnistes ? [ABO]

Fin de Sora : l'IA, le temps des illusionnistes ? [ABO]

Tourisme urbain : les travaux d'Hercule des élus [ABO] Tourisme urbain : les travaux d'Hercule des élus [ABO]

« Même pas peur ! » : un nouvel inventaire des craintes touristiques [ABO] « Même pas peur ! » : un nouvel inventaire des craintes touristiques [ABO]

Des voyageuses aux influenceuses : nous les femmes ! [ABO] Des voyageuses aux influenceuses : nous les femmes ! [ABO]

Dernière heure

Branchement électrique : avec 4 ans d’avance, Marseille connecte 3 navires de croisière à quai !

Promotion touristique : comment faire mieux avec moins ? [ABO]

Mini-prix, long-courrier, Europe... Héliades veut dynamiser le marché

Pourquoi Air France intégrera un Boeing 777 de KLM cet été ?

Surcharge carburant : Volotea veut vous faire payer deux fois !

Brand News

CroisiEurope : l’offre idéale pour des vacances d’été en famille

CroisiEurope : l’offre idéale pour des vacances d’été en famille
Cet été, CroisiEurope, leader européen de la croisière fluviale, lance une offre particulièrement...
Les annonces

LE LAC DE VASSIVIERE recherche un opérateur pour la transformation du village vacances de Pierrefitte (87)
APPEL D'OFFRES TOURISME

A VENDRE - Agence de voyages sur-mesure Premium - (Paris (75))
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Montélimar (26))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Tendances 2026 : pourquoi le Brésil et la République tchèque sont les nouveaux chouchous des voyageurs français

Tendances 2026 : pourquoi le Brésil et la République tchèque sont les nouveaux chouchous des voyageurs français

La valeur du voyage au cœur de la réflexion d’IFTM 2026

La valeur du voyage au cœur de la réflexion d’IFTM 2026
Distribution

Distribution

P. Doucet (Terre d’Ailleurs) : « Faire au moins aussi bien qu'en 2025 et préserver l’équilibre »

P. Doucet (Terre d’Ailleurs) : « Faire au moins aussi bien qu'en 2025 et préserver l’équilibre »
Partez en France

Partez en France

Corsicatours fait évoluer son offre pour faciliter la vente de la Corse

Corsicatours fait évoluer son offre pour faciliter la vente de la Corse
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Les fameux Réceptifs Leaders rassemblent les professionnels à Malaga

Les fameux Réceptifs Leaders rassemblent les professionnels à Malaga
Production

Production

Mini-prix, long-courrier, Europe... Héliades veut dynamiser le marché

Mini-prix, long-courrier, Europe... Héliades veut dynamiser le marché
AirMaG

AirMaG

Pourquoi Air France intégrera un Boeing 777 de KLM cet été ?

Pourquoi Air France intégrera un Boeing 777 de KLM cet été ?
Transport

Transport

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans
La Travel Tech

La Travel Tech

Agents de voyage en 2026 : jamais aussi engagés, jamais autant sous pression

Agents de voyage en 2026 : jamais aussi engagés, jamais autant sous pression
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le Var affiche une belle montée en gamme de son offre hôtelière

Le Var affiche une belle montée en gamme de son offre hôtelière
HotelMaG

Hébergement

Honotel poursuit son développement à Paris avec l’acquisition du Pavillon Monceau

Honotel poursuit son développement à Paris avec l’acquisition du Pavillon Monceau
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Branchement électrique : avec 4 ans d’avance, Marseille connecte 3 navires de croisière à quai !

Branchement électrique : avec 4 ans d’avance, Marseille connecte 3 navires de croisière à quai !
TravelJobs

Emploi & Formation

Vacancéole recrute plus de 160 saisonniers et CDI pour l’été 2026

Vacancéole recrute plus de 160 saisonniers et CDI pour l’été 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT renforcent leur plateforme unifiée voyage et dépenses

SAP Concur et Amex GBT renforcent leur plateforme unifiée voyage et dépenses
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias