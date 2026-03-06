Revue de presse : le tourisme frappé de plein fouet par l'escalade du conflit au Moyen-Orient [ABO]

Au sommaire de la revue de presse de la semaine du 2 mars 2026 :
Guerre au Moyen-Orient : chaos aérien mondial
Le conflit au Moyen-Orient menace le tourisme dans le Golfe
Guerre en Iran : le tourisme à Dubaï frappé de plein fouet
Turquie : un tourisme résilient malgré la guerre
Le secteur du voyage rattrape son retard technologique
Milan : des hôtels complets pour les Jeux olympiques d’hiver
En Chine, voyager implique de contourner le « Grand Firewall »
Haworth attire de nouveaux visiteurs grâce à Emily Brontë
Insolite ! À Andorre, des crêpes… et des insultes font le plein !
Guerre au Moyen-Orient : chaos aérien mondial
Des milliers de vols ont été annulés suite aux frappes américano-israéliennes et iraniennes au Moyen Orient - Depositphotos.com, Netrun78
La fermeture des espaces aériens du Moyen-Orient suite aux frappes américano-israéliennes en Iran bloque des centaines de milliers de voyageurs dans le monde et entraîne l’annulation de milliers de vols.
Les trois grands hubs du Golfe - Dubaï, Abu Dhabi et Doha - ainsi que leurs compagnies phares (Emirates, Etihad, Qatar Airways) sont à l’arrêt, perturbant gravement le trafic mondial.
Les transporteurs tentent de réorganiser les itinéraires via des hubs alternatifs, mais les pertes économiques et logistiques restent considérables.
Une analyse de france24.com
Le conflit au Moyen-Orient menace le tourisme dans le Golfe
Jusqu’a 38 millions de visiteurs en moins et un manque à gagner estimé à 56 milliards de dollars en 2026 selon les estimations - Depositphotos.com, lightsource
La guerre entre Israël, les États-Unis et l’Iran entraîne une chute massive du tourisme dans le Golfe, avec jusqu’à 38 millions de visiteurs en moins et un manque à gagner estimé à 56 milliards de dollars en 2026.
Les annulations d’hôtels et de vols, notamment à Dubaï, b[détournent les vacanciers vers des destinations méditerranéennes comme le Portugal, l’Italie ou la Grèce.]
La situation affecte fortement les revenus touristiques et l’image de sécurité de la région, malgré les efforts des autorités locales pour rassurer les voyageurs.
A lire sur bfmtv.com
Guerre en Iran : le tourisme à Dubaï frappé de plein fouet
Le conflit au Moyen-Orient provoque un choc brutal pour le tourisme aux Émirats arabes unis et notamment à Dubaï - Depositphotos.com, frantic00
Le conflit au Moyen-Orient provoque un choc brutal pour le secteur du tourisme aux Émirats arabes unis.
Les annulations massives et la fermeture de l'espace aérien entraînent un net ralentissement des réservations et des revenus hôteliers et restaurateurs.
À Dubaï, des hôtels comme Majestic Hotels enregistrent déjà 70 à 75% d'annulations pour les prochaines semaines, affectant particulièrement la période habituellement très fréquentée de l’Aïd el-Fitr.
Plus à lire sur skift.com
Turquie : un tourisme résilient malgré la guerre
La Turquie n’est pas impactée par la guerre au Moyen Orient. Elle anticipe une bonne année 2026 - Depositphotos.com, reflextions
Malgré le conflit au Moyen-Orient, les experts turcs prévoient une année touristique positive et stable.
Lors d’une table ronde à l’ITB, les acteurs du secteur (hôtels, compagnies aériennes, aéroport d’Antalya) ont souligné que les premières réservations, notamment depuis l’Allemagne, restent solides et que la Turquie continue de se positionner comme une destination attrayante à long terme.
Une info de fvw.de
Le secteur du voyage rattrape son retard technologique
L’industrie des agences de voyages connaît un véritable essor technologique - Depositphotos.com, CREATIVEWONDER
Après des décennies de stagnation, l’industrie des agences de voyages connaît un véritable essor technologique.
Les nouvelles plateformes et applications (CRM, création d’itinéraires, outils intégrés) permettent aux conseillers de travailler plus efficacement, tandis que les jeunes acteurs et les investisseurs en capital-risque transforment un marché auparavant négligé en un secteur innovant et prometteur.
L’essor de l’IA et l’importance du lien humain dans le voyage rendent ces technologies particulièrement attractives et appelées à se développer davantage.
Un article à retrouver sur travelweekly.com
Milan : des hôtels complets pour les Jeux olympiques d’hiver
Pendant les Jeux olympiques d’hiver Milano Cortina 2026, les hôtels de Milan ont atteint un taux d’occupation record - Depositphotos.com, rarrarorro
Pendant les Jeux olympiques d’hiver Milano Cortina 2026, les hôtels de Milan ont atteint b[un taux d’occupation record de 83,4%, avec un pic à 89,3%.]
Les établissements de luxe ont particulièrement profité de l’événement, avec des hausses spectaculaires du tarif journalier moyen (+214 %) et du revenu par chambre disponible (+321,9 %), marquant la meilleure performance hôtelière parmi toutes les villes hôtes depuis 2010.
Plus à lire sur traveldailynews.com
En Chine, voyager implique de contourner le « Grand Firewall »
Les voyageurs en Chine doivent faire face au blocage quasi total des applications occidentales comme Google, Instagram, WhatsApp ou TikTok.
Sans VPN actif avant l’arrivée, l’accès aux services est souvent impossible, compliquant navigation, réservations et paiements, qui passent majoritairement par des applications locales comme WeChat ou Alipay.
Les touristes témoignent que bien se préparer - VPN, applications locales et moyens de paiement adaptés - est indispensable pour voyager sereinement dans cet écosystème numérique fermé.
Une info le figaro.fr
Haworth attire de nouveaux visiteurs grâce à Emily Brontë
Le tourisme dans le village de Haworth, dans le Yorkshire, boosté par le film Hurlevent, adaptation moderne des Hauts de Hurlevent d’Emily Brontë - Depositphotos.com, bloodua
La sortie du film Hurlevent, adaptation moderne des Hauts de Hurlevent avec Margot Robbie et Jacob Elordi, a entraîné un afflux de touristes dans le village de Haworth, dans le Yorkshire.
Malgré le climat rude, les visiteurs viennent découvrir la lande, les lieux de tournage et le Brontë Parsonage Museum, transformé en pèlerinage littéraire.
Le succès du film relance l’intérêt pour Emily Brontë et ses sœurs, attirant une nouvelle génération et boostant les visites et réservations dans la région.
Source : lefigaro.fr
Insolite ! À Andorre, des crêpes… et des insultes font le plein !
À Andorre-la-Vieille, Luis Valle transforme la simple dégustation de crêpes en expérience… piquante !
Dans sa Creperia de la Rotonda, les touristes font la queue pour se faire servir avec une bonne dose d’insultes amicales, « film ou pas film, tu l’auras dans les dents » garantit le maître crêpier polyglotte.
Devenu viral sur TikTok, son concept attire des foules si denses que la mairie a dû réguler les files d’attente. Entre gourmandise et sarcasme, Andorre s’offre une attraction insolite qui ne laisse personne indifférent.
A lire sur le site leprogres.fr
