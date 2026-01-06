TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Climats du Monde : et si vous vendiez Bali… hors saison ? (Vidéos)

Un éductour qui bouscule les idées reçues


Souvent cantonnée aux mois de juillet et août, Bali se révèle pourtant sous un tout autre visage en Hiver. C’est ce qu’ont pu constater une dizaine d’agents de voyages lors d’un éductour organisé par Climats du Monde, fin novembre. Moins fréquentée, plus verte et plus immersive, et en pleine fête religieuse, l’île indonésienne interroge le modèle saisonnier classique et ouvre de nouvelles perspectives pour la distribution.


TAP Air Portugal
En pleine saison des pluies, les professionnels découvrent une météo rythmée par des averses souvent courtes, laissant place à de larges plages de ciel dégagé.

Un phénomène qui transforme les paysages de Bali sans empêcher les visites. « On s’attendait à devoir adapter constamment le programme proposé par Climats du Monde, mais au final, la pluie donne une ambiance feutrée, presque mystique. C’est même très beau au niveau des cascades qui gagnent en puissance et des rizières d’un vert éclatant», confie Antoine Napoletano, directeur commercial chez Valeurs Assurance.

La moindre affluence à cette saison modifie également le rapport aux sites emblématiques. Besakih, Gunung Kawi ou Tanah Lot se visitent dans des conditions plus sereines, sans files d’attente, et ce malgré les grands festivals religieux qui rythment cette période de l’année.

« Sous la pluie, les temples prennent une autre dimension. On est plus attentif, plus silencieux », observe Manon Debarros d’Havas Voyage, marquée par la visite des sanctuaires, des tombes royales creusées dans la roche et des nombreuses offrandes disséminées aux quatre coins de l’île.

Bali sous la pluie : des activités adaptées à la saison

L’itinéraire imaginé par Climats du Monde mise sur une découverte progressive de Bali, de Sanur à la côte ouest, en passant par Sidemen, Kintamani ou Pekutatan.

En cette saison, l’exploration se fait au rythme de la nature. Les randonnées dans les rizières et les plantations demandent davantage d’attention, les sentiers pouvant être glissants. « C’était un peu sportif, mais les paysages étaient à couper le souffle. Bali est extraordinaire», témoigne Zoulikha Ouchann conseillère chez E.Leclerc Voyages, après une marche dans la vallée de Sidemen.

Autre temps fort du séjour : l’immersion chez l’habitant. Accueillis par une famille de fermiers, les participants peuvent participer à la préparation des offrandes, à la fabrication de galettes de riz, puis au travail dans les rizières, jusqu’au labour avec les bœufs.

« Je ne pensais jamais faire ça de ma vie. C'était complètement hors du temps », confie Laurène Pons
de l'agence Selectour de Villefranche-sur-Saône, soulignant la dimension humaine et culturelle de l’expérience.

La saison « verte », période clé du cycle agricole, offre ainsi un éclairage concret sur l’organisation sociale balinaise, profondément liée à la terre et aux rituels.

Des hébergements pour tous les goûts

Les hébergements participent également au dépaysement, quelle que soit la saison. Souvent intégrés à leur environnement, ils offrent un contraste marqué entre journées actives et soirées plus contemplatives.

« On termine les journées dans des hôtels très confortables, parfois isolés, au milieu de paysages impressionnants », résume Céline Deraev agent de voyages chez Cap 5 Voyages, après une nuit à Antagana Retreat.

Les hébergements sélectionnés, majoritairement des hôtels et des écolodges intégrés à leur environnement, sont aussi dépaysants été comme hiver. Piscines ouvertes sur les rizières, jardins luxuriants, spas abrités… « On termine les journées dans des hôtels somptueux, au milieu de nulle part. C’est magique », reprend Céline Deraev.

Parmi les options proposées :
Sanur Resort Watu Jimbar (3*) : idéal pour profiter des plages et de l’animation locale.
Wapa di Ume (3*) et Awatara Boutique Resort (3*) : situés au cœur des rizières, ces lodges offrent calme, immersion dans la nature et piscines ouvertes.
Antagana Retreat (4*) : pour ceux qui recherchent déconnexion et confort.
Puri Dajuma Beach Eco Resort & Spa (4*) : combine confort balnéaire et démarche écoresponsable.
Hampton by Hilton Dubai Al Barsha (3*) : pour une étape urbaine pratique et confortable.

Quel que soit le choix, ces hôtels permettent de terminer les journées dans un cadre relaxant et dépaysant, entre piscines, terrasses sur la nature ou spas abrités, tout en restant connectés à l’ambiance locale ou à un confort plus international.

Un enjeu de repositionnement pour les professionnels

Au-delà de l’expérience vécue, cet éductour répond à la demande de voyageurs en recherche de destinations plus intimes ou moins coûteuses. Selon les professionnels sur place, la basse saison offre des tarifs plus attractifs, avec des réductions pouvant aller jusqu’à 20 à 30 % sur les hôtels et certaines prestations, tout en conservant un service de qualité.

Pour proposer cette (basse ou moyenne) saison les agents de voyages sont invités à sortir du classique argumentaire balnéaire et à mettre en avant d’autres atouts de l’île: immersion culturelle, nature et spiritualité. « Le but était vraiment de montrer un autre visage de Bali, loin des zones les plus touristiques. Je pense que les agents ont découvert la destination comme ils ne l’imaginaient pas », souligne Amanda Geraud, directrice des ventes et accompagnatrice de cet eductour Climats du Monde.

