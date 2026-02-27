Bad Bunny, Guyane, Damas, Islande... au menu du tourisme cette semaine [ABO]

TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Bad Bunny, Guyane, Damas, Islande... au menu du tourisme cette semaine

La revue de presse de la semaine du 23 février 2026


Cette semaine, l’actualité du tourisme a oscillé entre expansion, tensions et résilience, entre les grands rassemblements religieux prévus à Assise, un projet controversé sur la Gold Coast australienne, la dynamique touristique en Guyane et l'été record qui s'annonce en Islande sur fond de surtourisme...


Vendredi 27 Février 2026



L’« effet Bad Bunny » booste l’attractivité touristique de Porto Rico

Le rappeur portoricain Bad Bunny booste l'attractivité de la destination
Le rappeur portoricain Bad Bunny booste l’attractivité de la destination - Depositphotos.com, Press Agency
La prestation de Bad Bunny au Super Bowl et sa résidence de concerts en 2025 ont fortement renforcé la visibilité touristique de Porto Rico, générant d’importantes retombées économiques, des dizaines de milliers de nuitées et un afflux de visiteurs.

Depuis son passage médiatique, les recherches de vols vers l’île ont bondi et la fréquentation du site touristique officiel a nettement augmenté.

Ce regain d’intérêt bénéficie aussi au tourisme d’affaires et événementiel, en croissance avec davantage de congrès et de nuitées hôtelières.

Les autorités touristiques misent sur cette dynamique culturelle pour positionner Porto Rico comme une destination attractive toute l’année, soutenue par de nouvelles infrastructures hôtelières et des événements internationaux à venir.

A lire sur skift.com

Les expériences de voyage, moteur de croissance du secteur d’ici 2029

D'ici 2029, le secteur des expériences de voyage devrait représenter un marché de 342 milliards de dollars
D'ici 2029, le secteur des expériences de voyage devrait représenter un marché de 342 milliards de dollars - Depositphotos.com, HayDmitriy
Selon une étude d’Arival et Phocuswright, le marché mondial des expériences de voyage (excursions, activités, attractions) devrait atteindre 342 milliards de dollars par an d’ici 2029, devenant le segment le plus dynamique du secteur.

Cette progression est portée par une évolution des comportements : 90% des voyageurs participent à des activités pendant leurs séjours, une proportion qui atteint 96% chez la génération Z.

Plus à lire sur travelweekly.com

Damas accueillera le premier Salon du tourisme syrien en 2026

La Syrie organisera en avril 2026 son premier Salon B2B du tourisme
La Syrie organisera en avril 2026 son premier Salon B2B du tourisme - Depositphotos.com, rasoul2015
La Syrie organisera, du 14 au 16 avril 2026, à l’hôtel Dama Rose de Damas, la première édition du Salon du tourisme syrien 2026, un événement B2B destiné aux professionnels du voyage, investisseurs hôteliers et partenaires institutionnels.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie du pays pour relancer et repositionner son secteur touristique à l’échelle régionale.

L’annonce intervient dans un contexte de reprise : entre janvier et novembre 2025, la Syrie a enregistré 3,56 millions de visiteurs, soit une hausse globale de 18%, avec une progression marquée des arrivées arabes et internationales.

Une info traveldailynews.com

Assise : un événement religieux majeur qui attire des foules de pèlerins

L'exposition de la dépouille de Saint François d'Assise devrait attirer environ 400 000 pèlerins et visiteurs
L’exposition de la dépouille de Saint François d’Assise devrait attirer environ 400 000 pèlerins et visiteurs - Depositphotos.com, ajlber
À l’occasion du 800e anniversaire de la mort de Saint François d’Assise, sa dépouille est exceptionnellement exposée pendant un mois dans l’église inférieure de la basilique Saint-François, une première depuis son décès.

Cet événement spirituel inédit devrait attirer environ 400 000 pèlerins et visiteurs à Assise, provoquant déjà une forte affluence touristique et une saturation des hébergements et restaurants de la région.

Au-delà de la dimension religieuse, cette ostension transforme la ville en destination phare du tourisme spirituel, avec des célébrations, rencontres internationales et une visite papale prévue en août.

Les autorités s’attendent à un flux quotidien important de visiteurs, faisant d’Assise l’un des principaux lieux de pèlerinage en Europe en 2026.

A lire sur euronews.com

Australie : Une Trump Tower géante sur la Gold Coast divise l’opinion

Un projet de Trump Tower de 91 étages et 335 mètres pourrait voir le jour à Surfers Paradise, sur la Gold Coast australienne
Un projet de Trump Tower de 91 étages et 335 mètres pourrait voir le jour à Surfers Paradise, sur la Gold Coast australienne - Depositphotos.com, apollobots
La Trump Organization projette de construire une Trump Tower de 91 étages et 335 mètres à Surfers Paradise, sur la Gold Coast australienne, avec hôtel de luxe, appartements haut de gamme, commerces et installations balnéaires.

