Au sommaire de la revue de presse de la semaine du 19 janvier 2026 :
La Libye ouvre timidement ses portes au tourisme
Aux Etats-Unis, Ensemble lance Fastrack pour accompagner la création d’agences de voyages
En Espagne, Ávoris prévoit une année 2026 prometteuse avec des budgets et voyages en hausse
Le Japon bat des records touristiques malgré la baisse des visiteurs chinois
La Tunisie frappée par des pluies historiques
Crise sur le rail espagnol : la grande vitesse sous pression
Groenland : une désescalade prudente aux enjeux transatlantiques
Le Saviez-vous ? Airbnb sur la Lune : vue imprenable, gravité optionnelle
La Libye rouvre timidement ses portes au tourisme, sous haute surveillance
Malgré un contexte fragile, La Libye souhaite voir revenir sur son sol les touristes internationaux. @depositphotos/outchill
Après plus d’une décennie de conflits, la Libye amorce un retour progressif du tourisme international. Mise en place d’un e-visa, rénovation de sites majeurs et reprise de circuits d’aventure témoignent d’une volonté d’ouverture, malgré un contexte encore fragile.
Les voyages restent strictement encadrés, avec escortes policières, itinéraires fixes et infrastructures hôtelières limitées, surtout dans le sud.
Destination exigeante et classée « déconseillée » par de nombreux gouvernements, la Libye attire néanmoins une clientèle de voyageurs avertis, séduits par ses paysages sahariens spectaculaires et son patrimoine antique exceptionnel. Un marché de niche.
A lire sur fr.euronews.com
Aux Etats-Unis, Ensemble lance Fastrack pour accompagner la création d’agences de voyages
• Aux Etats-Unis, le consortium Ensemble lance une formation pour faciliter la création de son agence de voyages. @depositphotos/rivelin
Aux Etats-Unis, le consortium Ensemble a lancé Fastrack, un programme conçu pour aider les entrepreneurs à créer et structurer leur agence de voyages.
Décliné en deux niveaux (Basic et Pro), il combine formations en ligne, ressources professionnelles, outils de vente et, pour l’offre Pro, un accompagnement personnalisé et des avantages exclusifs. Le programme vise à renforcer la rentabilité et la pérennité des nouvelles agences dans un secteur jugé attractif mais exigeant. Comptez 85 $ l’abonnement mensuel à Fastrack Basic.
Plus à lire sur travelweekly.com
En Espagne, Ávoris prévoit une année 2026 prometteuse avec des budgets et voyages en hausse
Le marché espagnol du tourisme affiche une forte dynamique pour 2026, avec des dépenses de loisirs prévues à 29,4 milliards d’euros, en hausse de 3 %. Pour la première fois, les voyages internationaux représentent 50 % des dépenses totales, malgré seulement 15 % du volume de voyages.
Le groupe de voyage espagnol Ávoris, renforcé par l’acquisition d’un navire pour le Nil et d’une agence réceptive en Égypte, vise à poursuivre sa croissance.
Les familles investissent davantage dans des expériences de qualité, et plus de la moitié des Espagnols prévoit au moins un voyage, privilégiant destinations locales et européennes tout en aspirant à des voyages lointains comme le Japon ou l’Italie.
Un article de hosteltur.com
Le Japon bat des records touristiques malgré la baisse des visiteurs chinois
Avec 42,7 millions de visiteurs, le Japon bat des records touristiques malgré la baisse des visiteurs chinois. @depositphoto/Shawn.ccf
En 2025, le Japon a accueilli 42,7 millions de visiteurs, dépassant le précédent record de 36,9 millions et se rapprochant de son objectif de 60 millions d’ici 2030.
La hausse provient surtout des touristes européens, américains et australiens, avec des dépenses totales atteignant 9 500 milliards de yens (60 milliards de dollars). Cependant, le pays fait face à une forte chute des arrivées en provenance de Chine, représentant un défi pour sa croissance touristique future.
Une info de skift.com
La Tunisie frappée par des pluies historiques
• La Tunisie connait d’importantes inondations qui ont entrainé la mort et bloqué plusieurs régions. @depositphotos/davizro
La Tunisie connaît des pluies inédites depuis plus de 70 ans, provoquant la mort de quatre personnes, d’importantes inondations et la fermeture d’écoles, commerces et tribunaux dans plusieurs régions.
Des précipitations record ont été mesurées à Sidi Bou Saïd (206 mm) et Sayada (250 mm), aggravées par des infrastructures de drainage vétustes et l’urbanisation rapide. L’armée participe aux opérations de secours, tandis que l’Algérie voisine fait également face à des inondations meurtrières.
Source : france24.com
Crise sur le rail espagnol : la grande vitesse sous pression
Le déraillement meurtrier de deux trains en Andalousie met en lumière les fragilités d’un réseau qui s’est développé très rapidement ces dernières années. @depositphotos/pedro2009
Le déraillement meurtrier de deux trains en Andalousie relance les inquiétudes sur la sécurité du réseau espagnol à grande vitesse, devenu le deuxième plus vaste au monde.
Alors que l’enquête débute à peine et que les causes restent inconnues, l’axe clé Madrid–Andalousie est fermé jusqu’au 2 février, perturbant fortement le trafic. Cette catastrophe met en lumière les fragilités d’un réseau qui s’est développé très rapidement ces dernières années avec l’ouverture à la concurrence du ferroviaire..
Une info lesechos.fr
Lire aussi notre dossier spécial consacré au ferroviaire
Groenland : une désescalade prudente aux enjeux transatlantiques
Changement de cap pour Donald Trump, le président américain affirme qu’il n’utiliserait pas la force pour acquérir le Groenland. @depositphotos/Steve_Allen
Donald Trump a affirmé qu’il n’utiliserait pas la force pour acquérir le Groenland et renonce, pour l’instant, à de nouveaux droits de douane contre l’Europe.
Cette inflexion de ton, saluée notamment par le secteur du tourisme, apaise temporairement les tensions susceptibles d’affecter le trafic transatlantique.
Toutefois, l’insistance du président américain sur un renforcement du contrôle des États-Unis et ses critiques envers les alliés européens continuent de faire planer une incertitude diplomatique.
Une analyse de skift.com
Le Saviez-vous ? Airbnb sur la Lune : vue imprenable, gravité optionnelle
Avis aux intéressés ! Les réservations sont ouvertes pour un séjour dans le premier hôtel sur la lune. @depositphotos/davidhoffmannphotography
Bonne nouvelle pour ceux qui trouvent la Côte d’Azur trop fréquentée : un hôtel sur la Lune ouvrira (peut-être) ses portes en 2032.
La start-up californienne GRU Space a lancé les réservations pour ce séjour pas vraiment tout compris… sauf pour les millionnaires.
Au menu : 5 nuits lunaires, une vue incroyable sur la Terre et un prix qui dépasse allègrement les 10 millions de dollars par personne, transport inclus.
Plus à lire sur lefigaro.fr
