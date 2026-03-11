Golfe : EDV et SETO recommandent de suspendre les départs vers 9 pays jusqu’au 31 mars

les voyages à forfait vers plusieurs destinations de la zone.



Dans un communiqué publié le 11 mars 2026, les deux organisations recommandent notamment de suspendre les départs jusqu’au 31 mars 2026 vers plusieurs destinations du Moyen-Orient, dans l’attente d’une meilleure visibilité sur la situation aérienne.



Voyages avec transit dans un aéroport de la région : prudence



Attention au caractère hautement évolutif de la situation