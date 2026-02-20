Trenitalia France ouvre les ventes été 2026

"L’ouverture des ventes constitue un moment clé pour les voyageurs comme pour les opérateurs ferroviaires. Elle permet d’anticiper les grands déplacements estivaux et d’offrir à chacun la possibilité de réserver tôt pour bénéficier des meilleurs tarifs et choisir ses horaires

À partir de Trenitalia France lance l’ouverture des ventes pour la saison estivale 2026 sur ses trois axes : Paris–Lyon, Paris–Marseille et Paris–Milan.Les billets seront disponibles pour les six prochains mois, permettant aux voyageurs d’anticiper leurs déplacements estivaux versen France et en Italie.Comme à chaque ouverture, les premiers acheteurs bénéficient des. Les prix d’appel démarrent à 23 € sur Paris–Lyon, 27 € sur Paris–Marseille et 35 € sur Paris–Milan.Des billets échangeables qui offrent davantage de flexibilité en cas d’imprévu, un argument commercial de poids à l’approche de la haute saison..", souligne Marco Caposciutti , président de Trenitalia France.