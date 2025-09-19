TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Climats du Monde vise 65 M€ de chiffre d’affaires en 2026 [ABO]

Les collections thématiques s’enrichissent avec des circuits exclusifs


Après une année 2024 exceptionnelle (53 M€ de chiffre d’affaires, +25% par rapport à 2023 et près de 6 M€ de bénéfices), le tour-opérateur spécialiste Climats du Monde poursuit sa croissance. Porté par la dynamique de ses destinations phares en Asie, le TO prévoit 58 M€ en 2025 et vise 65 M€ dès 2026.


Rédigé par le Vendredi 19 Septembre 2025

Le Vietnam enregistre une hausse de +40% de pax et de chiffre d’affaires, devenant ainsi la 2e destination de Climats du Monde, derrière la Thaïlande - Depositphotos.com, degist83
« 2024 a été une très belle année, tous les voyants étaient au vert pour l'ensemble des destinations, se réjouit Olivia Calvin, la directrice commerciale de Climats du Monde.

Il y avait également un effet de "revenge travel". Nous avons réalisé plus de 25% de croissance.

Cette année, nous anticipons une progression plus modérée, mais les résultats restent bons. Nous continuons à proposer davantage de disponibilité et à négocier au mieux nos offres. »

Climats du Monde propose des stocks aériens garantissant disponibilités et tarifs compétitifs, avec des compagnies renommées telles que Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines, Malaysia Airlines, Singapore Airlines, Eva Air et All Nippon Airways, au départ de Paris et de province.

Avant la pandémie, le tour-opérateur était déjà fortement implanté en Asie. « Cette région a mis plus de temps à redémarrer, mais aujourd’hui elle assure une stabilité précieuse et nous permet de proposer un excellent rapport qualité-prix, explique Olivia Calvin.

L’Asie a le vent en poupe et nous y sommes impliqués depuis longtemps, ce n’est pas par opportunisme. »

L’Asie, moteur de croissance

L’Asie demeure la principale région de production du TO, portée par le Vietnam qui enregistre une hausse de +40% en nombre de voyageurs et en chiffre d’affaires, dépassant les 7 000 clients et devenant ainsi la deuxième destination derrière la Thaïlande.

« Le Français est passionné d’histoire, ce qui explique son attachement au Vietnam. De plus, la stabilité tarifaire et le développement des aéroports d’Hô-Chi-Minh-Ville et de Hanoï facilitent l’accès à la destination. L’augmentation du nombre de compagnies aériennes améliore aussi les tarifs », précise Olivia Calvin.

Le Japon progresse de +15%, suivi de la Corée du Sud. L’Inde, le Népal et le retour de la Chine en 2025 enregistrent également une forte croissance.

« Il y a un véritable engouement pour la Chine en circuit. La levée du visa a beaucoup contribué à son retour », ajoute Olivia Calvin.

Egypte, Brésil, Costa Rica, Tanzanie...

L’Égypte se distingue par une croissance de +25% grâce aux séjours haut de gamme, aux dahabeyas et aux offres à la carte.

En Amérique Latine, le Brésil, le Costa Rica et l’Argentine restent les destinations phares, avec le Mexique et la Colombie en soutien, principalement via des circuits accompagnés et des autotours.

Le continent africain renforce également son attractivité. La Tanzanie rejoint désormais le Top 5 des destinations de Climats du Monde avec +11% de croissance, suivie de l’Afrique du Sud et du Kenya. « Depuis fin juin, le placement des compagnies aériennes tanzaniennes sur liste noire par la Commission européenne a un impact, mais nous avons des solutions pour maintenir nos programmes », précise Olivia Calvin.

Des circuits toujours plus diversifiés

Spécialiste des circuits, le TO propose près de 500 itinéraires accompagnés en départ garanti dès deux personnes, avec de nombreuses nouveautés pour 2026 : circuits privatifs, combinés originaux et circuits inédits au Vietnam, en Thaïlande, en Inde, en Indonésie ou en Chine.

Les collections thématiques s’enrichissent également avec des circuits exclusifs « Women Only » et des voyages Éthiques & Responsables.

« Nous proposons toujours plus de programmes en petits groupes, des circuits privés originaux répondant aux critères de nos voyages éthiques et responsables.

Le développement de nos collections prestige reflète également les demandes croissantes de sur-mesure, avec des itinéraires exceptionnels au Vietnam ou en Inde, comme dans le Karnataka », détaille Olivia Calvin.

Une équipe commerciale renforcée

Climats du Monde présentera sa brochure 2026 à l'occasion de l'IFTM Top Resa du 23 au 25 septembre 2025 - Visuel : Climats du Monde
Pour accompagner cette croissance, Climats du Monde renforce son équipe, notamment avec un nouveau commercial en Rhône-Alpes.

Le TO multipliera workshops et éductours en 2025 et 2026, à Bali, au Vietnam et au Sri Lanka, pour permettre aux agents de voyages de mieux connaître et vendre ses offres.

Une nouvelle brochure sera dévoilée lors de l’IFTM Top Resa, du 23 au 25 septembre 2025, avant sa distribution en agences en octobre, accompagnée de PLV pour renforcer la visibilité du TO.

L’équipe sera présente sur le stand H064 du Village des TO.

La brochure est à retrouver sur brochuresenligne.com



