Celestyal annule plusieurs départs en mars depuis Dubaï et Doha
Celestyal adapte son programme.
En effet la compagnie compte deux navires bloqués dans le Golfe persique. Il s'agit du Celestyal Journey qui est actuellement à Doha et « y restera jusqu’à nouvel ordre, sous réserve des décisions des autorités » et le Celestyal Discovery, à quai, lui à Dubaï, et qui « clôturera sa saison sans effectuer la dernière croisière "Emblématique Golfe Persique", qui a également été annulée ».
Dans un communiqué de presse, Celestyal annonce que compte tenu du contexte actuel, elle a pris la décision d'annuler d’annuler les départs suivants du navire Celestyal Journey :
- 7 et 14 mars au départ de Doha, Qatar
- 9 et 16 mars au départ de Dubaï, Émirats Arabes Unis
La saison dans le Golfe Persique prend ainsi fin de manière anticipée
Tous les passagers concernés par ces croisières annulées pourront choisir entre un remboursement intégral ou un avoir valable pour une future croisière.
Suite à l’annulation des derniers départs programmés, la saison dans le Golfe Persique prendra fin de manière anticipée, indique la compagnie.
Sous réserve des conditions opérationnelles, le Celestyal Journey et le Celestyal Discovery seront repositionnés à Athènes afin de débuter leur programme prévu en Méditerranée.
D'autres compagnies ont leur navire à quai dans le Golfe.
C'est le cas du MSC Euribia, à quai à Dubaï, ou encore les Mein Schiff 4 (Abu Dhabi) et Mein Schiff 5 (Doha) de TUI Cruises. La compagnie saoudienne Aroya figure également parmi les navires maintenus à quai dans la région.
MSC a également annoncé l’annulation de ses trois dernières croisières programmées pour cette saison hivernale au départ du Proche-Orient à bord du MSC Euribia, prévues les 14, 21 et 28 mars 2026 (avec embarquements également à Doha et Abu Dhabi).
