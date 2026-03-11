CFC Croisières gèle ses tarifs jusqu'en 2027

CFC Croisières annonce garantir des tarifs compétitifs sur l’ensemble de sa programmation 2026-2027 - Photo : CFC Croisières
Dans un contexte international marqué par des tensions au Moyen-Orient et une volatilité persistante des prix de l’énergie, CFC Croisières souhaite rassurer ses clients.
« Alors que le prix des billets d’avion augmente progressivement, nous souhaitons rassurer nos passagers sur le maintien de notre politique tarifaire jusqu’en mars 2027.
Aucune hausse tarifaire n’est envisagée et aucun de nos itinéraires ne sera modifié en raison du conflit au Moyen-Orient », précise Maëlysse Pierrot-Guibourt, présidente de CFC Croisières.
La compagnie du groupe Ambassador indique ainsi garantir des tarifs compétitifs sur l’ensemble de sa programmation 2026-2027, malgré les tensions internationales susceptibles d’influer sur le coût du carburant.
Une expérience croisière à quai à Dunkerque
En parallèle, CFC Croisières organise une opération événementielle à bord de son navire, qui sera à quai au port de Dunkerque les 27 et 28 mars 2026.
Baptisée « En Vogue », cette initiative permettra au public de découvrir l’univers de la croisière sans quitter le port, à travers plusieurs formules.
La formule « La nuit en Vogue » comprend notamment un cocktail de bienvenue, un dîner face à la mer au restaurant Le Vatel, un accès à la piscine Lido, une soirée animée et une nuit en cabine avec petit-déjeuner.
La formule « La journée en Vogue » proposera quant à elle un café d’accueil, une visite privée des espaces du navire, un déjeuner au restaurant Le Vatel, des animations à bord ainsi qu’un accès à la piscine et à la salle de fitness.
Enfin, l’offre « Les Jours en Vogue » permettra de profiter de deux journées complètes d’activités à bord, avec une nuit en cabine, pour une immersion plus complète dans l’expérience croisière.
