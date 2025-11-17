Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Avec l’arrivée de l’Aranoa, Aranui Cruises propose aux voyageurs d’anticiper leur aventure polynésienne dans les meilleures conditions, grâce aux offres early bird valables jusqu’au 31 décembre 2025. Non cumulable avec d’autres promotions.



● Sur l’Aranui 5 : -10 % sur tous les départs Marquises 2027

L’offre s’applique à l’ensemble des 19 croisières programmées, y compris le départ dédié au Festival des Marquises, événement culturel majeur organisé tous les quatre ans. Une opportunité intéressante pour ceux qui souhaitent sécuriser leur cabine à bord du navire historique de la compagnie.



● Sur l’Aranoa : -15 % sur tous les itinéraires 2027

Cette réduction concerne l’ensemble des 14 croisières assurées par le nouveau navire, qu’il s’agisse des Australes, des Gambier, de Pitcairn, des Tuamotu ou de la croisière spéciale Festival des Marquises. À l’exception des deux premières croisières inaugurales qui bénéficient déjà une réduction de -20%.



Les programmes quotidiens 2027 sont également disponibles, offrant un aperçu détaillé de chaque journée à terre et à bord. Une façon concrète de se projeter dans l’expérience Aranui et de préparer son voyage en toute sérénité.