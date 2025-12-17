TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Elux Group ouvre son business aux apporteurs d'affaires et agents indépendants

Segment du voyage de luxe et premium


Elux Group lance un programme d’Ambassadeurs destiné aux Travel Designers indépendants et aux apporteurs d’affaires disposant d’un réseau haut de gamme. Objectif : proposer un modèle encadré, légal et clé en main sur le segment du voyage luxe et premium.


Jeudi 18 Décembre 2025

Frédéric Savoyen, CEO Elux Groupe.@elux group
Frédéric Savoyen, CEO Elux Groupe.@elux group
Aerticket
Elux Group lance un véritable programme d'Ambassadeurs.

Eluxtravel et La Route des Voyages, les deux marques du groupe souhaitent mettre en place un nouveau modèle de collaboration destiné aux indépendants du voyage et aux passionnés disposant d’un réseau qualifié.

"Nous ciblons en effet deux catégories de personnes. D'une part les Travel Designers indépendants qui veulent voler de leurs propres ailes mais qui veulent bénéficier d'une structure immatriculée, de nos accords commerciaux et de notre back office.

D'autre part des apporteurs d'affaires qui ont un réseau de clients consommateurs d'offres luxe ou premium" explique Frédéric Savoyen, dirigeant d'Elux Group

Programme Ambassadeurs Elux Group : plus de 70 candidatures et 8 sélectionnés

Ce modèle d'agents de voyages indépendants sur le segment luxe rattachés à une structure existe déjà depuis plus d'une décennie de l'autre côté de l'Atlantique et Outre-Manche avec des acteurs comme 360 Private Travel.

"En France, nous connaissons déjà les apporteurs d'affaires pour les groupes ou pour la vente de séjours plus classiques. Mais ce que nous recherchons ce sont des personnes expérimentées dans le segment premium et haut de gamme capables de vendre notre offre ou des Ambassadeurs disposant d'un carnet d'adresses CSP+ ou CSP++. Nous avons par exemple une personne qui travaille chez Sotheby's." ajoute Frédéric Savoyen.

Déjà Elux Group a reçu plus de 70 candidatures, seuls 4 Travel Designers et 4 Ambassadeurs ont été retenus, preuve que la sélection est resserrée.

Les Travel Designers et Ambassadeurs bénéficient de tout le back office d'Elux Group

"Nous prenons en charge tout l’administratif et l'opérationnel pour qu’ils se consacrent à leurs clients et à ce qui fait leur force : le conseil et la création de voyages uniques" ajoute Frédéric Savoyen.

En effet, si les Travel Designers s'occupent d'élaborer le voyage et d'effectuer les pré-réservations, tout le back-office est ensuite géré par Elux Group. Une équipe est en charge de revalider l'ensemble du voyage, de s'occuper de la confirmation des réservations, d'effectuer les documents administratifs si besoin (type ESTA, e-visa...) et de tous les détails techniques.

Pour les Ambassadeurs en revanche, une fois le contact établi, le relais est pris directement par les Travel Designers "maison" pour s'occuper de tout le processus de vente.

"Il est très compliqué de trouver des agents de voyages expérimentés pour les recruter, et certains souhaitent travailler à distance, ils ont déjà leurs fichiers clients, cela va dans le sens de l'histoire" ajoute le dirigeant d'Elux Group.

Frédéric Savoyen pilote la délégation "commerce illégal" des EDV : "il n'y a aucune contradiction"

Frédéric Savoyen pilote également aux côtés de Jean-Charles Franchomme président du CDMV (Collectif de défense des métiers du Voyage) la délégation "commerce illégal" au sein des Entreprises du Voyage.

Une posture qu'il assume : "Je n'ai aucun problème avec cela. L'objectif, c'est que les personnes qui travaillent dans notre secteur soient dans la légalité. C'est le cas avec Elux Group, puisque ces apporteurs d'affaires et Travel Designers indépendants vont bénéficier de notre immatriculation. Tout sera encaissé chez nous. Je suis très clair ainsi que les EDV sur ce sujet.

Tous les travel planners sérieux sont en train de bouger et de se mettre en règle soit en travaillant avec des opérateurs immatriculés, soit en passant par des plateformes telle que MyWay. Je suis assez content de montrer que dans le secteur du luxe une autre voix est possible. Il n'y a aucune contradiction".

Céline Eymery Publié par Céline Eymery Rédactrice en Chef - TourMaG.com
Tags : elux group, eluxtravel
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias