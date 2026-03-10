TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Brimbelle Grandcolas : "Ce qui compte avant tout, ce sont les compétences et le talent"

Former et sensibiliser les équipes


À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, TourMaG met en lumière celles qui font avancer le secteur du tourisme. Depuis 7 ans Brimbelle Grandcolas gère la diversité et l'inclusion à Disneyland Paris.


Mercredi 11 Mars 2026 à 07:20

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, TourMaG donne la parole à Brimbelle Grandcolas, responsable Diversité et Inclusion à Disneyland Paris.

Depuis sept ans, elle pilote les initiatives visant à renforcer l’égalité et l’inclusion au sein du parc.

Aujourd’hui, Disneyland Paris compte 19 000 collaborateurs, dont 50 % de femmes. Parmi elles, 41 % occupent des postes à responsabilité et elles représentent également 50 % des membres de la direction.

"L’inclusion fait partie de nos valeurs. Elle s’inscrit dans les "clés" qui guident l’entreprise.", explique-t-elle.

Un recrutement inclusif et une égalité des salaires

Pour garantir l’égalité des chances, Disneyland Paris agit dès le processus de recrutement. Tous les recruteurs sont formés au recrutement inclusif, afin de limiter les biais et les discriminations.

"Ce qui compte avant tout, ce sont les compétences, le savoir-faire et le talent", souligne Brimbelle Grandcolas.

Ces engagements se reflètent dans les résultats : pour la quatrième année consécutive, Disneyland Paris obtient 99/100 à l’index de l’égalité professionnelle.

Brimbelle reste optimiste, elle estime que les évolutions législatives et les initiatives des entreprises permettent de faire progresser l’égalité. "Quand on travaille sur ces sujets, on se doit d’être optimiste. Les choses avancent, et c’est encourageant."

Tags : disneyland paris, journée des femmes
