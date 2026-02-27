Bad Bunny, Guyane, Damas, Islande... au menu du tourisme cette semaine [ABO]

La revue de presse de la semaine du 23 février 2026

Cette semaine, l’actualité du tourisme a oscillé entre expansion, tensions et résilience, entre les grands rassemblements religieux prévus à Assise, un projet controversé sur la Gold Coast australienne, la dynamique touristique en Guyane et l'été record qui s'annonce en Islande sur fond de surtourisme...

Rédigé par Caroline Lelievre le Vendredi 27 Février 2026 à 14:24

Lu 166 fois