TUI France lance des "ventes flash" chaque week-end en mars et avril

Parmi les offres exclusives, on retrouve :



- Club Marmara Oasis Menorca à Minorque, aux Baléares (Espagne), à partir de 599€ TTC par personne pour une semaine en formule tout inclus, soit une réduction de 300€. Le club se distingue par sa taille humaine, ses grands appartements familiaux, sa situation au cœur de Cales Piques près de la cité historique de Ciutadella, ainsi que par sa petite crique de sable et ses jardins méditerranéens.



- Club Lookéa Roda Beach à Corfou (Grèce), à partir de 699€ TTC par personne pour une semaine en formule tout inclus, soit une réduction de 370€. Le resort est apprécié pour ses six piscines, la qualité de sa restauration et sa formule tout inclus jusqu'à minuit.



- Circuit Nouvelles Frontières "Safari Authentique" en Tanzanie, à partir de 3 996€ TTC par personne pour 11 jours/9 nuits, vols et transferts inclus, soit une réduction de 480€. Ce circuit permet de découvrir quatre réserves majeures de Tanzanie, dont le Serengeti et le Ngorongoro, avec des lodges et campements au cœur de paysages spectaculaires, et une extension sur les plages de Zanzibar.



- Circuit Nouvelles Frontières "Canadavision 12 jours" au Canada, à partir de 2 449€ TTC par personne pour 11 jours/10 nuits, vols et transferts inclus, soit une réduction de 150€. Le parcours inclut Toronto, Ottawa, Montréal et Québec, avec des étapes nature, des visites de villages et la possibilité de prolonger le séjour à Montréal.