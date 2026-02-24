Le début de semaine devrait être calme. En Asie, les volumes sont restés faibles en raison du dernier jour des célébrations du Nouvel An chinois.



En Europe, l’indice IFO du climat des affaires est attendu en légère hausse en février en Allemagne.



Le plan de relance massif annoncé par Berlin il y a un an commence à produire des effets. Une première tranche des 1 000 milliards d’euros engagés a été déployée fin 2025. Nous anticipons une sortie de la stagnation cette année, avec une croissance autour de 1,5% en Allemagne, contre 1,2% pour l’ensemble de la zone euro et environ 1% pour la France.



Aux États-Unis, l’attention se portera sur l’indice de confiance des consommateurs du Conference Board pour février. La confiance des ménages recule nettement depuis plusieurs mois, probablement en lien avec le ralentissement du marché du travail.



À ce stade, cela ne remet pas en cause la solidité globale de l’économie américaine, soutenue par des investissements massifs dans l’intelligence artificielle. Mais c’est un point de vulnérabilité. Si la dégradation se poursuit, la Réserve fédérale pourrait être amenée à réduire ses taux plus fortement que prévu.