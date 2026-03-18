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TUI France réunit ses partenaires hôteliers avant la saison été 2026

Un séminaire organisé à Djerba pour préparer les opérations des clubs


TUI France a rassemblé ses partenaires hôteliers du 7 au 10 mars 2026 au Club Lookéa Playa Djerba, en Tunisie. Ce séminaire a réuni 75 % des directeurs des Clubs Marmara et Clubs Lookéa afin de partager les orientations pour la saison été et de travailler sur plusieurs axes opérationnels.



Rédigé par le Jeudi 19 Mars 2026 à 18:02

Le séminaire a aussi été l’occasion de remettre les trophées Clubs Lookéa et Clubs Marmara pour TUI. - DepositPhotos.com/swilphotos
Le séminaire a aussi été l’occasion de remettre les trophées Clubs Lookéa et Clubs Marmara pour TUI. - DepositPhotos.com/swilphotos
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TUI France a réuni ses partenaires hôteliers pour présenter les orientations des marques Club Lookéa et Club Marmara avant la saison été 2026.

Une séance plénière a permis de détailler les spécificités et les ambitions des deux marques, ainsi que les projets à venir, dont l’ouverture de quatre nouveaux Clubs Marmara Iconiques dès l’été 2026 et le lancement des Ecolodges Club Lookéa prévu en 2027.

Les participants ont également pris part à des ateliers de travail consacrés aux standards des clubs, au marketing, aux enjeux de durabilité et aux perspectives de développement.

A lire sur le sujet : TUI France poursuit ses transformations pour assurer son avenir

En complément, une activité d’immersion a été organisée sur l’île de Djerba, avec des ateliers de cuisine, de poterie et de peinture.

Des trophées pour valoriser les performances des établissements

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Le séminaire a aussi été l’occasion de remettre les trophées Clubs Lookéa et Clubs Marmara, attribués sur des critères tels que la restauration, la qualité de la collaboration, l’excellence opérationnelle, l’innovation et le respect des standards.

Le Club Lookéa Maspalomas (Grande Canarie) et le Club Marmara del Mar (Palma) ont notamment été distingués pour le meilleur NPS. Le Club Lookéa Delphi Beach (Grèce) et le Club Marmara Long Beach (Grèce continentale) ont été récompensés pour leur offre food & beverage.

D’autres distinctions ont également été attribuées pour l’évolution du NPS, notamment au Club Lookéa Laguna Beach (Bulgarie) et au Club Marmara Otrant (Monténégro).

A lire aussi: Christophe Fuss, patron de TUI France et talentueux self made man

Noah Penalva Publié par Noah Penalva Rédacteur TourMaG.com
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Tags : tui
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