Commerce illégal : le nombre de dossiers traités par les EDV en hausse

Guillaume Beurdeley (Les Entreprises du Voyage) revient sur les sujets d'actualité du syndicat - Photo CE
"Il devient de plus en plus difficile d’établir une tendance claire sur l'activité. Les cartes sont brouillées"
Guillaume Beurdeley, secrétaire général adjoint des Entreprises du Voyage a dressé ce constat, à l'occasion de la convention régionale des EDV Grand Est qui se déroule jusqu'au 7 octobre 2025 en Istrie en Croatie.
Selon les données du dernier Observatoire Orchestra des EDV, l’été 2024 affiche une activité en retrait par rapport à une année 2023 jugée "exceptionnelle".
Le mois d’août a été particulièrement impacté par ce ralentissement, et septembre, marqué par les mouvements sociaux, a suivi une tendance similaire, avec un nombre de départs en baisse poursuit Guillaume Beurdeley.
Cependant, la fin du mois de septembre et le tout début d’octobre montrent un certain rebond, porté par des réservations en hausse. "Fin septembre, nous constatons un rattrapage et on note un retour de l’optimisme sur les toutes premières tendances d’octobre."
Guillaume Beurdeley, secrétaire général adjoint des Entreprises du Voyage a dressé ce constat, à l'occasion de la convention régionale des EDV Grand Est qui se déroule jusqu'au 7 octobre 2025 en Istrie en Croatie.
Selon les données du dernier Observatoire Orchestra des EDV, l’été 2024 affiche une activité en retrait par rapport à une année 2023 jugée "exceptionnelle".
Le mois d’août a été particulièrement impacté par ce ralentissement, et septembre, marqué par les mouvements sociaux, a suivi une tendance similaire, avec un nombre de départs en baisse poursuit Guillaume Beurdeley.
Cependant, la fin du mois de septembre et le tout début d’octobre montrent un certain rebond, porté par des réservations en hausse. "Fin septembre, nous constatons un rattrapage et on note un retour de l’optimisme sur les toutes premières tendances d’octobre."
Le séjour linguistique de courte durée est en net recul
Autres articles
-
Comment les agences réenchantent la relation client pour rester dans la course [ABO]
-
RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage
-
Arnaud Fontanille (EDV) : IATA, SNCF... "Nous voulons changer le rapport de force" [ABO]
-
Directive, épargne, cybersécurité… À Berlin, les EDV face à un mur de défis
-
Été 2025 : une saison moribonde pour les agences de voyages
Interrogés en séances plénières, les participants de la convention ont confirmé cette vision contrastée : certains enregistrent une croissance, quand d’autres sont un repli.
Dans ce contexte "le long-courrier décroche" alors que le moyen-courrier tire son épingle du jeu et vient compenser en partie l'activité en retrait sur les destinations lointaines.
Concernant le voyage d’affaires, la situation apparaît aussi nuancée : certains acteurs gagnent des parts de marché tandis que d’autres en perdent. "Ces évolutions ne traduisent pas une hausse globale de la consommation, mais plutôt des transferts de clientèle entre opérateurs."
Du côté du voyage scolaire et éducatif enfin, le segment des accueils collectifs de mineurs reste stable, mais le séjour linguistique de courte durée est en net recul, une tendance observée avant le Covid. En revanche, le marché de l’immersion longue (séjours de 6 mois à 1 an) connaît une "forte dynamique", ajoute Guillaume Beurdeley.
Outre l'Observatoire EdV - Orchestra, le syndicat a renforcé ses canaux d’information avec deux newsletters : Travel Expert et une nouvelle publication dédiée à la croisière.
Côté accompagnement, le secrétaire général adjoint a également rappelé les rendez-vous récurrents mis en place par le syndicat à travers les webinaires thématiques (à venir la prévoyance, la croisière et les mardis du digital).
La facturation électronique figure d’ailleurs parmi les dossiers incontournables. Ce sujet a d'ailleurs fait l'objet d'un webinaire qui a réuni une centaine de participants.
Dans ce contexte "le long-courrier décroche" alors que le moyen-courrier tire son épingle du jeu et vient compenser en partie l'activité en retrait sur les destinations lointaines.
