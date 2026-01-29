Evaneos structure une offre dédiée aux familles

Evaneos lance son offre « Evaneos Family ».
Cette offre est pensée pour les familles souhaitant voyager sereinement et hors des sentiers battus avec leurs enfants.
Des pages dédiées selon l’âge des enfants : bébé et jeunes enfants, enfants, adolescents présentent désormais des idées de voyages. Plus de 1 000 itinéraires « Famille » sont recensés dans plus de 100 destinations, classés par tranche d’âge.
Enfin, un guide digital gratuit permet d'accompagner les familles dès la phase d’inspiration jusqu’à la préparation du départ.
A lire aussi : Evaneos renouvelle sa certification B Corp
« Pour concevoir Evaneos Family, nous avons capitalisé sur l’expertise terrain de nos partenaires locaux. Leurs conseils, comme la recommandation d’itinéraires “en étoile” pour éviter les changements fréquents d’hébergement, ont été précieux. Nous avons également intégré les retours d’expérience des voyageurs afin de proposer des lieux et activités recommandés par les familles », explique Laurent de Chorivit, co-CEO d’Evaneos.
Evaneos : des ventes en hausse sur le segment familles
Alors qu’Evaneos a déjà séduit plus de 70 000 familles, la demande de voyages personnalisés en famille ne cesse de croître : Evaneos a enregistré une hausse de 25% de ses ventes de voyages en famille entre 2024 et 2025, dont une croissance de +50% sur la clientèle "familles avec adolescents".
« Trouver des hébergements adaptés, gérer les déplacements, anticiper les imprévus ou respecter le rythme de chacun : voyager en famille relève souvent du défi. Avec Evaneos Family, nous proposons une solution clé en main qui concilie liberté, sérénité et authenticité », ajoute Aurélie Sandler, co-CEO d’Evaneos.
