Facturation électronique : l'intermédiation des agences questionnée par la réforme [ABO]

Vous avez des fournisseurs, des transporteurs aériens, ferroviaires, des hôteliers... Vous avez aussi tous des logiciels de facturation. Notre travail a été d'échanger avec toutes ces entreprises afin de faire en sorte que les bonnes informations soient transmises au bon moment.



Il y a un certain nombre d'informations qui devront transiter demain vers ces différents prestataires.



Nous avons bien avancé pour le transport ferroviaire, mais pour l’aérien, ça reste un peu plus laborieux,

Il y a des précisions qui arrivent au fil de l'eau.



Par exemple, en reporting (donc la vente d'un voyage à un particulier, ndlr), il faudrait calculer la TVA sur chaque dossier en retranchant le prix d'achat au prix de vente, puis envoyer l'information lors de chaque transaction.



Suite à des échanges avec Bercy, une tolérance a été annoncée : l’utilisation d’une marge forfaitaire à reporter sur chaque cas. Il existera ensuite la possibilité de continuer à corriger la déclaration de TVA en fin de mois.



Pour réaliser l'opération et le calcul, il n'existe pas encore de doctrine générale. Nous ne connaissons pas non plus le niveau de tolérance,

L'une des premières missions du syndicat a été d'aller frapper à la porte des différentes branches de l'écosystème touristique." poursuit le juriste de formation.Le travail a été entamé il y a déjà plusieurs mois déjà, avec un focus particulier sur le voyage d'affaires, en raison de l'importance des changements opérés par la réforme.Et comme cette révolution s'appliquera à tous," rapporte Lionel Weingaertner, vice-président des taxes chez CWT.