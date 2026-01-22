J’avais du mal à me concentrer à l’école et je m’y m’ennuyais. Pourtant, j’étais apprécié des professeurs

Je faisais du foot, et l’esprit d’équipe que j’y ai acquis, m’a aidé plus tard sur le plan managérial

a appris me positionner en leader

Djerba la Douce

se cherchait

», se souvient-il.Dès la classe de quatrième, il a donc opté pour la formule sport-études. «». Il y a aussi porté le brassard de capitaine de son équipe, ce qui lui «».A 16 ans, patatras ! Après un accident, c'en est fini du foot ! Puis son grand-père est mort. Sitôt le bac B en poche, il a donc pris de large., à «», en Tunisie puis dans le Sud du Portugal.Revenu à Nantes entre ces saisons, Christophe Fuss y fait un peu de radio locale et parfois aussi DJ dans une discothèque. Bref, il «».