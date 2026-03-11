Golfe : EDV et SETO recommandent de suspendre les départs vers 9 pays jusqu’au 31 mars - Depositphotos.com Auteur jcfmorata
Face à une situation aérienne encore instable dans la région du Golfe et du Moyen-Orient, Les Entreprises du Voyage (EDV) et le SETO – Syndicat des Entreprises du Tour Operating appellent les professionnels à la prudence concernant les voyages à forfait vers plusieurs destinations de la zone.
Dans un communiqué publié le 11 mars 2026, les deux organisations recommandent notamment de suspendre les départs jusqu’au 31 mars 2026 vers plusieurs destinations du Moyen-Orient, dans l’attente d’une meilleure visibilité sur la situation aérienne.
Cette recommandation concerne les séjours vers l’Arabie saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis, l’Irak, Israël, la Jordanie, le Liban, Oman et le Qatar.
Voyages avec transit dans un aéroport de la région : prudence
Les deux organisations rappellent également le cadre juridique applicable aux voyages à forfait.
Elles soulignent notamment que si les opérateurs peuvent proposer des avoirs, les clients restent libres de les refuser, auquel cas les dispositions du Code du tourisme s’appliquent.
Pour les voyageurs transitant par un aéroport de la région vers d’autres destinations, les deux organisations invitent également les professionnels à la plus grande prudence.
Le communiqué recommande ainsi de ne confirmer les départs qu’après vérification de l’opérabilité des vols, en particulier des vols de continuation.
« La situation demeurant instable, avec des reprises partielles selon les compagnies et des passagers encore bloqués à destination, une appréciation au cas par cas reste indispensable », précisent les EDV et le SETO.
Attention au caractère hautement évolutif de la situation
Les organisations professionnelles insistent sur le caractère hautement évolutif de la situation, susceptible de changer rapidement en fonction des décisions aériennes et des conditions opérationnelles.
Dans ce contexte, les tour-opérateurs sont invités à informer leurs clients dans les meilleurs délais et à rester disponibles pour répondre aux interrogations des voyageurs et des agences.
Les mesures recommandées pourraient être révisées à tout moment en fonction de l’évolution de la situation dans la région.
