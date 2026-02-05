Cette stratégie est aussi valable sur le port de Marseille.



Même si des avancées ont eu lieu, comme la mise en place d’un système de transport des croisiéristes dans l'enceinte portuaire, de nombreux points d’amélioration sont à revoir urgemment, de l’avis des professionnels présents au workshop.



« Faire entrer des cars sur le port peut s’avérer très compliqué, témoigne l’un d’entre eux. On a beau envoyer toutes les informations, le nom des chauffeurs, les plaques d'immatriculation et tout valider la veille… le lendemain, les autocars se retrouvent bloqués devant la barrière et personne n'est au courant. ».



Une autre professionnelle évoque la difficulté pour ces mêmes autocars de stationner dans l’enceinte du port. Plusieurs, enfin, soulignent l’état du MPCT. Etouffant l’été - il n’est pas équipé de la climatisation -, glacial l’hiver, sans même une machine à café, une boutique... Des conditions qui contrastent, notamment, face au terminal de MSC Croisières à Barcelone.



« Effectivement, certains aménagements basiques pourraient être faits, comme une meilleure signalétique, et ne le sont pas. Mais des choses sont à l’étude, bien que je n'en connaisse pas le détail », indique, pour sa part, Jacques Hardelay.



Il souligne néanmoins : « la voie pour faire passer les autocars a permis de transporter 700 000 passagers en 2025 en dehors du trafic habituel. C'est extraordinaire pour tout le monde . »



Quant au J4, près du Mucem, le terminal « en dur » est attendu pour 2028 ou 2029. Toutefois, des travaux de rafraichissement sont annoncés ces prochaines semaines pour améliorer le terminal provisoire, qui se résume à un quai et un préfabriqué.



Une course contre la montre, alors que les premiers passagers d’Orient Express Sailing Yachts sont attendus dès le mois de juin.