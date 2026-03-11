logo CruiseMaG  
Recherche avancée

CFC Croisières gèle ses tarifs jusqu'en 2027

Le Renaissance à quai à Dunkerque fin mars 2026


Malgré un contexte international incertain et face à la hausse du prix du carburant, CFC Croisières assure maintenir ses tarifs inchangés pour sa programmation 2026-2027.


Rédigé par le Jeudi 12 Mars 2026 à 12:01

CFC Croisières annonce garantir des tarifs compétitifs sur l’ensemble de sa programmation 2026-2027 - Photo : CFC Croisières
CFC Croisières annonce garantir des tarifs compétitifs sur l’ensemble de sa programmation 2026-2027 - Photo : CFC Croisières
TourMaG
Dans un contexte international marqué par des tensions au Moyen-Orient et une volatilité persistante des prix de l’énergie, CFC Croisières souhaite rassurer ses clients.

« Alors que le prix des billets d’avion augmente progressivement, nous souhaitons rassurer nos passagers sur le maintien de notre politique tarifaire jusqu’en mars 2027.

Aucune hausse tarifaire n’est envisagée et aucun de nos itinéraires ne sera modifié en raison du conflit au Moyen-Orient », précise Maëlysse Pierrot-Guibourt, présidente de CFC Croisières.

La compagnie du groupe Ambassador indique ainsi garantir des tarifs compétitifs sur l’ensemble de sa programmation 2026-2027, malgré les tensions internationales susceptibles d’influer sur le coût du carburant.

Une expérience croisière à quai à Dunkerque

Autres articles
En parallèle, CFC Croisières organise une opération événementielle à bord de son navire, qui sera à quai au port de Dunkerque les 27 et 28 mars 2026.

Baptisée « En Vogue », cette initiative permettra au public de découvrir l’univers de la croisière sans quitter le port, à travers plusieurs formules.

La formule « La nuit en Vogue » comprend notamment un cocktail de bienvenue, un dîner face à la mer au restaurant Le Vatel, un accès à la piscine Lido, une soirée animée et une nuit en cabine avec petit-déjeuner.

La formule « La journée en Vogue » proposera quant à elle un café d’accueil, une visite privée des espaces du navire, un déjeuner au restaurant Le Vatel, des animations à bord ainsi qu’un accès à la piscine et à la salle de fitness.

Enfin, l’offre « Les Jours en Vogue » permettra de profiter de deux journées complètes d’activités à bord, avec une nuit en cabine, pour une immersion plus complète dans l’expérience croisière.

Lu 148 fois

Tags : cfc croisieres, croisieres
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 11 Mars 2026 - 11:00 Oceania Cruises lance sa nouvelle campagne mondiale

Mardi 10 Mars 2026 - 14:16 Croisière fluviale : la Provence confirme son attractivité en 2025

Civitatis

Brand news CruiseMaG

Les croisières CATLANTE : l’expérience vue de l’intérieur

Les croisières CATLANTE : l’expérience vue de l’intérieur
Vendre une croisière à la cabine en catamaran, ça s'apprend. Mais la vendre vraiment bien, avec...
Dernière heure

Cyclotourisme : DolceVia ouvre deux antennes à Annecy et Saint-Malo

Pierre & Vacances ouvre quatre résidences en Suisse et s’allie à TGV Lyria

PATA France adopte sa feuille de route 2026-2028 et renouvelle sa gouvernance

LUX : un nouvel éductour à l’Île Maurice pour les agents de voyages français

Lionel Rabiet, candidat à sa réélection, à la présidence des EDV Ile-de-France

Brand News

Catalogne 2026, l’alliance parfaite entre culture et sport

Catalogne 2026, l’alliance parfaite entre culture et sport
La Catalogne ouvre grand ses portes à tous les passionnés d’architecture, de musique et de...
Les annonces

KUONI TUMLARE - Events Coordinator - MICE H/F - CDI - (Saint Ouen (93))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TURQUOISE TO - Chargé(e) Back-office H/F - CDD/CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Chaumont (52))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme

Air Europa invite les agents de voyages à découvrir l'ouverture de sa nouvelle liaison Genève – Madrid

Air Europa invite les agents de voyages à découvrir l'ouverture de sa nouvelle liaison Genève – Madrid
Distribution

Distribution

LUX : un nouvel éductour à l’Île Maurice pour les agents de voyages français

LUX : un nouvel éductour à l’Île Maurice pour les agents de voyages français
Partez en France

Partez en France

Cyclotourisme : DolceVia ouvre deux antennes à Annecy et Saint-Malo

Cyclotourisme : DolceVia ouvre deux antennes à Annecy et Saint-Malo
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

PATA France adopte sa feuille de route 2026-2028 et renouvelle sa gouvernance

PATA France adopte sa feuille de route 2026-2028 et renouvelle sa gouvernance
Production

Production

Conflit Iran : NG Travel tributaire des compagnies aériennes pour les départs à venir

Conflit Iran : NG Travel tributaire des compagnies aériennes pour les départs à venir
AirMaG

AirMaG

Pétrole : les compagnies aériennes augmentent leurs surcharges carburant

Pétrole : les compagnies aériennes augmentent leurs surcharges carburant
Transport

Transport

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne
La Travel Tech

La Travel Tech

Vueling distingue deux start-up lors du NextGen Aviation Challenge

Vueling distingue deux start-up lors du NextGen Aviation Challenge
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Pourquoi les hôtels accélèrent sur la montée en gamme [ABO]

Pourquoi les hôtels accélèrent sur la montée en gamme [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Pierre & Vacances ouvre quatre résidences en Suisse et s’allie à TGV Lyria

Pierre &amp; Vacances ouvre quatre résidences en Suisse et s’allie à TGV Lyria
Futuroscopie

Futuroscopie

Des voyageuses aux influenceuses : nous les femmes ! [ABO]

Des voyageuses aux influenceuses : nous les femmes ! [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

CFC Croisières gèle ses tarifs jusqu'en 2027

CFC Croisières gèle ses tarifs jusqu'en 2027
TravelJobs

Emploi & Formation

Plus de 330 offres proposées au Forum emploi et tourisme de Marseille (vidéo)

Plus de 330 offres proposées au Forum emploi et tourisme de Marseille (vidéo)
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Guerre au Moyen-Orient : le voyage d’affaires sous tension

Guerre au Moyen-Orient : le voyage d’affaires sous tension
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias