Revue de presse du tourisme : Record de fréquentation, inondation et catastrophe ferroviaire [ABO]

Entre réouvertures prudentes, records touristiques et tensions géopolitiques, l’actualité du tourisme oscille entre reprise et incertitudes. De la Libye qui s’ouvre sous surveillance au Japon qui bat des records, en passant par les ambitions d’Ávoris, les aléas climatiques en Tunisie et les secousses du rail espagnol, sans oublier le Groenland et une touche d’insolite lunaire, tour d’horizon d’une semaine riche en contrastes.







La Libye rouvre timidement ses portes au tourisme, sous haute surveillance

Après plus d’une décennie de conflits, la Libye amorce un retour progressif du tourisme international. Mise en place d’un e-visa, rénovation de sites majeurs et reprise de circuits d’aventure témoignent d’une volonté d’ouverture, malgré un contexte encore fragile.



Les voyages restent strictement encadrés, avec escortes policières, itinéraires fixes et infrastructures hôtelières limitées, surtout dans le sud.



Destination exigeante et classée « déconseillée » par de nombreux gouvernements, la Libye attire néanmoins une clientèle de voyageurs avertis, séduits par ses paysages sahariens spectaculaires et son patrimoine antique exceptionnel. Un marché de niche.



A lire sur

Après plus d’une décennie de conflits,. Mise en place d’untémoignent d’une volonté d’ouverture, malgréLes voyages restent strictement encadrés, avec, surtout dans le sud.Destination exigeante et classéepar de nombreux gouvernements, la Libye attire néanmoins une clientèle de voyageurs avertis, séduits par ses. Un marché de niche.A lire sur fr.euronews.com



Aux Etats-Unis, Ensemble lance Fastrack pour accompagner la création d’agences de voyages

un programme conçu pour aider les entrepreneurs à créer et structurer leur agence de voyages.



Décliné en deux niveaux (Basic et Pro), il combine formations en ligne, ressources professionnelles, outils de vente et, pour l’offre Pro, un accompagnement personnalisé et des avantages exclusifs. Le programme vise à renforcer la rentabilité et la pérennité des nouvelles agences dans un secteur jugé attractif mais exigeant. Comptez 85 $ l’abonnement mensuel à Fastrack Basic.



Plus à lire sur

Aux Etats-Unis, le consortium Ensemble a lancé Fastrack,Décliné en deux niveaux (Basic et Pro), il combine formations en ligne, ressources professionnelles, outils de vente et, pour l’offre Pro, un accompagnement personnalisé et des avantages exclusifs. Le programme vise à renforcer la rentabilité et la pérennité des nouvelles agences dans un secteur jugé attractif mais exigeant. Comptez 85 $ l’abonnement mensuel à Fastrack Basic.Plus à lire sur travelweekly.com



En Espagne, Ávoris prévoit une année 2026 prometteuse avec des budgets et voyages en hausse

Le marché espagnol du tourisme affiche une forte dynamique pour 2026, avec des dépenses de loisirs prévues à 29,4 milliards d’euros, en hausse de 3 %. Pour la première fois, les voyages internationaux représentent 50 % des dépenses totales, malgré seulement 15 % du volume de voyages.



Le groupe de voyage espagnol Ávoris, renforcé par l’acquisition d’un navire pour le Nil et d’une agence réceptive en Égypte, vise à poursuivre sa croissance.

Les familles investissent davantage dans des expériences de qualité, et plus de la moitié des Espagnols prévoit au moins un voyage, privilégiant destinations locales et européennes tout en aspirant à des voyages lointains comme le Japon ou l’Italie.



Un article de

Pour la première fois, les voyages internationaux représentent 50 % des dépenses totales, malgré seulement 15 % du volume de voyages.Le groupe de voyage espagnol Ávoris, renforcé par l’acquisition d’un navire pour le Nil et d’une agence réceptive en Égypte, vise à poursuivre sa croissance.Les familles investissent davantage dans des expériences de qualité, et, privilégiant destinations locales et européennes tout en aspirant à des voyages lointains comme le Japon ou l’Italie.Un article de hosteltur.com



Le Japon bat des records touristiques malgré la baisse des visiteurs chinois

En 2025, le Japon a accueilli 42,7 millions de visiteurs, dépassant le précédent record de 36,9 millions et se rapprochant de son objectif de 60 millions d’ici 2030.



La hausse provient surtout des touristes européens, américains et australiens, avec des dépenses totales atteignant 9 500 milliards de yens (60 milliards de dollars). Cependant, le pays fait face à une forte chute des arrivées en provenance de Chine, représentant un défi pour sa croissance touristique future.



Une info de

, dépassant le précédent record de 36,9 millions et se rapprochant de son objectif de 60 millions d’ici 2030., avec des dépenses totales atteignant 9 500 milliards de yens (60 milliards de dollars). Cependant, le pays fait face à, représentant un défi pour sa croissance touristique future.Une info de skift.com



La Tunisie frappée par des pluies historiques

connaît des pluies inédites depuis plus de 70 ans, provoquant la mort de quatre personnes, d’importantes inondations et la fermeture d’écoles, commerces et tribunaux dans plusieurs régions.



Des précipitations record ont été mesurées à Sidi Bou Saïd (206 mm) et Sayada (250 mm), aggravées par des infrastructures de drainage vétustes et l’urbanisation rapide. L’armée participe aux opérations de secours, tandis que l’Algérie voisine fait également face à des inondations meurtrières.



Source :

La Tunisie , provoquant laDes précipitations record ont été mesurées à, aggravées par des infrastructures de drainage vétustes et l’urbanisation rapide. L’armée participe aux opérations de secours, tandis queSource : france24.com



Crise sur le rail espagnol : la grande vitesse sous pression

Le déraillement meurtrier de deux trains en Andalousie relance les inquiétudes sur la sécurité du réseau espagnol à grande vitesse, devenu le deuxième plus vaste au monde.



Alors que l’enquête débute à peine et que les causes restent inconnues, l’axe clé Madrid–Andalousie est fermé jusqu’au 2 février, perturbant fortement le trafic. Cette catastrophe met en lumière les fragilités d’un réseau qui s’est développé très rapidement ces dernières années avec l’ouverture à la concurrence du ferroviaire..



Une info



Lire aussi notre dossier spécial consacré au ferroviaire relance les inquiétudes sur la sécurité du réseau espagnol à grande vitesse, devenu le deuxième plus vaste au monde.Alors que l’enquête débute à peine et que les causes restent inconnues,, perturbant fortement le trafic. Cette catastrophe met en lumière les fragilités d’un réseau qui s’est développé très rapidement ces dernières années avec l’ouverture à la concurrence du ferroviaire..Une info lesechos.fr



Groenland : une désescalade prudente aux enjeux transatlantiques



Le Saviez-vous ? Airbnb sur la Lune : vue imprenable, gravité optionnelle