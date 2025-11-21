Hiver : un marché en zigzag chez les tour-opérateurs

Pour l’hiver 2025-2026, le Vietnam séduit par ses tarifs aériens compétitifs, ses itinéraires variés et son exemption de visa - Depositphotos.com, suchan
Olivia Calvin, directrice commerciale de Climats du Monde, note un léger ralentissement depuis octobre sur les demandes Asie mais précise : « On devrait finir l’année ISO par rapport à 2024 ».
Didier Sylvestre d’Exotismes résume : « L’année est contrastée. Les six premiers mois ont été plombés par les émeutes en Martinique, le cyclone à Maurice-Réunion et le chikungunya, impactant les réservations sur l’hiver aux Antilles, même si aujourd'hui on voit un retour à la normale. Heureusement, nos combinés d’îles, Tahiti et ses îles et les Seychelles, affichent des progressions autour de +20 à +25% »
Chez Voyamar et Héliades, Aurélien Aufort constate un début de saison solide : « Les 18 premiers jours de novembre sont excellents, avec +15% chez Voyamar et +30% chez Héliades ».
Chez ÔVoyages, Samia Benslimane décrit une dynamique plutôt correcte avec un cycle atypique : « Des bookings forts en amont, un creux, puis une reprise plus tard ».
Didier Sylvestre d’Exotismes résume : « L’année est contrastée. Les six premiers mois ont été plombés par les émeutes en Martinique, le cyclone à Maurice-Réunion et le chikungunya, impactant les réservations sur l’hiver aux Antilles, même si aujourd'hui on voit un retour à la normale. Heureusement, nos combinés d’îles, Tahiti et ses îles et les Seychelles, affichent des progressions autour de +20 à +25% »
Chez Voyamar et Héliades, Aurélien Aufort constate un début de saison solide : « Les 18 premiers jours de novembre sont excellents, avec +15% chez Voyamar et +30% chez Héliades ».
Chez ÔVoyages, Samia Benslimane décrit une dynamique plutôt correcte avec un cycle atypique : « Des bookings forts en amont, un creux, puis une reprise plus tard ».
Dernière minute : le retour en force
Tous observent un retour massif de la dernière minute.
Olivia Calvin explique : « On constate beaucoup de demandes pour janvier-février alors qu’on est fin novembre, mais les tarifs et la disponibilité ne suivent plus ».
Didier Sylvestre confirme : « C’est carrément la tendance, surtout sur le long-courrier où la dernière minute se fait désormais entre une semaine et quinze jours ».
Samia Benslimane souligne le retour d’un comportement pré-Covid : « La dernière minute reprend de plus en plus de place alors qu’on pensait ce comportement disparu ».
Et dans le même temps, Exotismes observe également l’anticipation longue : « Nous avons ouvert les ventes 2027 et fait +50% par rapport à l’an dernier », précise Didier Sylvestre.
Olivia Calvin explique : « On constate beaucoup de demandes pour janvier-février alors qu’on est fin novembre, mais les tarifs et la disponibilité ne suivent plus ».
Didier Sylvestre confirme : « C’est carrément la tendance, surtout sur le long-courrier où la dernière minute se fait désormais entre une semaine et quinze jours ».
Samia Benslimane souligne le retour d’un comportement pré-Covid : « La dernière minute reprend de plus en plus de place alors qu’on pensait ce comportement disparu ».
Et dans le même temps, Exotismes observe également l’anticipation longue : « Nous avons ouvert les ventes 2027 et fait +50% par rapport à l’an dernier », précise Didier Sylvestre.
Asie : Vietnam et Thaïlande en tête, la Chine et les Philippines sur la lancée
Le Vietnam est la locomotive de l’hiver. Olivia Calvin détaille : « Les tarifs aériens sont compétitifs, les itinéraires nombreux et variés, la destination est encore préservée et l’exemption de visa facilite le voyage ».
Chez Climats du Monde, la Thaïlande reste n°1 en volume mais en léger retrait, tandis que le Sri Lanka repart grâce à une meilleure stabilité politique et une image de grand bol de vert.
Aurélien Aufort confirme le succès du Vietnam et de la Thaïlande : « On a encore des belles années de croissance sur l’Asie malgré l’aérien toujours élevé ».
