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L'office du tourisme de Sainte-Lucie dévoile son nouveau site internet

Le lancement s'accompagne d'une campagne estivale pour 2026


À quelques semaines du début de la période estivale, l'office du tourisme de Sainte-Lucie vient de dévoiler son nouveau site internet entièrement repensé. Cette transformation numérique s'accompagne d'une grande campagne internationale visant à renouveler l'image de la destination.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Vendredi 29 Mai 2026 à 13:19

L'office du tourisme de Sainte-Lucie dévoile son nouveau site internet, Depositphotos.com Auteur SimonDannhauer
L'office du tourisme de Sainte-Lucie dévoile son nouveau site internet, Depositphotos.com Auteur SimonDannhauer
Martinique
Petit État de l'est des Caraïbes peuplé de 187 768 habitants, Sainte-Lucie se distingue par son histoire riche et sa culture plurielle. L’île abrite une nature sauvage où plus de 70 % du territoire est recouvert de forêt tropicale. Son relief volcanique compte dix sommets majeurs qui surplombent un littoral qui s'étend sur 158 kilomètres.

Pour vendre les mérites de l'île, l'office du tourisme, Saint Lucia Tourism Authority, vient de dévoiler son nouveau site internet.

Un portail web plus moderne et plus interactif. Le site proposes des visuels immersifs, une navigation simplifiée et des contenus enrichis. Ces changements permettent aux visiteurs et aux professionnels de facilement explorer les hébergements, attractions, événements, restaurants et activités adaptés à leurs centres d’intérêt.

La plateforme propose un accès immédiat aux offres, aux promotions exclusives et aux forfaits saisonniers. C'est un outil bénéfique tant pour les professionnels du milieu que pour les voyageurs cherchant des informations pour alimenter leur projet de voyage à Sainte-Lucie.

A lire : Destinations singulières : Sainte-Lucie, l’île confidentielle aux multiples visages

Une campagne estivale pour donner envie de découvrir Sainte-Lucie.

Autres articles
En plus de ce nouveau site internet, Saint Lucia Tourism Authority, dévoile sa campagne estivale pour 2026 : « What Kind of Summer are You? » (quel été vous ressemble ?)

Cette campagne met en avant des offres spéciales et des expériences.

Louis E. A. Lewis, CEO de la Saint Lucia Tourism Authority affirme : « Aujourd’hui marque une nouvelle étape passionnante dans notre manière de communiquer avec les voyageurs du monde entier. Notre nouveau site renforce la présence digitale de Sainte-Lucie et constitue une plateforme dynamique dédiée au storytelling, à l’inspiration et à la conversion. Associé à notre campagne estivale, il invite les voyageurs à vivre le meilleur de Sainte-Lucie, avec des offres exceptionnelles et des expériences inoubliables à la clé. »

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Tags : sainte-lucie
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