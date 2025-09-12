Voyage à forfait : après le vote du Parlement, les EDV en mode lobbying ! [ABO]

Le SGAE assure la représentation de la France auprès de l'Union Européenne, sur tous les sujets législatifs entre autres.



L'enjeu était de faire un point sur l'actualité européenne qui touche notre secteur, essentiellement la révision de la directive Voyage à Forfait, mais aussi les deux autres textes en cours, qui sont le droit des passagers et la directive sur le transport multimodal.



Ce rendez-vous avait pour objectif d'alerter, mais aussi de se voir conforté dans le soutien du gouvernement sur les positions qu'attendent les EDV et le SETO,

les fonctionnaires étaient très au fait du dossier.



Nous sommes dans une situation, où les points de vue du Conseil, de la Commission et du Parlement sont parfois différents sur certains aspects de la directive.



Nous avons vérifié avec ces trois personnes qu'elles avaient bien compris nos avis sur chacun des points, mais aussi qu'elles les soutenaient et comprenaient pleinement nos enjeux.



Ils ont réitéré leur attention et leur soutien,

Les Entreprises du Voyage n'ont pas attendu ces journées strasbourgeoises pour s'activer et s'assurer que le gouvernement français ait bien saisi l'importance de cette réforme.Il y a quelques jours, la présidente du syndicat a rencontré, à son initiative," nous confiait Valérie Boned, la veille de la démission de François Bayrou.Cet échange n'a pas été vain, malgré le changement de gouvernement, car si le futur de la responsable du service du SGAE est directement lié au Premier ministre, les autres équipes restent en place.Les positions qui ont découlé de cette entrevue impliquent donc que la France va défendre ses intérêts aussi bien lors du trilogue que dans la transposition. Et contrairement à d'autres rendez-vous, "" nous a livré, confiante, la présidente du syndicat.