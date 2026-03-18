TUI France réunit ses partenaires hôteliers avant la saison été 2026

Un séminaire organisé à Djerba pour préparer les opérations des clubs

TUI France a rassemblé ses partenaires hôteliers du 7 au 10 mars 2026 au Club Lookéa Playa Djerba, en Tunisie. Ce séminaire a réuni 75 % des directeurs des Clubs Marmara et Clubs Lookéa afin de partager les orientations pour la saison été et de travailler sur plusieurs axes opérationnels.





Rédigé par Noah Penalva le Jeudi 19 Mars 2026 à 18:02

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