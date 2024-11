TUI Group : Sebastian Ebel reconduit jusqu'en 2028

TUI a connu deux années fructueuses. Cela se reflète dans le chiffre d'affaires et les bénéfices d'un trimestre à l'autre. Le Groupe a pu surmonter les conséquences de la pandémie grâce aux efforts considérables déployés par l'ensemble de l'équipe TUI.



Aujourd'hui, l'accent est mis sur une croissance forte et rentable. TUI accélère sa transformation et crée ainsi les bases nécessaires pour continuer à jouer un rôle de premier plan dans le segment du tourisme mondial qui connaît une croissance rapide. Le secteur du tourisme est en bonne santé et continue de croître plus rapidement que l'ensemble de l'économie, même après la pandémie.



Les voyages sont et resteront une mégatendance mondiale dans un futur proche. L'équipe autour de Sebastian Ebel est idéalement positionnée pour mener TUI vers une nouvelle croissance rentable. Avec tous mes collègues du conseil de surveillance, je me réjouis de poursuivre notre étroite collaboration avec Sebastian Ebel en tant que CEO, Mathias Kiep en tant que directeur financier et toute l'équipe de TUI.

Mathias Kiep a été nommé directeur financier du groupe touristique international le 1er octobre 2022. Au cours de son mandat, les aides d'État liées au Coronavirus ont été entièrement remboursées. Mathias Kiep a rejoint TUI AG en 2011 et était responsable, entre autres, de la stratégie et des fusions et acquisitions. Il a également occupé le poste de directeur général des finances de TUI Deutschland GmbH.