Originaire de Metz, Julie s’oriente très tôt vers l’international et l’interculturalité, deux fils conducteurs qui marqueront durablement sa carrière.



À la fin de ses études, elle part vivre à Quito (Équateur), où elle travaille au Ministère équatorien du Tourisme. Elle y pilote des actions de promotion sur plusieurs marchés européens et découvre un pays d’une richesse culturelle immense, une autre manière de vivre, et la force du voyage comme vecteur d’ouverture et d’enrichissement personnel. Cette immersion façonne durablement sa sensibilité pour un tourisme plus respectueux des territoires et des communautés.



De retour en France, elle intègre l’agence de communication spécialisée Interface Tourism — devenue Hopscotch Tourism en 2025 — où elle évolue pendant près de vingt ans : tout d’abord au contact quotidien d’une grande diversité de destinations du monde entier et de nombreux acteurs privés du tourisme, ce qui lui permet de développer une expertise en stratégie marketing, communication, relations presse, organisation d’événements et intelligence marché.



Elle est ensuite nommée Directrice du Développement d’Interface Tourism, où elle pilote la croissance de l’agence, structure de nouvelles offres, renforce les partenariats et représente l’entreprise auprès des décideurs et des réseaux professionnels. Ces années lui permettent d’affiner sa vision stratégique, d’accompagner les équipes et de consolider sa connaissance fine des enjeux du secteur.



Dans le cadre de l’adhésion en 2019 d’Interface Tourism à l’association ATR (Agir pour un Tourisme Responsable), Julie initie une démarche volontaire de structuration RSE au sein de l’agence. Elle conçoit la stratégie, définit une feuille de route, forme les équipes, réalise le bilan carbone, met en place une politique de communication responsable et pilote la première obtention du label Agences Actives — obtenu au niveau Expert en 2023. Parallèlement, elle poursuit son implication au sein d’ATR, où elle est élue au conseil d’administration en 2023.



Julie quitte Interface Tourism fin 2024 et rejoint l’équipe salariée d’ATR en avril 2025. En tant que directrice opérationnelle, elle anime le réseau d’une centaine de marques et accompagne les organisations dans leurs démarches de progrès. Elle met au service des membres son expérience stratégique, sa connaissance des marchés internationaux, son sens du relationnel et sa conviction que la transformation du tourisme passe par l’intelligence collective.



Parallèlement à son parcours professionnel, Julie a longtemps été engagée bénévolement : accompagner l’intégration d’étudiants étrangers, dispenser des cours de français à des exilés, s’impliquer aux côtés d’associations comme Vacances & Familles ou les réseaux du tourisme durable sont quelques-uns de ses engagements.



Passionnée de voyage, de randonnée et de rencontres, elle défend un tourisme qui prend le temps, qui respecte les lieux et les vivants, et qui contribue positivement aux territoires.