La Chine n’a pas une seule économie, mais plusieurs. Et les dernières statistiques le confirment clairement.

En décembre, les exportations montrent que la croissance chinoise continue de dépendre surtout de la demande extérieure, et cela devrait encore être le cas en 2026.



À l’inverse, les chiffres sur les prêts sont catastrophiques, les pires jamais enregistrés. Les entreprises et les ménages ne demandent quasiment plus de crédit, et c’est encore plus marqué pour le crédit privé. Autrement dit, la demande intérieure est très faible. Pékin dit vouloir la soutenir cette année, mais soyons lucides : ça va être compliqué.



Les causes restent les mêmes. L’immobilier, qui constitue l’essentiel de la richesse des ménages chinois, est toujours en crise. La Chine a réussi à éviter un effondrement brutal, mais un vrai redémarrage du secteur paraît irréaliste pour l’instant.



En parallèle, le chômage devient un problème social. Depuis un an et demi, certaines statistiques ont même disparu, notamment celles sur le chômage des jeunes, ce qui en dit long sur la dégradation de la situation.



La Chine maintiendra très probablement son objectif officiel de 5% de croissance cette année. Mais ce chiffre masque des fragilités importantes, avec des effets aussi géopolitiques. Tant que l’économie reste aussi dépendante des exportations, Pékin ne peut pas se permettre une guerre commerciale frontale avec Washington.



Cela explique aussi pourquoi le gouvernement chinois est resté relativement discret après la reprise en main du Venezuela, alors même que la Chine y était fortement présente, notamment dans les infrastructures pétrolières.