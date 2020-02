Guide de voyages : après Google, Apple se lance dans la bataille avec Plans

Nous sommes profondément investis et nous avons demandé de reconstruire Plans à partir de zéro pour réinventer la façon dont la cartographie améliore la vie des gens, de la navigation au travail ou à l'école ou la planification de vacances.

L'achèvement de la nouvelle carte aux États-Unis et la fourniture de nouvelles fonctionnalités comme Look Around et Collections sont des étapes importantes pour donner vie à cette vision.



Nous sommes impatients de proposer cette nouvelle carte au reste du monde à partir de l'Europe plus tard cette année.

Alors que Google Maps poursuit son chemin dans le monde du tourisme intégrant au fur et à mesure diverse verticale, comme les réservations de tables aux restaurants ou encore des activités de loisirs sans sortir de l'application, Apple a décidé de répliquer.Le principal concurrent de Google au NASDAQ (indice boursier à New York) a annoncé la sortie prochaine de sa nouvelle version de son application de cartographie à savoir Plans, non seulement aux USA, mais aussi en Europe.Contre plusieurs milliards de dollars d'investissement, l'inventeur de l'IPhone, a voulu se mettre à la page et concurrencer la forme de Mountain View dans un domaine laissé totalement à l'abandon.Et la volonté de l'entreprise dont le siège est basé à Cupertino est tout simplement de réinventer le guidage et les fonctionnalités de Maps." expliquait Eddy Cue, vice-président directeur d'Apple Software and Services.