Distribution du train : Rail Europe signe avec la plateforme Juniper Travel Technology

Juniper Travel Technology revendique plus de 550 clients.


Rail Europe intègre son offre ferroviaire européenne à Juniper Travel Technology, facilitant l’accès au rail, aux agences, OTA's ou voyagistes, clients de la plateforme.


Rédigé par le Jeudi 5 Février 2026

Distribution du train : Rail Europe signe avec la plateforme Juniper Travel Technology - Depositphotos.com Auteur HotPhotoPie
Rail Europe renforce sa stratégie de distribution internationale en intégrant son offre ferroviaire européenne à la plateforme technologique de Juniper Travel Technology.

Cette nouvelle connexion permet aux agences de voyages et aux agences de voyages en ligne (OTA) utilisant Juniper d’accéder plus facilement au rail européen et de l’intégrer directement dans leurs parcours de réservation existants.

Juniper Travel Technology est un éditeur de solutions technologiques pour l’industrie du voyage qui travaille avec des tour-opérateurs, grossistes, agences réceptives (DMC), agences de voyages en ligne (OTA), bed banks, compagnies aériennes et croisiéristes. L'entreprise revendique plus de 550 clients.

Une fois l’accord commercial conclu, l’onboarding peut être finalisé en quelques jours seulement.

Les partenaires bénéficient également du support commercial de Rail Europe, de sa structure de commissions et de services complémentaires, notamment pour les réservations de groupes, précise un communiqué de presse.

Rail Europe agit par ailleurs comme un point d’accès unique à un large éventail d’opérateurs ferroviaires européens. C'est une plateforme mondiale pour la réservation de trains en Europe qui accompagne plus de 25 000 partenaires dans plus de 70 pays.

Consulter notre dossier spécial Voyages en Train

