TUI France réunit ses partenaires hôteliers avant la saison été 2026

Le séminaire a aussi été l’occasion de remettre les trophées Clubs Lookéa et Clubs Marmara pour TUI. - DepositPhotos.com/swilphotos
TUI France a réuni ses partenaires hôteliers pour présenter les orientations des marques Club Lookéa et Club Marmara avant la saison été 2026.
Une séance plénière a permis de détailler les spécificités et les ambitions des deux marques, ainsi que les projets à venir, dont l’ouverture de quatre nouveaux Clubs Marmara Iconiques dès l’été 2026 et le lancement des Ecolodges Club Lookéa prévu en 2027.
Les participants ont également pris part à des ateliers de travail consacrés aux standards des clubs, au marketing, aux enjeux de durabilité et aux perspectives de développement.
A lire sur le sujet : TUI France poursuit ses transformations pour assurer son avenir
En complément, une activité d’immersion a été organisée sur l’île de Djerba, avec des ateliers de cuisine, de poterie et de peinture.
Une séance plénière a permis de détailler les spécificités et les ambitions des deux marques, ainsi que les projets à venir, dont l’ouverture de quatre nouveaux Clubs Marmara Iconiques dès l’été 2026 et le lancement des Ecolodges Club Lookéa prévu en 2027.
Les participants ont également pris part à des ateliers de travail consacrés aux standards des clubs, au marketing, aux enjeux de durabilité et aux perspectives de développement.
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Des trophées pour valoriser les performances des établissements
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Le séminaire a aussi été l’occasion de remettre les trophées Clubs Lookéa et Clubs Marmara, attribués sur des critères tels que la restauration, la qualité de la collaboration, l’excellence opérationnelle, l’innovation et le respect des standards.
Le Club Lookéa Maspalomas (Grande Canarie) et le Club Marmara del Mar (Palma) ont notamment été distingués pour le meilleur NPS. Le Club Lookéa Delphi Beach (Grèce) et le Club Marmara Long Beach (Grèce continentale) ont été récompensés pour leur offre food & beverage.
D’autres distinctions ont également été attribuées pour l’évolution du NPS, notamment au Club Lookéa Laguna Beach (Bulgarie) et au Club Marmara Otrant (Monténégro).
A lire aussi: Christophe Fuss, patron de TUI France et talentueux self made man
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