LATAM Airlines ouvre une ligne directe entre Amsterdam et São Paulo

6 vols hebdomadaires à compter du 18 avril 2026


LATAM Airlines lancera, le 30 mars prochain, une nouvelle liaison directe entre Amsterdam-Schiphol et São Paulo-Guarulhos.


Rédigé par le Lundi 2 Mars 2026 à 17:47

LATAM Airlines lance une liaison directe entre Amsterdam-Schiphol et São Paulo-Guarulhos - DepositPhotos.com, Ranimiro
LATAM Airlines continue de renforcer son réseau entre l'Europe et l'Amérique du Sud en lançant une nouvelle liaison directe entre Amsterdam-Schiphol (AMS) et São Paulo-Guarulhos (GRU).

Le vol inaugural est prévu le 30 mars 2026.

La route sera opérée dans un premier temps à raison de 4 vols hebdomadaires, mais la compagnie a d’ores et déjà annoncé une augmentation de capacité à compter du 18 avril, passant à six fréquences par semaine, les lundis, mardis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches, avec un décollage à 13h10 et une arrivée à São Paulo le jour même à 20h20.

La liaison sera opérée en Boeing 787-9, configuré avec 30 sièges en classe affaires et 270 en classe économique.

Lire aussi : LATAM Airlines Group signe une année record


