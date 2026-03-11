CFC Croisières gèle ses tarifs jusqu'en 2027

« Alors que le prix des billets d’avion augmente progressivement, nous souhaitons rassurer nos passagers sur le maintien de notre politique tarifaire jusqu’en mars 2027.



Aucune hausse tarifaire n’est envisagée et aucun de nos itinéraires ne sera modifié en raison du conflit au Moyen-Orient »

Dans un contexte international marqué par des tensions au Moyen-Orient , CFC Croisières souhaite rassurer ses clients., précise Maëlysse Pierrot-Guibourt, présidente de CFC Croisières.La compagnie du groupe Ambassador indique ainsi, malgré les tensions internationales susceptibles d’influer sur le coût du carburant.