TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Golfe : EDV et SETO recommandent de suspendre les départs vers 9 pays jusqu’au 31 mars

Les dernières recommandations du SETO et des EDV


Les Entreprises du Voyage (EDV) et le SETO ont actualisé leurs recommandations concernant les voyages à forfait vers plusieurs destinations du Golfe et du Moyen-Orient.


Rédigé par le Mercredi 11 Mars 2026 à 15:53

Golfe : EDV et SETO recommandent de suspendre les départs vers 9 pays jusqu’au 31 mars - Depositphotos.com Auteur jcfmorata
Golfe : EDV et SETO recommandent de suspendre les départs vers 9 pays jusqu’au 31 mars - Depositphotos.com Auteur jcfmorata
TourMaG
Face à une situation aérienne encore instable dans la région du Golfe et du Moyen-Orient, Les Entreprises du Voyage (EDV) et le SETO – Syndicat des Entreprises du Tour Operating appellent les professionnels à la prudence concernant les voyages à forfait vers plusieurs destinations de la zone.

Dans un communiqué publié le 11 mars 2026, les deux organisations recommandent notamment de suspendre les départs jusqu’au 31 mars 2026 vers plusieurs destinations du Moyen-Orient, dans l’attente d’une meilleure visibilité sur la situation aérienne.

Cette recommandation concerne les séjours vers l’Arabie saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis, l’Irak, Israël, la Jordanie, le Liban, Oman et le Qatar.

Voyages avec transit dans un aéroport de la région : prudence

Autres articles
Les deux organisations rappellent également le cadre juridique applicable aux voyages à forfait.

Elles soulignent notamment que si les opérateurs peuvent proposer des avoirs, les clients restent libres de les refuser, auquel cas les dispositions du Code du tourisme s’appliquent.

Pour les voyageurs transitant par un aéroport de la région vers d’autres destinations, les deux organisations invitent également les professionnels à la plus grande prudence.

Le communiqué recommande ainsi de ne confirmer les départs qu’après vérification de l’opérabilité des vols, en particulier des vols de continuation.

« La situation demeurant instable, avec des reprises partielles selon les compagnies et des passagers encore bloqués à destination, une appréciation au cas par cas reste indispensable », précisent les EDV et le SETO.

Attention au caractère hautement évolutif de la situation

Les organisations professionnelles insistent sur le caractère hautement évolutif de la situation, susceptible de changer rapidement en fonction des décisions aériennes et des conditions opérationnelles.

Dans ce contexte, les tour-opérateurs sont invités à informer leurs clients dans les meilleurs délais et à rester disponibles pour répondre aux interrogations des voyageurs et des agences.

Les mesures recommandées pourraient être révisées à tout moment en fonction de l’évolution de la situation dans la région.

Lu 4172 fois

Tags : crise golfe, edv, seto
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Civitatis
Dernière heure

Rapatriement Moyen-Orient : la France obtient davantage de vols vers Paris

Golfe : EDV et SETO recommandent de suspendre les départs vers 9 pays jusqu’au 31 mars

La Polynésie Française bat son record touristique en 2025

Vueling distingue deux start-up lors du NextGen Aviation Challenge

JULIE GEOFFROY

Brand News

Catalogne 2026, l’alliance parfaite entre culture et sport

Catalogne 2026, l’alliance parfaite entre culture et sport
La Catalogne ouvre grand ses portes à tous les passionnés d’architecture, de musique et de...
Les annonces

DURANCE EVASION - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Châteaurenard (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Les Herbiers (85))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages H/F - CDI - (Saumur (49))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme

Air Europa invite les agents de voyages à découvrir l'ouverture de sa nouvelle liaison Genève – Madrid

Air Europa invite les agents de voyages à découvrir l'ouverture de sa nouvelle liaison Genève – Madrid
Distribution

Distribution

Golfe : EDV et SETO recommandent de suspendre les départs vers 9 pays jusqu’au 31 mars

Golfe : EDV et SETO recommandent de suspendre les départs vers 9 pays jusqu’au 31 mars
Partez en France

Partez en France

Menton : la Fête du Citron fait rayonner la Côte d’Azur en hiver

Menton : la Fête du Citron fait rayonner la Côte d’Azur en hiver
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Rapatriement Moyen-Orient : la France obtient davantage de vols vers Paris

Rapatriement Moyen-Orient : la France obtient davantage de vols vers Paris
Production

Production

Conflit Iran : quelles tendances dans les réservations voyages ?

Conflit Iran : quelles tendances dans les réservations voyages ?
AirMaG

AirMaG

SKY Airline ouvre ses ventes aux professionnels du tourisme en France

SKY Airline ouvre ses ventes aux professionnels du tourisme en France
Transport

Transport

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne
La Travel Tech

La Travel Tech

Vueling distingue deux start-up lors du NextGen Aviation Challenge

Vueling distingue deux start-up lors du NextGen Aviation Challenge
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Explora Journeys mise sur une campagne internationale de publicité décalée

Explora Journeys mise sur une campagne internationale de publicité décalée
HotelMaG

Hébergement

Paris : un nouvel hôtel TRIBE prévu pour 2028

Paris : un nouvel hôtel TRIBE prévu pour 2028
Futuroscopie

Futuroscopie

Des voyageuses aux influenceuses : nous les femmes ! [ABO]

Des voyageuses aux influenceuses : nous les femmes ! [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Oceania Cruises lance sa nouvelle campagne mondiale

Oceania Cruises lance sa nouvelle campagne mondiale
TravelJobs

Emploi & Formation

VVF recrute 1 500 saisonniers et lance son École des Métiers du Tourisme

VVF recrute 1 500 saisonniers et lance son École des Métiers du Tourisme
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Guerre au Moyen-Orient : le voyage d’affaires sous tension

Guerre au Moyen-Orient : le voyage d’affaires sous tension
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias