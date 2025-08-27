LATAM Airlines s’allie à Apple pour faciliter la localisation des bagages perdus

partager la position de l’objet

nous transportons plus de 40 millions de bagages par an, avec des taux de perte environ 50 % inférieurs à la moyenne du secteur. Mais nous savons qu’un bagage retardé peut être un problème majeur pour nos clients.



Cette fonctionnalité leur offre une plus grande tranquillité d’esprit tout en renforçant l’innovation technologique de notre groupe.