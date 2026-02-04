Distribution du train : Rail Europe signe avec la plateforme Juniper Travel Technology

Les partenaires bénéficient également du support commercial de Rail Europe, de sa structure de commissions et de services complémentaires, notamment pour les réservations de groupes, précise un communiqué de presse.Rail Europe agit par ailleurs comme un point d’accès unique à un large éventail d’opérateurs ferroviaires européens. C'est une plateforme mondiale pour la réservation de trains en Europe qui accompagne plus de 25 000 partenaires dans plus de 70 pays.