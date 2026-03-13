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TUI France lance des "ventes flash" chaque week-end en mars et avril

Des promotions durant 72 heures sur une sélection de voyages


TUI France lance ses premières ventes flash : du samedi 14 mars à 9h00 au lundi 16 mars à 23h59, les voyageurs peuvent profiter de promotions limitées sur des séjours en Clubs Lookéa et Marmara, des circuits Nouvelles Frontières ou des hôtels TUI Sélection.


Rédigé par le Vendredi 13 Mars 2026 à 16:04

TUI France lance ses premières ventes flash - Depositphotos.com @Piter2121
TUI France lance ses premières ventes flash - Depositphotos.com @Piter2121
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TUI France inaugure un nouveau format de promotions : des "ventes flash" de 72 heures chaque week-end, à compter du samedi 14 mars à 9h00 jusqu’au lundi 16 mars à 23h59.

Ces offres sont disponibles sur le site tui.fr, dans les 215 agences "TUI stores" ainsi que chez les agences partenaires.

Pendant deux mois, les voyageurs pourront profiter d’une sélection de voyages à tarifs réduits vers des destinations variées, incluant les Clubs Lookéa, Clubs Marmara, les circuits Nouvelles Frontières et des hôtels TUI Sélection.

Pour ce premier week-end de lancement, TUI France propose 16 offres exclusives.

A lire aussi : TUI dévoile les lauréats 2026 de ses Global Hotel Awards

Les différentes offres

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Parmi les offres exclusives, on retrouve :

- Club Marmara Oasis Menorca à Minorque, aux Baléares (Espagne), à partir de 599€ TTC par personne pour une semaine en formule tout inclus, soit une réduction de 300€. Le club se distingue par sa taille humaine, ses grands appartements familiaux, sa situation au cœur de Cales Piques près de la cité historique de Ciutadella, ainsi que par sa petite crique de sable et ses jardins méditerranéens.

- Club Lookéa Roda Beach à Corfou (Grèce), à partir de 699€ TTC par personne pour une semaine en formule tout inclus, soit une réduction de 370€. Le resort est apprécié pour ses six piscines, la qualité de sa restauration et sa formule tout inclus jusqu'à minuit.

- Circuit Nouvelles Frontières "Safari Authentique" en Tanzanie, à partir de 3 996€ TTC par personne pour 11 jours/9 nuits, vols et transferts inclus, soit une réduction de 480€. Ce circuit permet de découvrir quatre réserves majeures de Tanzanie, dont le Serengeti et le Ngorongoro, avec des lodges et campements au cœur de paysages spectaculaires, et une extension sur les plages de Zanzibar.

- Circuit Nouvelles Frontières "Canadavision 12 jours" au Canada, à partir de 2 449€ TTC par personne pour 11 jours/10 nuits, vols et transferts inclus, soit une réduction de 150€. Le parcours inclut Toronto, Ottawa, Montréal et Québec, avec des étapes nature, des visites de villages et la possibilité de prolonger le séjour à Montréal.


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Tags : tui, vente flash
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