TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Revue de presse : le tourisme frappé de plein fouet par l'escalade du conflit au Moyen-Orient [ABO]

La revue de presse de la semaine du 2 mars 2026


La guerre au Moyen-Orient fait la une de l’actualité touristique et secoue l’industrie mondiale, perturbant vols, réservations et destinations sur tous les continents. Tour d’horizon des infos touristiques de la semaine avec TourMaG.com.


Rédigé par le Dimanche 8 Mars 2026 à 10:57



Guerre au Moyen-Orient : chaos aérien mondial

Des milliers de vols ont été annulés suite aux frappes américano-israéliennes et iraniennes au Moyen Orient - Depositphotos.com, Netrun78
Des milliers de vols ont été annulés suite aux frappes américano-israéliennes et iraniennes au Moyen Orient - Depositphotos.com, Netrun78
La fermeture des espaces aériens du Moyen-Orient suite aux frappes américano-israéliennes en Iran bloque des centaines de milliers de voyageurs dans le monde et entraîne l’annulation de milliers de vols.

Les trois grands hubs du Golfe - Dubaï, Abu Dhabi et Doha - ainsi que leurs compagnies phares (Emirates, Etihad, Qatar Airways) sont à l’arrêt, perturbant gravement le trafic mondial.

Les transporteurs tentent de réorganiser les itinéraires via des hubs alternatifs, mais les pertes économiques et logistiques restent considérables.

Une analyse de france24.com

Le conflit au Moyen-Orient menace le tourisme dans le Golfe

Jusqu’a 38 millions de visiteurs en moins et un manque à gagner estimé à 56 milliards de dollars en 2026 selon les estimations - Depositphotos.com, lightsource
Jusqu’a 38 millions de visiteurs en moins et un manque à gagner estimé à 56 milliards de dollars en 2026 selon les estimations - Depositphotos.com, lightsource
La guerre entre Israël, les États-Unis et l’Iran entraîne une chute massive du tourisme dans le Golfe, avec jusqu’à 38 millions de visiteurs en moins et un manque à gagner estimé à 56 milliards de dollars en 2026.

Les annulations d’hôtels et de vols, notamment à Dubaï, b[détournent les vacanciers vers des destinations méditerranéennes comme le Portugal, l’Italie ou la Grèce.]

La situation affecte fortement les revenus touristiques et l’image de sécurité de la région, malgré les efforts des autorités locales pour rassurer les voyageurs.

A lire sur bfmtv.com

Guerre en Iran : le tourisme à Dubaï frappé de plein fouet

Le conflit au Moyen-Orient provoque un choc brutal pour le tourisme aux Émirats arabes unis et notamment à Dubaï - Depositphotos.com, frantic00
Le conflit au Moyen-Orient provoque un choc brutal pour le tourisme aux Émirats arabes unis et notamment à Dubaï - Depositphotos.com, frantic00
Le conflit au Moyen-Orient provoque un choc brutal pour le secteur du tourisme aux Émirats arabes unis.

Les annulations massives et la fermeture de l'espace aérien entraînent un net ralentissement des réservations et des revenus hôteliers et restaurateurs.

À Dubaï, des hôtels comme Majestic Hotels enregistrent déjà 70 à 75% d'annulations pour les prochaines semaines, affectant particulièrement la période habituellement très fréquentée de l’Aïd el-Fitr.

Plus à lire sur skift.com

Turquie : un tourisme résilient malgré la guerre

La Turquie n’est pas impactée par la guerre au Moyen Orient. Elle anticipe une bonne année 2026 - Depositphotos.com, reflextions
La Turquie n’est pas impactée par la guerre au Moyen Orient. Elle anticipe une bonne année 2026 - Depositphotos.com, reflextions
Malgré le conflit au Moyen-Orient, les experts turcs prévoient une année touristique positive et stable.

Lors d’une table ronde à l’ITB, les acteurs du secteur (hôtels, compagnies aériennes, aéroport d’Antalya) ont souligné que les premières réservations, notamment depuis l’Allemagne, restent solides et que la Turquie continue de se positionner comme une destination attrayante à long terme.

