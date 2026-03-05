Entrepreneur autodidacte, Carlos Da Silva débute sa carrière dans le tourisme sans parcours académique classique, animé par une forte culture du terrain et un sens aigu des opportunités. Arrivé en France à l’adolescence, il entre dans le secteur du voyage au début des années 80 et apprend le métier au contact direct des opérations et de la distribution.



En 1989, il co-fonde LOOK Voyages avec Lucien KLAT. Entreprise qui sera rachetée par le Groupe TRANSAT en 1996.



En 1997, il co-fonde Go Voyages avec Nicolas Brumelot. L’entreprise deviendra l’un des pionniers français de la distribution de vols sur Internet, participant activement à la transformation digitale du secteur. Go Voyages connaîtra une forte croissance et s’imposera comme un acteur structurant du marché européen avant d’intégrer le groupe eDreams ODIGEO.



Après ces deux aventures entrepreneuriales majeures, Carlos Da Silva poursuit son implication dans l’industrie du tourisme à travers des fonctions de direction et d’investissement, consolidant son expertise sur les enjeux de distribution aérienne, de packaging dynamique et de performance digitale.



En 2015, il co-fonde MisterFly de nouveau avec Nicolas Brumelot, avec l’ambition de réinventer l’expérience d’achat de voyages en ligne, en misant sur la transparence tarifaire, la flexibilité et l’innovation produit. MisterFly évoluera progressivement vers un modèle technologique plus large, intégrant plusieurs briques complémentaires (production, distribution, solutions B2B et B2B2C) et plusieurs produits : Billets d’avion, Hébergements, Vol+Hôtel, Locations de voiture et Séjours.



Cette évolution stratégique aboutit à la structuration du groupe sous la marque DIGITRIPS, plateforme technologique dédiée aux professionnels du tourisme, aux e-commerçants et aux acteurs de la fidélisation. Le groupe développe aujourd’hui des solutions en marque blanche, API et dynamic packaging, au service de partenaires internationaux.



Dirigeant engagé, Carlos Da Silva s’est particulièrement illustré pendant la crise sanitaire du COVID en participant activement à la résilience du groupe et à sa transformation vers un modèle plus diversifié et technologique.



Son parcours incarne une vision entrepreneuriale pragmatique, fondée sur la capacité d’adaptation et l’exécution rapide. Toujours avec une priorité, celle de s'entourer des meilleurs talents.