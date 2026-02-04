Selon l’Observatoire des Entreprises du Voyage (EDV), les départs repartent légèrement à la hausse, avec des budgets par séjour en nette progression, tandis que les réservations restent sous le niveau de janvier 2025.
« Le début du mois a été très attentiste, avec des réservations qui tardaient à se concrétiser, puis la fin de mois a vu un rattrapage net », explique Valérie Boned, Présidente des EDV. « Cet effet yo-yo rend la lecture du marché plus complexe, mais une chose reste stable : les Français continuent de voyager, avec une préférence marquée pour le moyen-courrier et les séjours organisés. »
Les départs de janvier 2026 affichent une progression de 0,7 % du nombre de dossiers par rapport à 2025, avec un volume d’affaires en hausse de 9 % et un panier moyen à 1 870 €, soit une augmentation de 8,7 %. Le moyen-courrier, avec ses destinations européennes et méditerranéennes, tire la croissance, tandis que la France reste en retrait (-7 % du nombre de dossiers) et que le long-courrier se maintient globalement.
Certaines destinations se distinguent particulièrement : l’Égypte (+79 %), le Sénégal (+61 %) et le Vietnam (+45 %) enregistrent de fortes progressions par rapport à janvier 2025.
Réservations : prudence et anticipation
Le moyen-courrier reste la zone la plus résiliente, tandis que la France et le long-courrier enregistrent des reculs plus marqués.
Le long-courrier se distingue malgré tout avec la Jordanie (+182% nombre de dossiers) et la Thaïlande (+35%). Les autres destinations progressent plus modérément et les États-Unis (-34%) confirment leur tendance baissière.
Quant à l'Egypte, elle cartonne à +50%.
Vacances d’hiver : moins de voyageurs, mais des séjours plus chers
Malgré un recul de -9%, la France conserve la première place du classement, suivie de l’Espagne et du Maroc. On retrouve encore et toujours l'Egypte (+50%), tandis que d’autres destinations enregistrent également des hausses significatives, comme la Finlande (+16%) et le Royaume-Uni (+21%).
Le long-courrier affiche une évolution globalement positive, avec des progressions marquées pour le Sénégal (+43%), la Guadeloupe (+16%) et la Martinique (+15%). À l’inverse, l’Île Maurice (-16%) et la Thaïlande (-8%) sont en recul sur la période.
🛫 Départs de Janvier 2026
💡 Point Clé
Le début de l'année 2026 s'inscrit dans une dynamique globalement satisfaisante pour le tourisme français. Les départs progressent légèrement avec une hausse du volume d'affaires de +9%, principalement portée par l'augmentation du panier moyen.
📍 Par Zones Géographiques
🏆 Top 10 Destinations - Départs Janvier 2026
🌟 Destinations Émergentes
L'Égypte se distingue nettement avec une progression exceptionnelle de +79,2%, suivie par la Finlande (+43,2%). Le moyen-courrier reste le principal moteur de croissance.
📅 Réservations de Janvier 2026
⏱️ Délai de Réservation
Le délai moyen entre la réservation et le départ atteint 106 jours (+2 jours vs. 2025), confirmant une anticipation soutenue des Français dans l'organisation de leurs voyages.
📊 Évolution par Zones
💼 Analyse
Le moyen-courrier est la zone la plus résiliente avec une légère progression. La France et le long-courrier enregistrent des reculs comparables.
🏆 Top 10 Destinations - Réservations Janvier 2026
📋 Tendances des Réservations
Le Top 3 reste inchangé avec toutefois un net recul de la Grèce (-10%). L'Égypte poursuit sa hausse exceptionnelle (+50,3%), tandis que l'Albanie (+171,8%) et la Jordanie (+182,3%) intègrent le classement avec de très fortes progressions.
🚀 Destinations Émergentes
L'Albanie (+171,8%), la Jordanie (+182,3%) et la Thaïlande (+34,8%) se distinguent par de très fortes progressions en réservations pour janvier 2026.
❄️ Vacances d'Hiver 2026
⛷️ Tendance Favorable
Les réservations pour les vacances scolaires d'hiver 2026 s'inscrivent dans une tendance globalement favorable, avec une progression du volume d'affaires de +3% soutenue par une hausse marquée du panier moyen.
👥 Typologies de Voyageurs
🎯 Catégories de Séjours
🏖️ Forfaits : -1,5% dossiers | +2,5% panier moyen (2 419€)
🏨 Hébergements : -10,4% dossiers | +3,3% panier moyen (1 137€)
🗺️ Circuits : +16,5% dossiers | -2,4% panier moyen (4 817€)
🏙️ Top 10 Villes - Vacances d'Hiver 2026
🔥 Performances Exceptionnelles
Les villes égyptiennes se distinguent avec Hurghada (+61,8%) et Louxor (+35,4%). Marrakech prend la tête du classement pour les vacances d'hiver.
📊 Points Clés à Retenir
✅ Dynamique Positive Globale
Le début d'année 2026 affiche une croissance solide du volume d'affaires (+9%) portée par l'augmentation des paniers moyens.
🚀 Moyen-Courrier en Tête
Le moyen-courrier s'impose comme le principal moteur de croissance avec des progressions remarquables, notamment l'Égypte (+79%).
⏰ Anticipation Accrue
Les Français anticipent davantage leurs voyages avec un délai moyen de 106 jours entre réservation et départ (+2 jours).
❄️ Vacances d'Hiver Prometteuses
Les réservations pour les vacances d'hiver montrent une orientation vers des séjours à plus forte valeur (+5% panier moyen).
Source : Les Entreprises du Voyage × Orchestra • Février 2026
Données basées sur les performances des agences de voyages utilisant la plateforme Orchestra