Une info de fvw.de

Le secteur du voyage rattrape son retard technologique

L’industrie des agences de voyages connaît un véritable essor technologique - Depositphotos.com, CREATIVEWONDER
L’industrie des agences de voyages connaît un véritable essor technologique - Depositphotos.com, CREATIVEWONDER
Après des décennies de stagnation, l’industrie des agences de voyages connaît un véritable essor technologique.

Les nouvelles plateformes et applications (CRM, création d’itinéraires, outils intégrés) permettent aux conseillers de travailler plus efficacement, tandis que les jeunes acteurs et les investisseurs en capital-risque transforment un marché auparavant négligé en un secteur innovant et prometteur.

L’essor de l’IA et l’importance du lien humain dans le voyage rendent ces technologies particulièrement attractives et appelées à se développer davantage.

Un article à retrouver sur travelweekly.com

Milan : des hôtels complets pour les Jeux olympiques d’hiver

Pendant les Jeux olympiques d’hiver Milano Cortina 2026, les hôtels de Milan ont atteint un taux d’occupation record - Depositphotos.com, rarrarorro
Pendant les Jeux olympiques d’hiver Milano Cortina 2026, les hôtels de Milan ont atteint un taux d’occupation record - Depositphotos.com, rarrarorro
Pendant les Jeux olympiques d’hiver Milano Cortina 2026, les hôtels de Milan ont atteint b[un taux d’occupation record de 83,4%, avec un pic à 89,3%.]

Les établissements de luxe ont particulièrement profité de l’événement, avec des hausses spectaculaires du tarif journalier moyen (+214 %) et du revenu par chambre disponible (+321,9 %), marquant la meilleure performance hôtelière parmi toutes les villes hôtes depuis 2010.

Plus à lire sur traveldailynews.com

En Chine, voyager implique de contourner le « Grand Firewall »

En Chine, les touristes privés d’applications occidentales - Depositphotos.com, zhudifeng
En Chine, les touristes privés d’applications occidentales - Depositphotos.com, zhudifeng
Les voyageurs en Chine doivent faire face au blocage quasi total des applications occidentales comme Google, Instagram, WhatsApp ou TikTok.

Sans VPN actif avant l’arrivée, l’accès aux services est souvent impossible, compliquant navigation, réservations et paiements, qui passent majoritairement par des applications locales comme WeChat ou Alipay.

Les touristes témoignent que bien se préparer - VPN, applications locales et moyens de paiement adaptés - est indispensable pour voyager sereinement dans cet écosystème numérique fermé.

Une info le figaro.fr

Haworth attire de nouveaux visiteurs grâce à Emily Brontë

Le tourisme dans le village de Haworth, dans le Yorkshire, boosté par le film Hurlevent, adaptation moderne des Hauts de Hurlevent d’Emily Brontë - Depositphotos.com, bloodua
Le tourisme dans le village de Haworth, dans le Yorkshire, boosté par le film Hurlevent, adaptation moderne des Hauts de Hurlevent d’Emily Brontë - Depositphotos.com, bloodua
La sortie du film Hurlevent, adaptation moderne des Hauts de Hurlevent avec Margot Robbie et Jacob Elordi, a entraîné un afflux de touristes dans le village de Haworth, dans le Yorkshire.

Malgré le climat rude, les visiteurs viennent découvrir la lande, les lieux de tournage et le Brontë Parsonage Museum, transformé en pèlerinage littéraire.

Le succès du film relance l’intérêt pour Emily Brontë et ses sœurs, attirant une nouvelle génération et boostant les visites et réservations dans la région.

Source : lefigaro.fr

Insolite ! À Andorre, des crêpes… et des insultes font le plein !

À Andorre-la-Vieille, Luis Valle transforme la simple dégustation de crêpes en expérience… piquante !

Dans sa Creperia de la Rotonda, les touristes font la queue pour se faire servir avec une bonne dose d’insultes amicales, « film ou pas film, tu l’auras dans les dents » garantit le maître crêpier polyglotte.

Devenu viral sur TikTok, son concept attire des foules si denses que la mairie a dû réguler les files d’attente. Entre gourmandise et sarcasme, Andorre s’offre une attraction insolite qui ne laisse personne indifférent.