Concernant le voyage d’affaires, la situation apparaît aussi nuancée : certains acteurs gagnent des parts de marché tandis que d’autres en perdent. "Ces évolutions ne traduisent pas une hausse globale de la consommation, mais plutôt des transferts de clientèle entre opérateurs."
Du côté du voyage scolaire et éducatif enfin, le segment des accueils collectifs de mineurs reste stable, mais le séjour linguistique de courte durée est en net recul, une tendance observée avant le Covid. En revanche, le marché de l’immersion longue (séjours de 6 mois à 1 an) connaît une "forte dynamique", ajoute Guillaume Beurdeley.
Outre l'Observatoire EdV - Orchestra, le syndicat a renforcé ses canaux d’information avec deux newsletters : Travel Expert et une nouvelle publication dédiée à la croisière.
Côté accompagnement, le secrétaire général adjoint a également rappelé les rendez-vous récurrents mis en place par le syndicat à travers les webinaires thématiques (à venir la prévoyance, la croisière et les mardis du digital).
La facturation électronique figure d’ailleurs parmi les dossiers incontournables. Ce sujet a d'ailleurs fait l'objet d'un webinaire qui a réuni une centaine de participants.
"Nous faisons face, à une inflation législative"
Sur le plan juridique, l’année à venir sera marquée par l’adoption de la nouvelle directive sur les voyages à forfait, ainsi que par des évolutions réglementaires dans le transport.
"Nous connaissons aujourd’hui globalement le contenu du texte, mais nous devrions tout de même éviter un certain nombre de déconvenues qui figuraient dans les premières propositions.
Bien entendu, nous serons à vos côtés pour vous accompagner dans la révision de vos contrats et conditions de vente. Nous organiserons des formations et transmettrons les informations nécessaires. Nous faisons face, à une inflation législative.
C’est ainsi : une véritable tendance de fond, malheureusement. Notre rôle, c’est de vous prémâcher le travail réglementaire pour que vous puissiez vous concentrer sur votre métier" ajoute Guillaume Beurdeley.
Autre dossier central : la lutte contre le commerce illégal. Deux juristes travaillent sur ces dossiers en lien avec la commission pilotée par Frédéric Savoyen (Eluxtravel) et Jean-Charles Franchomme (CDMV).
"Nous connaissons aujourd’hui globalement le contenu du texte, mais nous devrions tout de même éviter un certain nombre de déconvenues qui figuraient dans les premières propositions.
Bien entendu, nous serons à vos côtés pour vous accompagner dans la révision de vos contrats et conditions de vente. Nous organiserons des formations et transmettrons les informations nécessaires. Nous faisons face, à une inflation législative.
C’est ainsi : une véritable tendance de fond, malheureusement. Notre rôle, c’est de vous prémâcher le travail réglementaire pour que vous puissiez vous concentrer sur votre métier" ajoute Guillaume Beurdeley.
Autre dossier central : la lutte contre le commerce illégal. Deux juristes travaillent sur ces dossiers en lien avec la commission pilotée par Frédéric Savoyen (Eluxtravel) et Jean-Charles Franchomme (CDMV).
Commerce illégal : un nombre de dossiers en hausse
"Ces dossiers vont de la simple mise en demeure à la saisine de la Répression des fraudes, voire à des actions engagées devant les tribunaux correctionnels." rappelle Guillaume Beurdeley.
Cette année, deux décisions de justice ont été rendues, condamnant des opérateurs -l’une à une peine de prison avec sursis, l’autre à une peine ferme.
"On parle souvent des travel planners, mais le phénomène dépasse ce cadre. Au cours des trois dernières années, la tendance est clairement à la hausse. Si nous terminons l’année au rythme actuel, nous atteindrons près de 200 dossiers traités contre 94 dossiers en 2023 et 127 en 2024".
Cette année, deux décisions de justice ont été rendues, condamnant des opérateurs -l’une à une peine de prison avec sursis, l’autre à une peine ferme.
"On parle souvent des travel planners, mais le phénomène dépasse ce cadre. Au cours des trois dernières années, la tendance est clairement à la hausse. Si nous terminons l’année au rythme actuel, nous atteindrons près de 200 dossiers traités contre 94 dossiers en 2023 et 127 en 2024".
En parallèle, la communication vers le grand public se poursuit avec la campagne Stop Arnaques Voyages, déjà vue plus de 7 millions de fois sur les réseaux sociaux. Un nouveau dispositif est à l’étude pour 2026.