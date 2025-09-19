Climats du Monde vise 65 M€ de chiffre d’affaires en 2026 [ABO]

« 2024 a été une très belle année, tous les voyants étaient au vert pour l'ensemble des destinations

Il y avait également un effet de "revenge travel". Nous avons réalisé plus de 25% de croissance.



Cette année, nous anticipons une progression plus modérée, mais les résultats restent bons. Nous continuons à proposer davantage de disponibilité et à négocier au mieux nos offres. »

« Cette région a mis plus de temps à redémarrer, mais aujourd’hui elle assure une stabilité précieuse et nous permet de proposer un excellent rapport qualité-prix,

L’Asie a le vent en poupe et nous y sommes impliqués depuis longtemps, ce n’est pas par opportunisme. »