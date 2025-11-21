Hiver : un marché en zigzag chez les tour-opérateurs

« On devrait finir l’année ISO par rapport à 2024 ».

« L’année est contrastée. Les six premiers mois ont été plombés par les émeutes en Martinique, le cyclone à Maurice-Réunion et le chikungunya, impactant les réservations sur l’hiver aux Antilles, même si aujourd'hui on voit un retour à la normale. Heureusement, nos combinés d’îles, Tahiti et ses îles et les Seychelles, affichent des progressions autour de +20 à +25% »

« Les 18 premiers jours de novembre sont excellents, avec +15% chez Voyamar et +30% chez Héliades ».

« Des bookings forts en amont, un creux, puis une reprise plus tard ».