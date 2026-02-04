TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Baromètre EDV - Orchestra : quelles sont les tendances en janvier 2026 ? (Infographie)

Un bilan contrasté pour janvier 2026


Selon l’Observatoire des Entreprises du Voyage (EDV), les départs de janvier progressent légèrement, portés par le moyen-courrier et les destinations à forte valeur à l’étranger, tandis que les réservations restent en retrait, avec des budgets globalement stables et un délai moyen de réservation plus long. Du côté des destinations, l'Egypte cartonne !


Rédigé par le Mercredi 4 Février 2026

Agencia Catalana de Turisme
Janvier 2026 ouvre l’année sur un bilan contrasté pour le marché du voyage.

Selon l’Observatoire des Entreprises du Voyage (EDV), les départs repartent légèrement à la hausse, avec des budgets par séjour en nette progression, tandis que les réservations restent sous le niveau de janvier 2025.

« Le début du mois a été très attentiste, avec des réservations qui tardaient à se concrétiser, puis la fin de mois a vu un rattrapage net », explique Valérie Boned, Présidente des EDV. « Cet effet yo-yo rend la lecture du marché plus complexe, mais une chose reste stable : les Français continuent de voyager, avec une préférence marquée pour le moyen-courrier et les séjours organisés. »

Les départs de janvier 2026 affichent une progression de 0,7 % du nombre de dossiers par rapport à 2025, avec un volume d’affaires en hausse de 9 % et un panier moyen à 1 870 €, soit une augmentation de 8,7 %. Le moyen-courrier, avec ses destinations européennes et méditerranéennes, tire la croissance, tandis que la France reste en retrait (-7 % du nombre de dossiers) et que le long-courrier se maintient globalement.

Certaines destinations se distinguent particulièrement : l’Égypte (+79 %), le Sénégal (+61 %) et le Vietnam (+45 %) enregistrent de fortes progressions par rapport à janvier 2025.

Réservations : prudence et anticipation

Si les départs sont positifs, les réservations sont légèrement en retrait (-2 %), avec un panier moyen stable à 2 179 €. Le délai moyen de réservation s’allonge, atteignant 106 jours, confirmant que les voyageurs organisent leurs séjours de plus en plus en avance.

Le moyen-courrier reste la zone la plus résiliente, tandis que la France et le long-courrier enregistrent des reculs plus marqués.

Le long-courrier se distingue malgré tout avec la Jordanie (+182% nombre de dossiers) et la Thaïlande (+35%). Les autres destinations progressent plus modérément et les États-Unis (-34%) confirment leur tendance baissière.

Quant à l'Egypte, elle cartonne à +50%.

Vacances d’hiver : moins de voyageurs, mais des séjours plus chers

Pour les vacances d’hiver 2026, le nombre de voyageurs est légèrement inférieur à 2025 (-1,5%), mais le budget moyen par séjour augmente (+5%), compensant partiellement la baisse (Volume d'affaire +3,4%). Le moyen-courrier reste le moteur, suivi par le long-courrier. Les familles sont moins nombreuses que les duos ou voyageurs solos.

Malgré un recul de -9%, la France conserve la première place du classement, suivie de l’Espagne et du Maroc. On retrouve encore et toujours l'Egypte (+50%), tandis que d’autres destinations enregistrent également des hausses significatives, comme la Finlande (+16%) et le Royaume-Uni (+21%).

Le long-courrier affiche une évolution globalement positive, avec des progressions marquées pour le Sénégal (+43%), la Guadeloupe (+16%) et la Martinique (+15%). À l’inverse, l’Île Maurice (-16%) et la Thaïlande (-8%) sont en recul sur la période.

Observatoire des Vacances des Français
Les Entreprises du Voyage × Orchestra
📊 Février 2026

🛫 Départs de Janvier 2026

💡 Point Clé

Le début de l'année 2026 s'inscrit dans une dynamique globalement satisfaisante pour le tourisme français. Les départs progressent légèrement avec une hausse du volume d'affaires de +9%, principalement portée par l'augmentation du panier moyen.

Volume d'Affaires
+9,4%
📈 Croissance solide
Nombre de Dossiers
+0,7%
📋 Progression légère
Panier Moyen
+8,7%
💰 1 870€

📍 Par Zones Géographiques

🇫🇷
France
Volume d'affaires -2,0%
Nombre de dossiers -7,3%
Panier moyen +5,7%
✈️
Moyen-Courrier
Volume d'affaires +23,3%
Nombre de dossiers +11,3%
Panier moyen +10,8%
🌍
Long-Courrier
Volume d'affaires +6,3%
Nombre de dossiers +6,7%
Panier moyen -0,4%

🏆 Top 10 Destinations - Départs Janvier 2026

1
🇫🇷 France
-7,3%
2
🇪🇸 Espagne
+4,3%
3
🇪🇬 Égypte
+79,2%
4
🇲🇦 Maroc
+1,9%
5
🇹🇳 Tunisie
+0,5%
6
🇩🇴 Rép. Dominicaine
+6,1%
7
🇫🇮 Finlande
+43,2%
8
🇹🇭 Thaïlande
+7,5%
9
🇨🇻 Cap-Vert
+11,5%
10
🇲🇽 Mexique
+9,8%

🌟 Destinations Émergentes

L'Égypte se distingue nettement avec une progression exceptionnelle de +79,2%, suivie par la Finlande (+43,2%). Le moyen-courrier reste le principal moteur de croissance.

