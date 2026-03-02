LATAM Airlines ouvre une ligne directe entre Amsterdam et São Paulo

LATAM Airlines lance une liaison directe entre Amsterdam-Schiphol et São Paulo-Guarulhos - DepositPhotos.com, Ranimiro
LATAM Airlines continue de renforcer son réseau entre l'Europe et l'Amérique du Sud en lançant une nouvelle liaison directe entre Amsterdam-Schiphol (AMS) et São Paulo-Guarulhos (GRU).
Le vol inaugural est prévu le 30 mars 2026.
La route sera opérée dans un premier temps à raison de 4 vols hebdomadaires, mais la compagnie a d’ores et déjà annoncé une augmentation de capacité à compter du 18 avril, passant à six fréquences par semaine, les lundis, mardis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches, avec un décollage à 13h10 et une arrivée à São Paulo le jour même à 20h20.
La liaison sera opérée en Boeing 787-9, configuré avec 30 sièges en classe affaires et 270 en classe économique.
Lire aussi : LATAM Airlines Group signe une année record
