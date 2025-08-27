TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
LATAM Airlines s’allie à Apple pour faciliter la localisation des bagages perdus

AirTag et “Find My” pour renforcer la sécurité des bagages en voyage


LATAM Airlines déploie la fonction "Find My" d’Apple pour permettre aux passagers de partager la position de leurs bagages via AirTag ou accessoires compatibles.


Rédigé par le Mercredi 27 Août 2025

LATAM Airlines annonce l’activation de la fonctionnalité « partager la position de l’objet » d’Apple, destinée aux AirTag et autres accessoires compatibles avec le réseau “Find My”.

Cette initiative permet aux passagers de communiquer de manière sécurisée l’emplacement de leurs bagages directement à la compagnie, en cas de perte ou de retard.

Selon Paulo Miranda, vice-président en charge des clients de LATAM Airlines, "nous transportons plus de 40 millions de bagages par an, avec des taux de perte environ 50 % inférieurs à la moyenne du secteur. Mais nous savons qu’un bagage retardé peut être un problème majeur pour nos clients.

Cette fonctionnalité leur offre une plus grande tranquillité d’esprit tout en renforçant l’innovation technologique de notre groupe."

Comment fonctionne le suivi des bagages ?

Le partage de la position est simple et sécurisé. Le passager génère un lien depuis son iPhone, iPad ou Mac via l’application “Find My” et le communique dans sa déclaration de bagages retardés sur le site de SITA.

La position du bagage peut alors être suivie en temps réel par LATAM, et le partage se termine automatiquement dès que le bagage est retrouvé ou après sept jours.

Shawn Gregor, président de SITA pour les Amériques, souligne que "grâce à l’adoption de technologies intelligentes, les bagages mal acheminés en Amérique latine et dans les Caraïbes ont diminué de près de 15 % en 2024.

LATAM s’inscrit dans cette dynamique en utilisant AirTags et SITA WorldTracer® pour améliorer l’efficacité et la sécurité des voyages."

Sécurité et confidentialité garanties

La technologie repose sur le réseau “Find My”, composé de plus d’un milliard d’appareils Apple utilisant Bluetooth pour localiser des objets à proximité.

L’ensemble du processus est chiffré de bout en bout et anonyme : ni Apple, ni les fabricants d’accessoires, ni LATAM ne peuvent consulter la position des bagages.

La fonctionnalité nécessite iOS 18.2, iPadOS 18.2 ou macOS 15.2, ou versions ultérieures


