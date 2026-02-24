TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo Partez en France  
Recherche avancée

Zoo de La Flèche : 4 nouveaux lodges immersifs face aux hippopotames

Le parc fête ses 80 ans en 2026


Au printemps 2026, le Zoo de La Flèche ouvrira un tout nouvel environnement dédié aux hippopotames, puis quatre lodges immersifs surplombant leur territoire, dès l’automne.


Rédigé par le Mardi 24 Février 2026 à 15:58

Le Zoo de La Flèche ouvrira, à l'automne 2026, 4 nouveaux lodges immersifs face aux hippopotames - Illustration Zoo de la Flèche
Le Zoo de La Flèche ouvrira, à l'automne 2026, 4 nouveaux lodges immersifs face aux hippopotames - Illustration Zoo de la Flèche
Hurtigruten
En 2026, le Zoo de La Flèche célèbrera ses 80 ans, et à cette occasion le parc annonce l’ouverture, au printemps prochain, d’"un tout nouvel environnement dédié aux hippopotames", suivie de la création de quatre lodges immersifs surplombant leur territoire, dans un communiqué.

Des projets qui représentent un investissement global de 3 millions d’euros pour une superficie de 5 000 m2.

Ainsi, les hippopotames bénéficieront d’un habitat doté d’une lagune de plus de 1000 m2, de zones immergées facilitant leurs déplacements aquatiques et de berges naturelles.

"C’est Masai, le mâle adulte du parc, qui inaugurera ce nouvel enclos. Il sera bientôt rejoint par une femelle, ouvrant la perspective d’une cohabitation et, à terme, d’une potentielle reproduction.

L’habitat, conçu pour accueillir jusqu’à quatre individus, permettra à terme d’observer l’évolution du groupe d’hippopotames", commente le parc.

Nouveaux lodges : les réservations ouvertes en avril

Autres articles
Un bâtiment chauffé de 250 m2 complétera l’aménagement, comprenant un bassin permettant aux animaux de se déplacer et de nager même pendant les périodes les plus froides.

Dans la continuité de ce nouvel univers, "quatre lodges viendront compléter l’expérience dans un second temps", mêlant bois, matériaux bruts et baies vitrées panoramiques.

Chacun disposera d’une terrasse privative offrant une vue directe sur la lagune et les zones de vie des hippopotames.

L’inauguration est prévue pour l’automne 2026 et les réservations seront ouvertes dès le mois d’avril.

Lire aussi : Le Zoo de La Flèche inaugure un nouvel espace de séminaire

Lu 244 fois

Tags : zoo de la fleche
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news Partez en France

Le plus Ollandini Voyages : une production linéaire, maîtrisée de bout en bout

Le plus Ollandini Voyages : une production linéaire, maîtrisée de bout en bout
Pour 2026 Ollandini Voyages continue ce qui fait sa singularité sur le marché du tourisme insulaire...
Dernière heure

Podcast : Viva Resorts by Wyndham, l’all-inclusive nouvelle génération aux Caraïbes

Zoo de La Flèche : 4 nouveaux lodges immersifs face aux hippopotames

Alila Mayakoba : Hyatt ouvre un premier resort Alila au Mexique

Italie : une grève va paralyser le trafic aérien et ferroviaire

Finnair : les lignes vers Luxembourg, Valence et Turin opérées toute l’année

Annuaire Partez en France
Les offres France

Les offres Partez en France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France
Spécialistes des séjours découvertes et de séjours thématiques tout compris et sur-mesure, organisés à travers les...

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes
Pour redécouvrir la France des régions, au fil de beaux séjours dans des hôtels-restaurants de charme et de caractère....

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France
Depuis plus de 32 ans, Hôtels Circuits France (HCF) s’impose comme un partenaire de référence pour les professionnels...

Brand News

IA : Hera s'impose comme la nouvelle référence des agences de voyage pour la création de leurs devis

IA : Hera s'impose comme la nouvelle référence des agences de voyage pour la création de leurs devis
En permettant aux conseillers de créer des devis inspirants et hyper personnalisés jusquʼà cinq...
Les annonces

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE - Sourcing pour la réhabilitation et l’exploitation du domaine de Montjoux, propriété du Département de la Haute Savoie.
APPEL D'OFFRES TOURISME

A VENDRE POUR RECENTRAGE DE L’ACTIVITE DU DIRIGEANT : Fonds de commerce Agence de Voyages dans le département Val de Marne (94)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

TURQUOISE TO - Chargé(e) Back-office H/F - CDD/CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Les croisières PLEIN CAP de l’automne se préparent au printemps !

Les croisières PLEIN CAP de l’automne se préparent au printemps !

Actualités dans l'Ouest du Japon

Actualités dans l'Ouest du Japon
Distribution

Distribution

Entreprises du Voyage : tout savoir sur le calendrier des futures élections !

Entreprises du Voyage : tout savoir sur le calendrier des futures élections !
Partez en France

Partez en France

Zoo de La Flèche : 4 nouveaux lodges immersifs face aux hippopotames

Zoo de La Flèche : 4 nouveaux lodges immersifs face aux hippopotames
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Podcast : Viva Resorts by Wyndham, l’all-inclusive nouvelle génération aux Caraïbes

Podcast : Viva Resorts by Wyndham, l’all-inclusive nouvelle génération aux Caraïbes
Production

Production

VVF prend un nouveau cap et ouvrira un village vacances en pleine... ville !

VVF prend un nouveau cap et ouvrira un village vacances en pleine... ville !
AirMaG

AirMaG

Italie : une grève va paralyser le trafic aérien et ferroviaire

Italie : une grève va paralyser le trafic aérien et ferroviaire
Transport

Transport

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !
La Travel Tech

La Travel Tech

Civitatis signe un partenariat avec un important réseau français

Civitatis signe un partenariat avec un important réseau français
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Alila Mayakoba : Hyatt ouvre un premier resort Alila au Mexique

Alila Mayakoba : Hyatt ouvre un premier resort Alila au Mexique
HotelMaG

Hébergement

SOWELL Hôtels & Résidences s'installe en Aquitaine

SOWELL Hôtels &amp; Résidences s'installe en Aquitaine
Futuroscopie

Futuroscopie

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Arctique : un webinaire de Grands Espaces pour décrypter l’avenir de l’ours polaire

Arctique : un webinaire de Grands Espaces pour décrypter l’avenir de l’ours polaire
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Yvelines : le Domaine du Moulin de Richebourg veut se renforcer sur le MICE

Yvelines : le Domaine du Moulin de Richebourg veut se renforcer sur le MICE
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias