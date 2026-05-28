Hyper-régionalisation : Evaneos veut redistribuer les flux touristiques en Europe

« Depuis le démarrage d’Evaneos, nous avons un objectif de lutte contre le surtourisme, notamment à travers une meilleure répartition des flux

Notre conviction, c’est qu’il y a matière à créer du désir pour des régions qui ne sont pas forcément top of mind. »

« Juste à côté de la Toscane, il y a l’Ombrie, qui est une région sublime mais encore assez méconnue »,