Présenté comme un futur emblème touristique capable d’attirer une clientèle internationale fortunée, le complexe ambitionne de devenir le plus haut bâtiment du pays.

Si certains responsables locaux soutiennent le projet pour son potentiel économique et touristique, il suscite de vives critiques parmi la population, qui dénonce un projet jugé extravagant et controversé.

Cette opposition reflète les inquiétudes liées à l’impact urbain, environnemental et symbolique d’un tel mégaprojet sur une destination déjà très fréquentée.

Une info [letemps.ch]urlblanks:http://www.letemps.ch/monde/un-projet-extravagant-de-trump-tower-suscite-la-controverse-en-australie

La Guyane confirme sa croissance touristique en 2025

Le nombre de visiteurs en Guyane est en hausse en 2025, avec 167 000 visiteurs
Le nombre de visiteurs en Guyane est en hausse en 2025, avec 167 000 visiteurs - Depositphotos.com, Leonid_Andronov
Avec 167 000 visiteurs en 2025 contre 142 000 en 2024, la Guyane enregistre une nette progression de sa fréquentation touristique, confirmée par une hausse de 8,5% du trafic aérien.

Selon le Comité du tourisme de Guyane, cette évolution reflète une dynamique solide et durable du secteur.

Le tourisme d’agrément tire particulièrement cette croissance, porté surtout par des visiteurs venus de l’Hexagone et par une hausse notable du marché martiniquais, tandis que le tourisme d’affaires recule légèrement.

Parmi les sites les plus attractifs, les Îles du Salut restent la destination phare, illustrant l’attrait croissant du territoire pour un tourisme nature et de découverte.

Plus à lire sur la1ere.franceinfo.fr

Islande : un été record entre boom touristique et défi du surtourisme

L'Islande s'annonce comme l'une des destinations les plus prisées de l'été 2026
L’Islande s’annonce comme l’une des destinations les plus prisées de l’été 2026 - Depositphotos.com, fyletto
Portée par l’éclipse solaire totale du 12 août 2026 et une forte hausse des réservations aériennes, l’Islande s’annonce comme l’une des destinations les plus prisées de l’été, avec des hébergements déjà complets et des prix en forte hausse.

Les ventes de séjours ont bondi et certains voyageurs prévoient même de courts séjours uniquement pour observer le phénomène.

Ce succès s’inscrit dans une reprise touristique déjà très dynamique, mais accentue la pression sur les sites les plus fréquentés du sud, comme le Cercle d’or, souvent saturés en haute saison.

Face au risque de surtourisme, les autorités et les professionnels misent sur une stratégie de tourisme durable, encourageant l’exploration de régions moins connues, des séjours plus longs et une meilleure répartition des visiteurs sur l’ensemble du territoire.

Source : lefigaro.fr

Mexique : retour au calme après plusieurs jours de violences

La mort du baron de la drogue Nemesio Oseguera, surnommé "El Mencho" a entraîné des violences dans l'Etat du Jalisco, au Mexique
La mort du baron de la drogue Nemesio Oseguera, surnommé "El Mencho" a entraîné des violences dans l’Etat du Jalisco, au Mexique - Depositphotos.com, heyalexen
Après l’assassinat d’un chef de cartel, des violences ont perturbé plusieurs destinations touristiques au Mexique, notamment Puerto Vallarta, entraînant l’annulation de vols et des voyageurs bloqués.

La situation est désormais revenue à la normale et les services aériens reprennent progressivement.

Un article de euronews.com

Insolite ! Ski, poudreuse… et ours surprise sur la piste 🐻🎿

En Californie, trois ours ont tranquillement traversé une piste de ski
En Californie, trois ours ont tranquillement traversé une piste de ski - Depositphotos.com, jjvallee
Scène improbable en Californie : trois ours, probablement une mère et ses deux oursons, ont tranquillement traversé une piste de la station de Northstar, près du lac Tahoe, sous les yeux médusés des skieurs.

Filmée depuis un télésiège, la séquence montre les plantigrades patauger dans la poudreuse avant de rejoindre la forêt, pendant que les vacanciers hésitent entre freinage d’urgence et sprint improvisé.

Si la frayeur était bien réelle, la rencontre n’a rien d’exceptionnel dans cette région, habitat naturel de l’ours noir. Une chose est sûre : ce jour-là, ce n’est pas seulement l’adrénaline de la descente qui a fait battre les cœurs sur les pistes.

A lire sur leprogres.fr


Tags : revue de presse