📅 Réservations de Janvier 2026

Volume d'Affaires
-2,1%
📉 Léger repli
Nombre de Dossiers
-2,0%
📋 Baisse limitée
Panier Moyen
-0,1%
💰 2 179€

⏱️ Délai de Réservation

Le délai moyen entre la réservation et le départ atteint 106 jours (+2 jours vs. 2025), confirmant une anticipation soutenue des Français dans l'organisation de leurs voyages.

📊 Évolution par Zones

🇫🇷 France -6,6%
Vol. Affaires
✈️ Moyen-Courrier +1,7%
Vol. Affaires
🌍 Long-Courrier -8,2%
Vol. Affaires

💼 Analyse

Le moyen-courrier est la zone la plus résiliente avec une légère progression. La France et le long-courrier enregistrent des reculs comparables.

🏆 Top 10 Destinations - Réservations Janvier 2026

📋 Tendances des Réservations

Le Top 3 reste inchangé avec toutefois un net recul de la Grèce (-10%). L'Égypte poursuit sa hausse exceptionnelle (+50,3%), tandis que l'Albanie (+171,8%) et la Jordanie (+182,3%) intègrent le classement avec de très fortes progressions.

1
🇫🇷 France
-2,7%
2
🇪🇸 Espagne
-2,2%
3
🇬🇷 Grèce
-9,9%
4
🇹🇳 Tunisie
-8,5%
5
🇲🇦 Maroc
+0,8%
6
🇪🇬 Égypte
+50,3%
7
🇮🇹 Italie
-0,1%
8
🇵🇹 Portugal
-14,3%
9
🇩🇴 Rép. Dominicaine
+7,5%
10
🇲🇺 Île Maurice
+0,0%

🚀 Destinations Émergentes

L'Albanie (+171,8%), la Jordanie (+182,3%) et la Thaïlande (+34,8%) se distinguent par de très fortes progressions en réservations pour janvier 2026.

❄️ Vacances d'Hiver 2026

⛷️ Tendance Favorable

Les réservations pour les vacances scolaires d'hiver 2026 s'inscrivent dans une tendance globalement favorable, avec une progression du volume d'affaires de +3% soutenue par une hausse marquée du panier moyen.

Volume d'Affaires
+3,4%
📈 Croissance positive
Nombre de Dossiers
-1,5%
📋 Demande mesurée
Panier Moyen
+5,0%
💰 2 421€

👥 Typologies de Voyageurs

👤
Solos
Dossiers +9,9%
Panier moyen 1 509€
👥
Duos
Dossiers +2,3%
Panier moyen 1 896€
👨‍👩‍👧‍👦
Familles
Dossiers -9,3%
Panier moyen 2 886€
👫
Groupes d'Amis
Dossiers -0,2%
Panier moyen 4 022€

🎯 Catégories de Séjours

🏖️ Forfaits : -1,5% dossiers | +2,5% panier moyen (2 419€)

🏨 Hébergements : -10,4% dossiers | +3,3% panier moyen (1 137€)

🗺️ Circuits : +16,5% dossiers | -2,4% panier moyen (4 817€)

🏙️ Top 10 Villes - Vacances d'Hiver 2026

1
🇲🇦 Marrakech
+3,8%
2
🇹🇳 Djerba
+0,9%
3
🇪🇸 Lanzarote
-0,2%
4
🇪🇬 Hurghada
+61,8%
5
🇫🇷 Paris
-55,6%
6
🇪🇸 Tenerife Sud
-5,7%
7
🇩🇴 Punta Cana
+0,9%
8
🇪🇬 Louxor
+35,4%
9
🇲🇦 Agadir
+16,6%
10
🇹🇳 Tunis
-19,2%

🔥 Performances Exceptionnelles

Les villes égyptiennes se distinguent avec Hurghada (+61,8%) et Louxor (+35,4%). Marrakech prend la tête du classement pour les vacances d'hiver.

📊 Points Clés à Retenir

✅ Dynamique Positive Globale

Le début d'année 2026 affiche une croissance solide du volume d'affaires (+9%) portée par l'augmentation des paniers moyens.

🚀 Moyen-Courrier en Tête

Le moyen-courrier s'impose comme le principal moteur de croissance avec des progressions remarquables, notamment l'Égypte (+79%).

⏰ Anticipation Accrue

Les Français anticipent davantage leurs voyages avec un délai moyen de 106 jours entre réservation et départ (+2 jours).

❄️ Vacances d'Hiver Prometteuses

Les réservations pour les vacances d'hiver montrent une orientation vers des séjours à plus forte valeur (+5% panier moyen).

Observatoire des Vacances des Français

Source : Les Entreprises du Voyage × Orchestra • Février 2026

Données basées sur les performances des agences de voyages utilisant la plateforme Orchestra


Lu 200 fois

Tags : edv
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
