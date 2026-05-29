L'office du tourisme de Sainte-Lucie dévoile son nouveau site internet

Petit État de l'est des Caraïbes peuplé de 187 768 habitants, Sainte-Lucie se distingue par son histoire riche et sa culture plurielle. L’île abrite une nature sauvage où plus de 70 % du territoire est recouvert de forêt tropicale. Son relief volcanique compte dix sommets majeurs qui surplombent un littoral qui s'étend sur 158 kilomètres.Pour vendre les mérites de l'île, l'office du tourisme, Saint Lucia Tourism Authority, vient de dévoiler son nouveau site internet.Un portail web plus moderne et plus interactif. Le site proposes des visuels immersifs, une navigation simplifiée et des contenus enrichis. Ces changements permettent aux visiteurs et aux professionnels de facilement explorer les hébergements, attractions, événements, restaurants et activités adaptés à leurs centres d’intérêt.La plateforme propose un accès immédiat aux offres, aux promotions exclusives et aux forfaits saisonniers. C'est un outil bénéfique tant pour les professionnels du milieu que pour les voyageurs cherchant des informations pour alimenter leur projet de voyage à Sainte-Lucie.