A lire sur le site leprogres.fr


Lu 169 fois

Tags : revue de presse
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Revue de presse : le tourisme frappé de plein fouet par l'escalade du conflit au Moyen-Orient [ABO]

Revue de presse : le tourisme frappé de plein fouet par l'escalade du conflit au Moyen-Orient [ABO]

Vols affrétés : des opérateurs confrontés à l'absence de visibilité et à la flambée des prix ! [ABO] Vols affrétés : des opérateurs confrontés à l'absence de visibilité et à la flambée des prix ! [ABO]

International SOS : rien n'indique la résolution du conflit à court terme [ABO] International SOS : rien n'indique la résolution du conflit à court terme [ABO]

Comment l’IA permet une personnalisation de l’offre touristique [ABO] Comment l’IA permet une personnalisation de l’offre touristique [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO] Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]

Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO] Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO]

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO] Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]

Dernière heure

Revue de presse : le tourisme frappé de plein fouet par l'escalade du conflit au Moyen-Orient [ABO]

Crise Moyen-Orient : le SETO salue l’organisation de vols spéciaux par les tour-opérateurs

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne

Guerre au Moyen-Orient : Qatar, Emirates... quelle est la situation des vols ?

ÔVoyages à la manœuvre pour affréter un autre vol Maldives - Sri Lanka

Brand News

Une expérience japonaise enrichissante : liaisons directes et découvertes régionales avec ANA

Une expérience japonaise enrichissante : liaisons directes et découvertes régionales avec ANA
ANA (All Nippon Airways) est fière de perpétuer son héritage d'excellence, après avoir obtenu pour...
Les annonces

VOYAGES D'EXCEPTION - Chef de production Voyages culturels haut de gamme H/F - CDI - (Paris 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Corbas (69))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CLUB MED/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Agency Sales Agent H/F - CDD - (Le Mans (72))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : un tourisme responsable, inclusif et durable

Viva Resorts by Wyndham : un tourisme responsable, inclusif et durable

Ôvoyages lance ses Ateliers des Voyages d’Exception : cap sur 2026-2027

Ôvoyages lance ses Ateliers des Voyages d’Exception : cap sur 2026-2027
Distribution

Distribution

Sylvie Perez (Mop Voyages) : "Malgré l’incertitude, nos clients apprécient notre accompagnement"

Sylvie Perez (Mop Voyages) : "Malgré l’incertitude, nos clients apprécient notre accompagnement"
Partez en France

Partez en France

Stations de ski : un bilan stable à 80% de remplissage pour l’hiver 2026

Stations de ski : un bilan stable à 80% de remplissage pour l’hiver 2026
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

ÔVoyages à la manœuvre pour affréter un autre vol Maldives - Sri Lanka

ÔVoyages à la manœuvre pour affréter un autre vol Maldives - Sri Lanka
Production

Production

Crise Moyen-Orient : le SETO salue l’organisation de vols spéciaux par les tour-opérateurs

Crise Moyen-Orient : le SETO salue l’organisation de vols spéciaux par les tour-opérateurs
AirMaG

AirMaG

Guerre au Moyen-Orient : Qatar, Emirates... quelle est la situation des vols ?

Guerre au Moyen-Orient : Qatar, Emirates... quelle est la situation des vols ?
Transport

Transport

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne
La Travel Tech

La Travel Tech

OpenAI renoncerait aux achats effectués directement dans ChatGPT

OpenAI renoncerait aux achats effectués directement dans ChatGPT
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Bahia Principe rouvre le Luxury Runaway Bay et rénove le Grand Jamaica

Bahia Principe rouvre le Luxury Runaway Bay et rénove le Grand Jamaica
HotelMaG

Hébergement

Minor Hotels muscle sa présence en Afrique avec deux nouveaux NH Collection

Minor Hotels muscle sa présence en Afrique avec deux nouveaux NH Collection
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises renforcent leur gouvernance

Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises renforcent leur gouvernance
TravelJobs

Emploi & Formation

Marseille : le Forum Emploi Tourisme revient le 10 mars 2026

Marseille : le Forum Emploi Tourisme revient le 10 mars 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Korean Air dévoile son nouveau salon à l’aéroport international de Los Angeles

Korean Air dévoile son nouveau salon à l’aéroport international de Los Angeles
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias