Revue de presse : le tourisme frappé de plein fouet par l'escalade du conflit au Moyen-Orient [ABO]

La revue de presse de la semaine du 2 mars 2026

La guerre au Moyen-Orient fait la une de l’actualité touristique et secoue l’industrie mondiale, perturbant vols, réservations et destinations sur tous les continents. Tour d’horizon des infos touristiques de la semaine avec TourMaG.com.

Rédigé par Caroline Lelievre le Dimanche 8 Mars 2026 à 10:57

Lu 169 fois