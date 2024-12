Climats du Monde prêt à conquérir 2025 !

"La Thaïlande compte 77 départements, dont 55 sont très peu connus. Nous souhaitons les valoriser" ajoute t-il. Ce que confirme Christine Crispin : "Nous continuons en tant que spécialiste à dénicher de nouvelles destinations et à aller chercher de nouvelles pépites."



Prakit Saiporn profitera d'ailleurs de ce déplacement à Marseille, pour former les équipes du voyagiste mercredi 18 décembre 2024.



Si Climats du Monde a renforcé sa présence sur ses destinations asiatiques historiques, le TO a aussi enrichi son offre, à l'image du Japon.



"C'est une destination qui est en train d'exploser" nous confirme la dirigeante de Climats du Monde. Désormais 4e destination du voyagiste, le TO a concocté en 2025, 30 programmes dont de nombreux circuits, des programmes en liberté et la possibilité de réserver son entrée à l’Exposition Universelle d’Osaka 2025 ou encore de combiner avec un circuit en Corée du Sud.



Toujours en Asie : la Chine fait aussi son grand retour en 2025, Taiwan fait son entrée dans la production, sans oublier 3 nouveaux circuits privés sur l'Inde.