TUI Group enregistre une belle année 2024

"stimulé par les attentes pour l'été 2025".

Nous avons tenu nos promesses. 2024 a été une très bonne année pour nous. (...) Au cours de l'exercice 2024, nous avons franchi des étapes importantes : dans le segment Holiday Experiences, nous nous développons grâce à notre stratégie Asset Right. Nous pérennisons l'activité de tour-opérateur dans le segment Markets + Airline et la positionnons de manière dynamique. Bien entendu, nous continuerons à nous concentrer sur les voyages à forfait et sur notre bonne coopération avec les agences de voyages.



(...) Notre objectif reste de devenir plus rentables, plus efficaces et plus forts dans tous les segments avec TUI - et de le faire à l'échelle mondiale. Un sujet qui joue un rôle important dans toutes nos activités est la durabilité. En tant que l'un des principaux groupes de voyage au monde, nous souhaitons établir la norme en matière de durabilité sur le marché. Nous poursuivons les initiatives dans l'ensemble de notre entreprise pour atteindre nos objectifs SBTi (Science Based Targets Initiative) à l'horizon 2030.

Fort de ces résultats, le Groupe table sur l'exercice 2025 sur une augmentation du chiffre d’affaires de 5 à 10 % par rapport à l’année précédente, et sur un EBIT sous-jacent en hausse de 7 à 10 % par rapport à l'année précédente, Sebastian Ebel , CEO de TUI : "