Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Deux navires, deux expériences uniques, et des offres exceptionnelles à saisir.


En Polynésie française, il existe des voyages qui ne se contentent pas de montrer des paysages : ils racontent des histoires, dévoilent des modes de vie, et plongent les voyageurs dans un quotidien authentique, loin des circuits touristiques classiques. C’est ce que propose Aranui Cruises depuis plus de quarante ans. Pour toute réservation effectuée avant le 31 décembre 2025, profitez de remises allant de 10 % à 15 % sur les croisières 2027.


Rédigé par Aranui Cruises le Lundi 24 Novembre 2025

Aranoa © Aranui Cruises
Aranoa © Aranui Cruises
TAP Air Portugal

Aranui Cruises enrichit son expérience d’une nouveauté majeure attendue pour 2027 : la compagnie opérera sur deux navires. D’un côté, l’Aranui 5, cargo-mixte emblématique et véritable lien de vie avec les Marquises, qui perpétue l’esprit originel de la compagnie.

De l’autre, l’Aranoa, un navire plus moderne et spacieux, pensé pour ouvrir de nouveaux horizons et explorer des itinéraires encore plus variés, des Australes à Pitcairn, en passant par les Tuamotu.

Deux navires, deux identités, une même promesse : l’immersion polynésienne

Aranui 5 © Filip Kulisev
Aranui 5 © Filip Kulisev
L’un des atouts majeurs d’Aranui Cruises réside dans sa capacité à offrir une expérience profondément enracinée dans la culture polynésienne, tout en répondant aux attentes d’une clientèle exigeante en quête d’authenticité. Pour les agents de voyages, c’est une proposition rare : un produit hybride, qui séduit aussi bien les amateurs d’expédition que les voyageurs en recherche d’immersion humaine.

À bord de l’Aranui 5 comme de l’Aranoa, cette identité se traduit de manière tangible :

Un équipage majoritairement polynésien, garant d’un accueil chaleureux et d’une transmission sincère des traditions locales.
Des guides professionnels, capables d’accompagner les voyageurs et d’enrichir chaque escale par des anecdotes historiques et culturelles.
Des excursions incluses et élaborées en partenariat direct avec les communautés locales, gage d’authenticité et de découvertes inédites des îles visitées.
Une ambiance résolument conviviale, loin des codes impersonnels des grands paquebots. Sur l’Aranui, les voyageurs se côtoient, échangent, partagent des temps forts avec l’équipage.
Une découverte des îles au rythme du fret, véritable signature de la compagnie : les passagers observent les manœuvres, comprennent la logistique insulaire, et vivent une expérience au plus près du quotidien des habitants.

Que l’on choisisse le cachet authentique de l’Aranui 5 ou le confort moderne de l’Aranoa, l’esprit de la compagnie demeure inchangé. Depuis ses débuts, Aranui s’est donnée pour mission de relier des îles éloignées, de préserver un lien essentiel entre les communautés et de partager la culture polynésienne avec ceux qui voyagent à son bord.

Des itinéraires emblématiques et de nouvelles routes à explorer en 2027

Mangareva © Lionel Gouverneur
Mangareva © Lionel Gouverneur
À partir de 2027, l’Aranui 5 proposera proposera 19 croisières exclusivement dédiées aux Marquises, son itinéraire signature en poursuivant ainsi sa mission historique au cœur de l’archipel. Ces itinéraires de 13 jours/12 nuits offrent un condensé du patrimoine culturel marquisien : rencontres avec les artisans, découverte des villages, chants, danses, traditions, paysages volcaniques et ambiance insulaire unique.

Pont piscine Aranoa © Aranui Cruises
Pont piscine Aranoa © Aranui Cruises
Parmi ces départs, l’un sera dédié au Festival des Marquises (Matavaa), célébration culturelle organisée tous les quatre ans.
Avec environ 230 passagers, l’Aranui 5 conserve une taille humaine qui contribue à l’ambiance conviviale du voyage. Le navire propose également un restaurant, plusieurs bars, une piscine extérieure et des espaces dédiés aux conférences et au divertissement à bord.

L’Aranoa assurera l’ensemble des nouveaux itinéraires avec 14 départs, incluant les Australes (avec ou sans Rapa), les Gambier & Pitcairn, les Tuamotu et le Festival des Marquises.
Avec cette gamme d’itinéraires, l’Aranoa ouvre la voie à une exploration plus vaste de la Polynésie, complémentaire du programme marquisien assuré par l’Aranui 5.
Neuf, moderne et conçu pour élargir les possibilités d’exploration, l’Aranoa transportera 200 passagers, à bord de ses 91 cabines dont la majeure partie avec balcon privé, permettant de profiter des paysages insulaires au fil de la navigation. L’ensemble a été pensé pour offrir un confort moderne, avec ses nombreux espaces communs incluant restaurants, piscines à remous, bars, salles de sport, spa & tatouage, tout en préservant l’esprit authentique de la compagnie.

Un excellent moyen de découvrir la Polynésie pour un premier voyage… ou un retour

Arrival Raivavae © Aranui Cruises
Arrival Raivavae © Aranui Cruises
Les croisières Aranui représentent l’un des moyens les plus complets et accessibles pour découvrir la Polynésie française.
Pour une première visite, elles évitent les contraintes logistiques inter-îles, offrent un accompagnement constant grâce aux équipes polynésiennes et un panorama culturel et géographique très complet.
Pour un retour, elle permet de s’aventurer vers des régions plus reculées — Australes, Pitcairn — rarement incluses dans un premier séjour.

Parfaites pour les amoureux de voyages aux confins du monde, qu’ils soient expérimentés ou qu’ils découvrent la destination, les croisières Aranui offrent une immersion progressive et sensible dans la diversité des archipels polynésiens. En combinant les itinéraires historiques de l’Aranui 5 et les nouveaux horizons de l’Aranoa, la saison 2027 dessine une exploration cohérente et riche : Marquises, Australes, Gambier, Tuamotu et Pitcairn.

Anticiper pour voyager sereinement en 2027

Suite Premium Aranoa © Aranui Cruises
Suite Premium Aranoa © Aranui Cruises
Avec l’arrivée de l’Aranoa, Aranui Cruises propose aux voyageurs d’anticiper leur aventure polynésienne dans les meilleures conditions, grâce aux offres early bird valables jusqu’au 31 décembre 2025. Non cumulable avec d’autres promotions.

Sur l’Aranui 5 : -10 % sur tous les départs Marquises 2027
L’offre s’applique à l’ensemble des 19 croisières programmées, y compris le départ dédié au Festival des Marquises, événement culturel majeur organisé tous les quatre ans. Une opportunité intéressante pour ceux qui souhaitent sécuriser leur cabine à bord du navire historique de la compagnie.

Sur l’Aranoa : -15 % sur tous les itinéraires 2027
Cette réduction concerne l’ensemble des 14 croisières assurées par le nouveau navire, qu’il s’agisse des Australes, des Gambier, de Pitcairn, des Tuamotu ou de la croisière spéciale Festival des Marquises. À l’exception des deux premières croisières inaugurales qui bénéficient déjà une réduction de -20%.

Les programmes quotidiens 2027 sont également disponibles, offrant un aperçu détaillé de chaque journée à terre et à bord. Une façon concrète de se projeter dans l’expérience Aranui et de préparer son voyage en toute sérénité.

Les Croisières Aranui : Contact et renseignements

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises
Bureau de représentation marketing de l’Aranui en Europe
Email : croisieres@aranui.info
Téléphone : +33.(0)1.43.31.25.34
Site web : www.aranui.com


