Trenitalia France ouvre les ventes été 2026

11 destinations à grande vitesse


À l’approche de la saison estivale 2026, Trenitalia France ouvre dès le 4 mars les ventes sur ses lignes Paris–Lyon, Paris–Marseille et Paris–Milan. Avec des billets à partir de 23 euros et 11 destinations accessibles en grande vitesse.


Mercredi 4 Mars 2026

À partir de demain le 4 mars 2026 à 8h, Trenitalia France lance l’ouverture des ventes pour la saison estivale 2026 sur ses trois axes : Paris–Lyon, Paris–Marseille et Paris–Milan.

Les billets seront disponibles pour les six prochains mois, permettant aux voyageurs d’anticiper leurs déplacements estivaux vers 11 destinations en France et en Italie.

Comme à chaque ouverture, les premiers acheteurs bénéficient des tarifs les plus attractifs. Les prix d’appel démarrent à 23 € sur Paris–Lyon, 27 € sur Paris–Marseille et 35 € sur Paris–Milan.

Des billets échangeables qui offrent davantage de flexibilité en cas d’imprévu, un argument commercial de poids à l’approche de la haute saison.

"L’ouverture des ventes constitue un moment clé pour les voyageurs comme pour les opérateurs ferroviaires. Elle permet d’anticiper les grands déplacements estivaux et d’offrir à chacun la possibilité de réserver tôt pour bénéficier des meilleurs tarifs et choisir ses horaires.", souligne Marco Caposciutti, président de Trenitalia France.

Concernant les trois lignes

Sur l’axe Paris–Lyon, l’opérateur met en avant une offre dense avec 14 allers-retours quotidiens en semaine. Cette fréquence permet aussi bien les déplacements professionnels que les escapades de dernière minute.

Après un premier été qualifié de succès, plus de 200 000 voyageurs transportés entre juin et août 2025, la ligne Paris–Marseille entame sa deuxième saison estivale. Quatre allers-retours quotidiens sont programmés, avec des arrêts à Lyon Saint-Exupéry, Avignon TGV et Aix-en-Provence TGV.

La liaison internationale Paris–Milan propose deux allers-retours quotidiens. Elle permet de relier directement la capitale française à la capitale lombarde en traversant les Alpes.

L’opérateur précise toutefois que des travaux d’infrastructure programmés sur la ligne transalpine entraîneront plusieurs interruptions de circulation durant l’été. Les voyageurs sont invités à consulter régulièrement les informations trafic mises à jour.

Les billets seront commercialisés via le site internet et l’application de Trenitalia France, ainsi qu’en billetteries physiques et sur bornes en gare. L’entreprise accepte notamment les Chèques-Vacances Connect en billetterie et par téléphone, un argument destiné à soutenir le pouvoir d’achat.

Autre dispositif promotionnel mis en avant : l’offre de parrainage, qui permet au parrain et au filleul de bénéficier chacun de 10 % de réduction.


Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias