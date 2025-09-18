Facturation électronique : la réforme qui fait peur [ABO]

il faudra vérifier avec votre éditeur si le logiciel est capable d'émettre des factures au format électronique.



Si tel n'est pas le cas, soit vous changez de logiciel de facturation pour en choisir un qui émet des factures au

soit vous choisissez une PDP qui pourra transformer la facture émise dans le bon format

C'est un sujet qui concerne d'abord la direction générale de toute entreprise, ce n'est pas celui du comptable ou de la DSI. Au sein du groupe Marietton, Laurent Abitbol a impulsé le mouvement.



Je conseille de désigner au sein de vos organisations une personne en charge de la mise en conformité et, si vous faites partie d'un réseau, de travailler avec les têtes de réseau pour imaginer des synergies.

Concernant le choix des PDP, il vous est propre, personne ne peut vous l'imposer. L'analyse doit se faire au cas par cas, en fonction de vos besoins.



De plus, je suggère de se renseigner et de se tourner vers une PDP qui connaisse un tant soit peu le secteur du tourisme, du fait de sa fiscalité particulière, comme la TVA sur marge.

Quant au calendrier, les aiguilles tournent, et vite.La facturation électronique, pour ceux qui y seront assujettis en fonction de leur type de clientèle, sera obligatoireLes PME, les TPE et les micro-entreprises disposeront d’une année supplémentaire.D'ici là, les sociétés qui n'ont pas encore de logiciel de facturation, mais qui utilisent Word ou Excel, devront nécessairement choisir et maîtriser un logiciel de facturation au plus tard d'ici deux ans.Pour celles déjà équipées, "", a ajouté Catherine Pigeon.De plus, les professionnels doivent vérifier que leur éditeur s'est positionné pour devenir une PDP ou s'il doit souscrire auprès d'une entreprise certifiée par l'État français, afin de permettre l'envoi des informations aux services fiscaux.La mise en conformité s'annonce fastidieuse, d'autant plus que la législation n'est pas encore totalement arrêtée.a indiqué Sandrine Reymond, la directrice financière de Havas Voyages, en charge de l'application de la réforme pour les différentes entreprises du groupe Marietton Développement.Il est aussi indispensable de se questionner sur les outils et les process où il existe de la TVA, puisque la question de la connexion à une plateforme qui transmettra les données à l'État se posera à chaque fois.D'ores et déjà, selon la responsable de Havas Voyages, il est primordial deIl n'y a plus de temps à perdre, le secteur doit s'approprier cette réforme !