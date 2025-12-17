Elux Group ouvre son business aux apporteurs d'affaires et agents indépendants

"Nous prenons en charge tout l’administratif et l'opérationnel pour qu’ils se consacrent à leurs clients et à ce qui fait leur force : le conseil et la création de voyages uniques" ajoute Frédéric Savoyen.



En effet, si les Travel Designers s'occupent d'élaborer le voyage et d'effectuer les pré-réservations, tout le back-office est ensuite géré par Elux Group. Une équipe est en charge de revalider l'ensemble du voyage, de s'occuper de la confirmation des réservations, d'effectuer les documents administratifs si besoin (type ESTA, e-visa...) et de tous les détails techniques.



Pour les Ambassadeurs en revanche, une fois le contact établi, le relais est pris directement par les Travel Designers "maison" pour s'occuper de tout le processus de vente.



"Il est très compliqué de trouver des agents de voyages expérimentés pour les recruter, et certains souhaitent travailler à distance, ils ont déjà leurs fichiers clients, cela va dans le sens de l'histoire" ajoute le dirigeant d'Elux Group.