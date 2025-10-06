Commerce illégal : le nombre de dossiers traités par les EDV en hausse

Interrogés en séances plénières, les participants de la convention ont confirmé cette vision contrastée : certains enregistrent une croissance, quand d’autres sont un repli.



Dans ce contexte " le long-courrier décroche " alors que le moyen-courrier tire son épingle du jeu et vient compenser en partie l'activité en retrait sur les destinations lointaines.



Concernant le voyage d’affaires, la situation apparaît aussi nuancée : certains acteurs gagnent des parts de marché tandis que d’autres en perdent. "Ces évolutions ne traduisent pas une hausse globale de la consommation, mais plutôt des transferts de clientèle entre opérateurs."



Du côté du voyage scolaire et éducatif enfin, le segment des accueils collectifs de mineurs reste stable, mais le séjour linguistique de courte durée est en net recul, une tendance observée avant le Covid. En revanche, le marché de l’immersion longue (séjours de 6 mois à 1 an) connaît une " forte dynamique" , ajoute Guillaume Beurdeley.



Outre l'Observatoire EdV - Orchestra, le syndicat a renforcé ses canaux d’information avec deux newsletters : Travel Expert et une nouvelle publication dédiée à la croisière.



Côté accompagnement, le secrétaire général adjoint a également rappelé les rendez-vous récurrents mis en place par le syndicat à travers les webinaires thématiques (à venir la prévoyance, la croisière et les mardis du digital).



La facturation électronique figure d’ailleurs parmi les dossiers incontournables. Ce sujet a d'ailleurs fait l'objet d'un webinaire qui a réuni une centaine de participants.