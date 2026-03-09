Vols affrétés, clients rapatriés... le point avec Cyrille Fradin (Fram-Promovacances)

Cette crise va coûter beaucoup d'argent à l’ensemble des acteurs du tourisme.

Les compagnies du Golfe ont globalement fait en sorte de proposer des alternatives avec peu de capacité et de donner de la visibilité aux professionnels, le tout à des prix raisonnables vu le conflit et la demande.



En revanche, nous avons eu des propositions de co-affrètement qui dépassaient l'entendement, très éloignés des standards du marché.



Les solutions trouvées pour rapatrier nos clients sont à des montants très, très éloignés de la normale, des tarifs que je n'avais jamais vus en 20 ans de carrière,

alors que c'est ce que nous proposons pour un avion de plus de 200 personnes.

Quelques rares clients ont pu bénéficier des vols de rapatriement, mais nous n’avons eu que de peu de visibilité sur ces lignes.



Nous devons saluer l'élan de la profession assistée de simples boucles WhatsApp, pour trouver des solutions en bonne intelligence, pour le bien de nos clients et de l'industrie touristique.



Aujourd'hui, nous regardons devant nous et nous suivons les possibilités offertes par les compagnies, comme Qatar, Gulf Air, Etihad et Emirates, pour les dossiers à venir.



Elles proposent une grande flexibilité pour les reports et les annulations sans frais. Nous avons donné la directive aux équipes d'annuler les départs concernés jusqu'au 17 mars, et nous suivons comme tous l'évolution du conflit



Personne ne peut présager de l’évolution du conflit, donc même s'il est possible de reproposer des vols via Dubaï ou Doha, nous ne le ferons pas tant que les conditions de sécurité et de stabilité ne seront pas pleinement réunies dans cette région du monde,