La Chine et les Philippines sont également plébiscitées. Olivia Calvin note : « La Chine partait de bas mais les croissances sont à trois chiffres grâce à la réouverture et au retour des compagnies aériennes ».
Pour les Philippines, « c’est notre destination qui performe le mieux avec beaucoup de combinés et de demandes à la carte ».
Chez Climats du Monde, la Thaïlande reste n°1 en volume mais en léger retrait, tandis que le Sri Lanka repart grâce à une meilleure stabilité politique et une image de grand bol de vert.
Aurélien Aufort confirme le succès du Vietnam et de la Thaïlande : « On a encore des belles années de croissance sur l’Asie malgré l’aérien toujours élevé ».
La Chine et les Philippines sont également plébiscitées. Olivia Calvin note : « La Chine partait de bas mais les croissances sont à trois chiffres grâce à la réouverture et au retour des compagnies aériennes ».
Pour les Philippines, « c’est notre destination qui performe le mieux avec beaucoup de combinés et de demandes à la carte ».
Moyen-Orient et Afrique : Égypte, Jordanie et Émirats en plein essor
L’Égypte explose tous les indicateurs. Aurélien Aufort : « C’est la plus forte croissance. La demande explose sur tous les budgets ». Un nouveau club à Hurghada renforce l’attractivité.
Samia Benslimane ajoute : « L’Égypte cartonne, et la Jordanie fonctionne très bien ». Les Émirats profitent du retour de confiance : « Les volumes doublent par rapport à l’an dernier », confirme Aurélien Aufort.
Samia Benslimane ajoute : « L’Égypte cartonne, et la Jordanie fonctionne très bien ». Les Émirats profitent du retour de confiance : « Les volumes doublent par rapport à l’an dernier », confirme Aurélien Aufort.
Amérique latine : Brésil et Mexique en forte hausse
Autres articles
-
Travel Explorer : quelle valeur ajoutée pour les agences ?
-
Riviera Maya : Exotismes lance la 9e Ruée vers l’Or
-
Antilles françaises : Guadeloupe et Martinique veulent impulser un nouvel élan
-
Climats du Monde vise 65 M€ de chiffre d’affaires en 2026 [ABO]
-
Voyamar, la Française des Circuits visent la place de numéro 1 sur les circuits [ABO]
Le Brésil est la surprise majeure. Pour Voyamar, c’est un hiver historique : « En 23 ans, je n’avais jamais vu le Brésil performer autant », insiste le directeur général du tour-operating du groupe Marietton, malgré un coût élevé et plusieurs vols intérieurs.
Le Mexique rebondit grâce à l’effet dollar et une meilleure capacité aérienne et un retrait du marché américain. Climats du Monde affiche également +24% sur le Costa Rica et de belles croissances sur l’Équateur et le Guatemala.
Exotismes observe un bon comportement général en République dominicaine et Cancún : « La reprise a été facilitée par le retour des vols Air France, Air Caraïbes et des solutions canadiennes », explique Didier Sylvestre.
L’hiver 2025-2026 se dessine comme un terrain de montagnes russes où la prudence et la réactivité des acteurs deviennent des armes clés. Entre destinations « locomotives », surprises inattendues et last minute omniprésent, le marché prouve qu’il est loin d’avoir dit son dernier mot.
Le Mexique rebondit grâce à l’effet dollar et une meilleure capacité aérienne et un retrait du marché américain. Climats du Monde affiche également +24% sur le Costa Rica et de belles croissances sur l’Équateur et le Guatemala.
Exotismes observe un bon comportement général en République dominicaine et Cancún : « La reprise a été facilitée par le retour des vols Air France, Air Caraïbes et des solutions canadiennes », explique Didier Sylvestre.
L’hiver 2025-2026 se dessine comme un terrain de montagnes russes où la prudence et la réactivité des acteurs deviennent des armes clés. Entre destinations « locomotives », surprises inattendues et last minute omniprésent, le marché prouve qu’il est loin d’avoir dit son dernier mot.
Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com
Voir tous les articles de Caroline Lelievre
Voir tous les articles de Caroline Lelievre