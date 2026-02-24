Zoo de La Flèche : 4 nouveaux lodges immersifs face aux hippopotames

Le Zoo de La Flèche ouvrira, à l'automne 2026, 4 nouveaux lodges immersifs face aux hippopotames - Illustration Zoo de la Flèche
En 2026, le Zoo de La Flèche célèbrera ses 80 ans, et à cette occasion le parc annonce l’ouverture, au printemps prochain, d’"un tout nouvel environnement dédié aux hippopotames", suivie de la création de quatre lodges immersifs surplombant leur territoire, dans un communiqué.
Des projets qui représentent un investissement global de 3 millions d’euros pour une superficie de 5 000 m2.
Ainsi, les hippopotames bénéficieront d’un habitat doté d’une lagune de plus de 1000 m2, de zones immergées facilitant leurs déplacements aquatiques et de berges naturelles.
"C’est Masai, le mâle adulte du parc, qui inaugurera ce nouvel enclos. Il sera bientôt rejoint par une femelle, ouvrant la perspective d’une cohabitation et, à terme, d’une potentielle reproduction.
L’habitat, conçu pour accueillir jusqu’à quatre individus, permettra à terme d’observer l’évolution du groupe d’hippopotames", commente le parc.
Nouveaux lodges : les réservations ouvertes en avril
Un bâtiment chauffé de 250 m2 complétera l’aménagement, comprenant un bassin permettant aux animaux de se déplacer et de nager même pendant les périodes les plus froides.
Dans la continuité de ce nouvel univers, "quatre lodges viendront compléter l’expérience dans un second temps", mêlant bois, matériaux bruts et baies vitrées panoramiques.
Chacun disposera d’une terrasse privative offrant une vue directe sur la lagune et les zones de vie des hippopotames.
L’inauguration est prévue pour l’automne 2026 et les réservations seront ouvertes dès le mois d’avril.
