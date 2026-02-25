Marseille : le Forum Emploi Tourisme revient le 10 mars 2026

Des centaines de postes seront proposés. En hôtellerie, les recruteurs recherchent notamment des gouvernants d’étages, réceptionnistes ou bagagistes.



Côté restauration, les besoins concernent des cuisiniers, commis, serveurs, barmans, chefs de rang et plongeurs.



Enfin, dans le champ des activités touristiques, les offres couvrent des fonctions variées telles que guide de kayak, chargé d’accueil pour la location de vélos électriques, guide-conducteur de Tuk Tuk, agent d’accueil en boutique ou encore moniteur de voile.



L’Office de Tourisme sera également présent parmi les recruteurs, avec une quinzaine de postes saisonniers de conseillers en séjour "Hors les Murs", chargés d’informer les visiteurs dans les lieux emblématiques de la destination durant l’été.



De son côté, la Ville de Marseille proposera une cinquantaine de postes dans des secteurs variés.



Les offres sont ouvertes avec ou sans expérience. Les candidats seront orientés vers les opportunités les plus adaptées à leur profil et à leurs compétences.