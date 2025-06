Voyager avec un iPhone ? Apple Wallet fait le plein de nouveautés !

Avec iOS 26, Apple Wallet propose d'autres services pour les voyageurs. Les cartes d’embarquement intègrent désormais des plans détaillés des aéroports, un guidage pas à pas vers les portes via Apple Maps.



Un raccourci permet aussi un accès direct au suivi des bagages AirTag directement depuis l’application Apple Wallet. Grâce à la compatibilité avec Find My et les AirTags, il est désormais possible de localiser ses valises directement depuis sa carte d’embarquement. En cas de perte, vous pouvez signaler un bagage manquant, et recevoir des alertes lorsqu’il est retrouvé ou à proximité.



Autre nouveauté : les cartes d’embarquement prennent désormais en charge Live Activities , qui permet de suivre l’état d’un vol sur l’écran verrouillé, directement depuis Wallet . Ces Live Activities affichent en temps réel les informations clés du vol – statut, porte, heure d’arrivée prévue – et sont partageables avec des proches via Messages.