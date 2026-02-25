TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Marseille : le Forum Emploi Tourisme revient le 10 mars 2026

Des centaines de postes à pourvoir


À l’approche d’une saison estivale 2026 qui s’annonce soutenue, Marseille organise la 4e édition de son Forum Emploi Tourisme, le 10 mars à l’Espace Villeneuve-Bargemon. Gratuit et ouvert à tous, l’événement réunira recruteurs et candidats autour de centaines de postes à pourvoir dans l’hôtellerie, la restauration et les activités touristiques.


Rédigé par le Mardi 3 Mars 2026 à 14:48

Marseille organise la 4e édition de son Forum Emploi Tourisme - Illustration : Ville de Marseille
Marseille organise la 4e édition de son Forum Emploi Tourisme - Illustration : Ville de Marseille
Marseille s'apprête à accueillir la 4e édition du Forum Emploi Tourisme qui se tiendra le mardi 10 mars 2026 à l’Espace Villeneuve-Bargemon.

Organisé par l’Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès et la Ville de Marseille, l’événement est entièrement gratuit, tant pour les professionnels que pour les candidats.

Avec plus de 23 600 emplois directs (source : AGAM), le tourisme constitue l’un des piliers économiques de la Cité phocéenne.

La perspective d’un été 2026 soutenu accentue les besoins en personnel, notamment dans l’hôtellerie-restauration et les activités de loisirs.

Fort du succès des précédentes éditions, le forum entend faciliter la mise en relation directe entre recruteurs et candidats, sans prise de rendez-vous préalable.

L’événement est co-porté par plusieurs acteurs majeurs de l’emploi à Marseille, la Maison de l'Emploi de Marseille, la Cité des Métiers, la Mission Locale de Marseille et France Travail.

Une large palette de métiers

Des centaines de postes seront proposés. En hôtellerie, les recruteurs recherchent notamment des gouvernants d’étages, réceptionnistes ou bagagistes.

Côté restauration, les besoins concernent des cuisiniers, commis, serveurs, barmans, chefs de rang et plongeurs.

Enfin, dans le champ des activités touristiques, les offres couvrent des fonctions variées telles que guide de kayak, chargé d’accueil pour la location de vélos électriques, guide-conducteur de Tuk Tuk, agent d’accueil en boutique ou encore moniteur de voile.

L’Office de Tourisme sera également présent parmi les recruteurs, avec une quinzaine de postes saisonniers de conseillers en séjour "Hors les Murs", chargés d’informer les visiteurs dans les lieux emblématiques de la destination durant l’été.

De son côté, la Ville de Marseille proposera une cinquantaine de postes dans des secteurs variés.

Les offres sont ouvertes avec ou sans expérience. Les candidats seront orientés vers les opportunités les plus adaptées à leur profil et à leurs compétences.


Tags : forum emploi tourisme, marseille
