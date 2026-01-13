Arnaud Fontanille (EDV) : "le paiement hebdo du BSP sera le dossier à suivre en 2026"

"Si nous sommes trop durs, ils vont imposer et ça ne sera pas bon. C'est le dossier de l'année 2026, notre objectif c'est de gagner du temps"

"nous allons finir par y passer, parce que nous sommes l'un des seuls pays à se battre là-dessus."

"Aujourd’hui, il existe des systèmes permettant de contourner partiellement la situation grâce aux cartes de paiement, en réglant directement auprès des compagnies aériennes. C’est un sujet que nous allons mettre sur la table. Certaines compagnies permettent en effet d’être payées par carte, et la résolution IATA l’autorise, à condition que la compagnie soit d’accord.



Pour les agences qui adoptent ce modèle, cela permet de diminuer leur niveau d’exposition IATA, ainsi que les garanties bancaires associées."